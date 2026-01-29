EE.UU. estudió el caso de Iraq para el petróleo venezolano antes de la captura de Maduro

Por Kylie Atwood, CNN

Mientras el Gobierno de Trump se preparaba a finales del año pasado para la operación militar estadounidense que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un pequeño grupo de funcionarios comenzó a estudiar el enfoque estadounidense hacia los recursos petroleros en Iraq tras la invasión estadounidense de 2003.

Durante una sesión informativa del Departamento de Estado a finales de diciembre, uno de los hallazgos clave presentados fue que el escepticismo iraquí sobre las intenciones de Estados Unidos obstaculizó los esfuerzos estadounidenses para aumentar la producción rápidamente, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

La desconfianza hacia los estadounidenses era tan alta entre los iraquíes que trabajaban en la industria petrolera que el sabotaje interno perjudicó la capacidad de aumentar la producción rápidamente, según una de las fuentes familiarizadas con la sesión informativa del Departamento de Estado.

No está claro si elementos de la sesión informativa, que no se había reportado previamente, fueron compartidos directamente con el presidente Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha criticado la decisión de Estados Unidos de no, como él dice, “quedarse con el petróleo” en Iraq.

Pero si lo fueron, no parecen haber alterado el pensamiento del presidente.

Trump no ha ocultado su deseo de ejercer control estadounidense sobre los vastos recursos petroleros de Venezuela y, en privado, tanto antes como después de la captura de Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, ha estado muy enfocado en cómo revitalizar la industria petrolera venezolana, dijeron las fuentes.

Mientras que varios funcionarios del Gobierno de Trump han dicho que las ganancias del petróleo se destinarían a beneficiar al pueblo de Venezuela, Trump ha prometido repetidamente “recuperar el petróleo” en Venezuela que también afirma fue “robado”, una referencia a la pasada nacionalización de activos e infraestructura propiedad de empresas petroleras estadounidenses.

Ese tipo de lenguaje, especialmente viniendo sin un plan claro de propiedad y desarrollo para el sector, podría socavar los objetivos estadounidenses a largo plazo en Venezuela, dijeron varios funcionarios estadounidenses a CNN.

“Todos los venezolanos van a sospechar de Estados Unidos”, dijo un funcionario estadounidense actual. “No hay confianza, no hay una visión que exponga cuál es el plan”. El funcionario, que aceptó hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias, agregó que el lenguaje de Trump podría generar una “profunda desconfianza” entre los venezolanos y esfuerzos para “encontrar una manera de luchar contra el sistema”.

Trump ha presionado directamente a grandes empresas petroleras estadounidenses como Exxon y Chevron para que inviertan miles de millones de dólares en la industria petrolera venezolana. Su Gobierno también ha comenzado conversaciones con pequeñas compañías petroleras independientes que podrían estar más dispuestas a asumir los riesgos asociados con operar en Venezuela, dijeron tres fuentes familiarizadas con las discusiones.

Las conversaciones están siendo dirigidas en la Casa Blanca por el Consejo Nacional de Dominio Energético, según las fuentes. Algunas de estas empresas tienen experiencia en la excavación de petróleo en lugares donde la dinámica política no es estable, lo que impulsa el interés en participar en Venezuela.

“Probablemente será una mezcla de grandes, medianos e independientes, coincidiendo estrechamente con la composición del grupo durante la reunión con el presidente Trump hace unas semanas en el Salón Este”, dijo un funcionario del Gobierno de EE.UU. “Hay un potencial enorme en Venezuela, así que hay espacio para que una amplia variedad de empresas participen”.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo que la Casa Blanca “ha sido inundada con solicitudes de las mejores empresas de petróleo y gas del mundo que buscan licencias para operar en Venezuela”, y agregó que el Gobierno está actualmente revisando esas solicitudes.

