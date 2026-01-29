Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma a ley de hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez y esperada por EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que facilitará la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país, un cambio normativo impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y esperado por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

El órgano legislativo, de mayoría oficialista, avaló la reforma por unanimidad esta tarde en una segunda discusión. El proyecto ya había sido aprobado en primera ronda la semana pasada.

La reforma implica que la industria petrolera venezolana, mayormente nacionalizada y bajo control de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ahora pueda abrir más la puerta a colaborar con compañías privadas.

El Gobierno de Estados Unidos esperaba este cambio porque tiene la expectativa de que empresas estadounidenses inviertan en la explotación del petróleo venezolano luego del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por EE.UU. el 3 de enero.

Noticia en desarrollo.