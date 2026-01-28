Iba a ser la primera maestra en el espacio: el emotivo legado que sobrevive 40 años después del Challenger

Por Ashley Strickland, CNN

El transbordador espacial Challenger de la NASA despegó hace 40 años con una tripulación inusual. Además de seis astronautas, la misión despegó con una maestra a bordo.

Christa McAuliffe, la primera educadora seleccionada para el nuevo Programa Maestra en el Espacio, dijo en una rueda de prensa antes del vuelo que creía que la misión “abriría la idea de que el espacio es para todos”. Con el objetivo de inspirar a los estudiantes a dejarse llevar por la curiosidad científica, la tripulación planeaba desplegar y recuperar un experimento de astronomía para estudiar el cometa Halley e incluso dar lecciones desde la órbita durante su misión de seis días. Pero eso nunca sucedió.

La nave explotó 73 segundos después del lanzamiento el 28 de enero de 1986, cobrando la vida del comandante Francis R. “Dick” Scobee, del piloto Michael J. Smith, de los especialistas en misión Judith A. Resnik, Ellison S. Onizuka y Ronald E. McNair, de los especialistas en carga útil Gregory B. Jarvis y de McAuliffe — mientras maestros y estudiantes, pegados a los televisores en las aulas de todo Estados Unidos, presenciaban la escena.

Incluso después de la tragedia, los familiares de los astronautas del Challenger quisieron seguir adelante con una parte de la misión de sus seres queridos.

La viuda de Scobee, la Dra. June Scobee Rodgers, recordó haber tenido una idea repentina sobre cómo hacerlo mientras estaba sentada junto a la entonces primera dama Nancy Reagan en un evento en memoria de la tripulación del Challenger el año de la tragedia.

Le dijo a Reagan que sabía que la NASA continuaría lanzando misiones espaciales, pero se preguntaba quién seguiría con la labor de educar e inspirar a los niños para que se interesaran por el espacio.

“De ahí vino la idea”, dijo Scobee Rodgers en un video compartido por el Centro Challenger este mes para conmemorar el 40 aniversario de la tragedia. “¿Podemos recordar a nuestros seres queridos continuando su misión y hacer de ella una misión educativa?”

Las familias de la tripulación del Challenger crearon el Challenger Center for Space Science Education en abril de 1986 y abrieron el primer centro en Houston en 1988. Hoy existen 32 centros en todo el país diseñados para proporcionar a los estudiantes experiencias inmersivas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como misiones simuladas al espacio. La organización sin fines de lucro también ofrece experiencias virtuales y planes de lecciones gratuitos para las aulas, y estima que han llegado a más de 7 millones de estudiantes en todo el mundo.

Para conmemorar el 40 aniversario de la pérdida del Challenger, el centro ha lanzado siete planes de lecciones STEM inspirados en la tripulación y tiene varios eventos programados para esta primavera.

Mientras la misión Artemis II de la NASA se prepara para despegar en un viaje alrededor de la Luna en tan solo el próximo mes, y las empresas privadas siguen ampliando el acceso al espacio, hay muchas oportunidades para unirse al “negocio espacial”, dijo Mike Kincaid, presidente y director ejecutivo del Challenger Center. Preparar a estudiantes, padres y educadores para entender y navegar la variedad de opciones profesionales en STEM disponibles es más crucial que nunca, dijo.

McAuliffe empezó como estudiante soñando con las estrellas.

Dijo que su experiencia viendo las misiones Apolo años antes la había inspirado a postularse al Programa Maestra en el Espacio en 1984, escribiendo en su solicitud: “Vi nacer la Era Espacial y me gustaría participar”.

Aunque el desastre del Challenger puso fin al programa Maestra en el Espacio, los educadores en los años siguientes han encontrado otros caminos hacia la órbita.

Barbara Morgan, una maestra de escuela primaria que se había entrenado como suplente de McAuliffe, continuó con la divulgación pública, iniciativas de educación STEM y el desarrollo de currículos con la NASA durante varios años después de la tragedia. Luego se unió a la generación de astronautas en 1998 y voló al espacio en 2007, colaborando con los esfuerzos para construir la Estación Espacial Internacional.

En 2004, la NASA creó una nueva iniciativa llamada el Proyecto de Astronauta Educador, seleccionando a varios maestros para convertirlos en astronautas completamente entrenados.