La justificación principal y el enfoque de la intervención estadounidense en Iraq y Venezuela son muy diferentes, pero en ambos casos Estados Unidos se propuso revitalizar el sector petrolero de otro país tras derrocar a su líder. Esas similitudes llevaron a los funcionarios estadounidenses a considerar posibles lecciones aprendidas de Iraq, dijeron las fuentes, aunque no está claro cuánto se están poniendo en práctica mientras el Gobierno de Trump avanza en sus próximos pasos respecto a Venezuela.

“Que un presidente llegue y diga que vamos a controlar el sector, que vamos a controlar todas las ventas de petróleo y que vamos a decidir quién invierte en (el país), está a mundos de distancia de lo que se vio en Iraq”, dijo Raad Alkadiri, un experto con más de 20 años de experiencia asesorando a altos ejecutivos de la industria petrolera y de gas, tras su carrera en el Gobierno británico que incluyó tiempo en Iraq entre 2003 y 2007.

“En el caso de Trump, es mucho más descarado”, dijo Alkadiri.

En Iraq, el objetivo del Gobierno de George W. Bush era derrocar al líder iraquí Saddam Hussein con base en la afirmación —que luego resultó ser incorrecta— de que poseía armas de destrucción masiva. Durante la intervención y en los años siguientes, Estados Unidos nunca dictó la política petrolera de Iraq ni buscó acceso preferencial a los recursos del país para empresas estadounidenses. De hecho, no fue sino hasta 2009 que las compañías petroleras internacionales ingresaron al mercado iraquí.

Según dos exfuncionarios del Gobierno de Bush, el mensaje inequívoco de la Casa Blanca de Bush era que la intervención estadounidense no tenía nada que ver con el petróleo. Si bien Estados Unidos trabajó para revitalizar el sector petrolero iraquí, lo hizo en conjunto con el Ministerio de Petróleo de Iraq y con el respaldo de las Naciones Unidas a través de la creación del Fondo de Desarrollo para Iraq.

“El presidente Bush no podría haber sido más claro en que la intervención no tenía nada que ver con la riqueza de recursos de Iraq”, dijo uno de los exfuncionarios del Gobierno de Bush. “Nos esforzamos mucho para asegurar que no existiera la percepción ni la realidad de que esto tenía que ver con el petróleo. Para estabilizar Iraq, tenían que aumentar nuevamente la producción, pero se dejó claro a las multinacionales estadounidenses que no iban a obtener una posición privilegiada”.

En marcado contraste, el enfoque central del Gobierno de Trump en Venezuela es el petróleo. Es un punto que Trump dejó claro en su discurso inmediatamente después de la captura de Maduro, así como en las acciones posteriores de su Gobierno.

En las últimas semanas, el Gobierno ha negociado acuerdos para vender millones de barriles de petróleo venezolano previamente sancionado en los mercados globales, canalizando los ingresos a una cuenta controlada por Estados Unidos en Qatar y usando ese apalancamiento para moldear la estrategia de transición y estabilización de Caracas. Estados Unidos completó la primera venta de petróleo venezolano a principios de este mes, valorada en US$ 500 millones.

Al Gobierno encargado de Venezuela se le ha permitido utilizar esos fondos para gastos críticos, dijo Rubio a los legisladores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles.

“Enfrentaban una crisis fiscal. Necesitaban dinero de inmediato para financiar a los policías, a los trabajadores de salud, las operaciones diarias del Gobierno”, dijo Rubio. “Este es un mecanismo a corto plazo en el que las necesidades del pueblo venezolano pueden ser satisfechas a través de un proceso que hemos creado donde ellos presentarán cada mes un presupuesto de lo que necesitan financiar”.

Si bien algunos funcionarios estadounidenses y expertos petroleros son escépticos sobre cómo se desarrollará esto, existen focos de esperanza de que las compañías petroleras estadounidenses puedan forjar mejores relaciones en Venezuela.

“El sentimiento de desconfianza en Venezuela existirá a nivel político, pero a nivel operativo las (compañías petroleras) estadounidenses han estado en Venezuela durante casi 100 años, así que sí existe ese reservorio de confianza sobre el cual se podría construir”, dijo el exfuncionario del Gobierno de Bush.

