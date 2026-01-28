Qué necesitan el Real Madrid y el FC Barcelona para clasificar a los octavos de final de la Champions League

Por Andrea Saint Martin

El Real Madrid y el FC Barcelona sumaron victorias importantes en la jornada siete de la UEFA Champions League, la penúltima antes de que comience la fase eliminatoria del torneo de clubes más importante de Europa.

Siendo dos de los equipos favoritos de la afición, una de las preguntas que muchos se hacen es qué necesita cada uno para clasificar a los octavos de final, especialmente desde que el torneo se disputa bajo el formato “fase de liga”, que se inició en la temporada 2024-2025.

En términos prácticos, los ocho mejores equipos en la primera fase del campeonato consiguen su boleto automático a los octavos de final. Por su parte, aquellos que terminen entre los puestos 9 y 24 de la tabla general juegan un playoff de dos partidos para intentar clasificar a octavos.

No obstante, avanzar a los octavos de final no depende únicamente del desempeño individual de los clubes en la cancha, ya que también están ligados directamente con el resultado de sus rivales.

A continuación, te explicamos qué necesitan el Real Madrid y el FC Barcelona para conseguir su boleto a octavos (y seguir aspirando a llevarse la “Orejona”).

Después de golear 6-1 en casa al Mónaco el martes de la semana pasada, los merengues subieron al tercer lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos. Los blancos se encuentran en una posición que garantizaría su pase a octavos cómodamente, aunque la clasificación es ya un hecho.

El Arsenal ocupa el primer lugar con 21 puntos, seguido del Bayern Munich con 18. El Real Madrid comparte la misma cantidad de puntos que el Liverpool, superándolos en la clasificación gracias a su diferencia de goles, 11, mientras que los ingleses tienen seis.

El Tottenham se ubica en el quinto lugar con 14 puntos, mientras que tres clubes cierran el top 8 empatados con 13 unidades: el PSG, el Newcastle y el Chelsea.

Con este panorama, el Real Madrid prácticamente necesita una victoria o empate ante el Benfica, su rival en la jornada ocho, para conseguir su boleto a los octavos de final. Y aunque el duelo lo disputará como visitante, el club portugués se ubica en el puesto 29 de la clasificación, sumando cinco derrotas y solo dos victorias en la temporada. Incluso si pierde y se dan otros resultados (como un empate entre el PSG y el Newclastle o una empate del Chelsea, por ejemplo) se podrá clasificar directamente a los ocho.

El escenario de que el Liverpool derrote al Qarabag tampoco empañaría sus planes, ya que tiene una ventaja de cinco goles ante los británicos.

Los culés vencieron al Slavia Praga 4-2 el miércoles pasado como visitantes. No obstante, aunque sumaron tres puntos clave que aseguran, en el peor de los escenarios, jugar los playoffs, no son suficientes para ubicarlos en el top 8 de la tabla general.

El Barça se encuentra en el noveno lugar con 13 unidades. Así las cosas, tendría que jugar los dos partidos de playoffs para llegar a octavos. El dilema se encuentra en que la clasificación está aún más cerrada en comparación con sus rivales.

Del puesto 6 al 13 de la tabla, los clubes están empatados con la misma cantidad de puntos, por lo que el conjunto catalán depende también del resultado que el PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta obtengan en la jornada ocho.

El Barcelona también tiene la misma diferencia de goles que el Sporting CP (en el décimo puesto), mientras que el Chelsea (octavo lugar) le lleva la ventaja de solo un tanto en este rubro.

Por si fuera poco, de cerca le siguen el Inter de Milán y la Juventus con 12 unidades, respectivamente.

Ante todo esto, los culés deben apuntar por una victoria ante el Copenhagen en la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Como ventaja tiene que el duelo lo visitará en casa, además de que su rival acumula tres derrotas, dos empates y solo dos victorias en la actual campaña.

Un empate podría complicar las cosas, especialmente si sus rivales antes mencionados consiguen victorias (o golean).

Todos los equipos afrontarán la última fecha a la misma hora (3 p.m. hora de Miami) el 28 de enero. El sorteo de los playoff será el próximo 30 de enero a las 6 a.m., hora de Miami.