Incluso mientras el enfoque de Trump hacia la industria petrolera de Venezuela es radicalmente diferente al de Bush con los recursos petroleros de Iraq, los funcionarios estadounidenses actuales tienen algunas preocupaciones sobre repetir errores del pasado.

El sector petrolero iraquí aumentó la producción a más de 2,5 millones de barriles diarios a principios de la década de 2000, tras la caída en la producción después de la Guerra del Golfo de 1991. Tomó cerca de 10 años volver a esos niveles de producción después de la invasión estadounidense de 2003.

“Fue una circunstancia en la que un grupo de tecnócratas creía que podía gestionar el sector con bastante capacidad, por sí mismos. La mayoría de ellos no pensaba que el apoyo extranjero fuera vital”, dijo Alkadiri, el veterano consultor petrolero.

Aunque la sesión informativa del Departamento de Estado en diciembre incluyó detalles sobre la situación en Iraq, no comparó explícitamente a Iraq y Venezuela, según una de las fuentes familiarizadas con la sesión. Tampoco ha habido sesiones informativas de seguimiento similares, lo que señala el esfuerzo de la Casa Blanca por mantener la toma de decisiones y el flujo de información limitados mientras se define la política hacia Venezuela. El Departamento de Estado no proporcionó un comentario sobre la sesión informativa a CNN.

En el momento de la captura de Maduro, la producción de Venezuela rondaba los 800.000 barriles diarios, una caída enorme respecto a los últimos 25 años tras la elección de Hugo Chávez.

La desconfianza de Estados Unidos podría ser un gran impedimento para revitalizar eficazmente el sector en Venezuela, tal como lo fue en Iraq, advirtieron funcionarios y expertos estadounidenses.

Desarrollar confianza y una colaboración genuina será especialmente crítico en Venezuela debido a los desafíos geológicos y de seguridad que podrían hacer que su industria sea aún más difícil de revitalizar que la de Iraq, dijeron los expertos.

“Iraq fue increíblemente difícil, pero restaurar el petróleo de Venezuela podría ser potencialmente aún más complicado”, dijo Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York.

Jaffe asesoró al Gobierno de Bush sobre las dificultades para restaurar los campos petroleros dañados de Iraq. El estado de algunos de los campos de Venezuela es peor, dijo.

“Ha habido una destrucción enorme de la infraestructura petrolera de Venezuela y el daño ambiental en y alrededor de los principales embalses del lago de Maracaibo es monumental. Limpiar esa devastación y restaurar los campos allí sería una tarea enorme. Es difícil explicar la magnitud de este desafío”, dijo Jaffe.

Mientras Trump ha alentado a los directores ejecutivos petroleros estadounidenses a invertir en Venezuela, y parece haber prometido que lo harán, un obstáculo clave será asegurar su compromiso.

Rubio dijo a los legisladores el miércoles que Estados Unidos no subsidiaría la inversión de las petroleras, pero aún así el Gobierno está haciendo enormes esfuerzos para estabilizar el país para que pueda atraer esa inversión.

“En este momento lo que tienes en Venezuela es una compañía petrolera corrupta y quebrada dirigida por el Gobierno”, dijo Rubio el miércoles. “Queremos que se convierta en una economía petrolera normal”.

El problema con algunas de las empresas más pequeñas conocidas informalmente como wildcatters es que son buenas en proyectos en campos pequeños que no tienen grandes desafíos técnicos, pero carecen de capital y de la capacidad para movilizar infraestructura de varios tipos, dijeron expertos y funcionarios actuales. Muchas de ellas pueden tener que depender de subcontratistas, lo que podría complicar las cosas, agregaron.

Aun así, estas empresas podrían aumentar la producción a corto plazo y darle al Gobierno de EE.UU. victorias tempranas, lo que las convierte en una opción atractiva para el Gobierno.

“Hay algunas victorias posibles con las empresas más pequeñas porque pueden ser ágiles y eficaces. Pero si se mira una producción considerable y lo que se requiere en términos de infraestructura, eso requerirá inversiones a gran escala y esas compañías no podrán hacerlo”, dijo Alkadiri.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.