Entre los seleccionados estaba Dottie Metcalf-Lindenburger.

Hija de dos maestros, estudió geología en la universidad y fue contratada por el Cuerpo de Paz para enseñar inglés en Kazajistán. Pero justo antes de partir para su asignación de dos años, la inestabilidad en la región canceló sus planes. Metcalf-Lindenburger se volcó a la enseñanza, enfocándose en ciencias de la Tierra y astronomía, lo que incluyó una pequeña unidad sobre vuelos espaciales tripulados.

Durante una lección, un estudiante le preguntó cómo usan los astronautas el baño en el espacio, lo que llevó a Metcalf-Lindenburger a buscar la respuesta. Mientras exploraba la página web de la NASA, vio que la agencia estaba buscando maestros como parte de la generación de astronautas de 2004.

“Tenía este sueño de pequeña de llegar a ser astronauta y una verdadera pasión por el espacio, y de repente surge la oportunidad de volar porque soy profesora de ciencias”, dijo ella. “Me alegro mucho de que ese estudiante tuviera curiosidad”.

La NASA eligió a Metcalf-Lindenburger, Joseph Acaba y Richard “Ricky” Arnold para ser astronautas-educadores.

A bordo de la Estación Espacial Internacional en 2018, Acaba y Arnold ayudaron a dar vida a la variedad de lecciones de ciencias que McAuliffe había planeado filmar desde el espacio.

Metcalf-Lindenburger completó su misión en el transbordador hacia la Estación Espacial Internacional en 2010 antes de comandar la Operación de Misión en Ambientes Extremos de la NASA en el hábitat acuático Aquarius frente a la costa de Florida en 2012. Se retiró del cuerpo de astronautas en 2014, pero su labor educativa en el espacio no terminó allí.

Después de visitar una de las sedes del Challenger Center en Colorado Springs, donde vio a decenas de estudiantes colaborar para resolver problemas y alcanzar el éxito en una misión simulada, Metcalf-Lindenburger se unió a la junta directiva del centro.

Los experimentos y simulaciones en los Challenger Centers, así como sus recursos en línea, están diseñados para fomentar la confianza en el conocimiento STEM, mejorar las habilidades de colaboración en equipo y enseñar a los niños cómo enfrentar desafíos inesperados.

“Como profesora, puede haber uno o dos estudiantes que simplemente dejan de interesarse,” dijo Metcalf-Lindenburger. “Dejan de trabajar y siempre tratas de animarlos. No hubo ni un solo niño que no estuviera completamente involucrado en esto.”

El ingeniero de la NASA Kenneth F. Harris II fue una vez uno de esos niños cautivados por la experiencia del Challenger Center.

“Challenger me permitió ver qué tipo de habilidades realmente necesitabas para poder estar en este ámbito,” dijo Harris, quien forma parte de la Junta Directiva del Challenger Center. Llamó a su excursión escolar al centro un recuerdo fundamental.

El padre de Harris era ingeniero en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, y él solía pasar tiempo en la oficina de su padre después de la escuela.

Recordó pasar junto a una foto llamada los “Pilares de la Creación” tomada por el Telescopio Espacial Hubble, y despertó en él una pasión por descubrir los secretos del universo.

Siendo adolescente, Harris comenzó a hacer prácticas en la NASA. Una foto tomada cuando Harris tenía solo 17 años lo muestra usando su anillo de graduación mientras trabajaba en una placa de circuito — una que eventualmente volaría en el Telescopio Espacial James Webb.

En sus veintes, Harris fue sublíder de integración para el Telescopio Webb, liderando un equipo para conectar la carga útil electrónica principal del observatorio. Todo cerró el círculo cuando pudo mostrarle a sus hijos la nueva versión de los Pilares de la Creación capturada por el Telescopio Webb.

“Espero que, de alguna manera, despierte en ellos una curiosidad por explorar más allá de donde estamos ahora”, dijo Harris.

En la actualidad, él trabaja como ingeniero sénior de proyectos en The Aerospace Corporation y todavía contribuye a misiones de la NASA. Cuando habla con los estudiantes, Harris comparte su experiencia sincera: cómo necesitó volver a tomar cursos de matemáticas en la preparatoria y casi abandona su carrera de ingeniería en la universidad porque los conceptos eran difíciles. Superar esos desafíos y conectarse con otros a lo largo del camino le ayudó a llegar a donde está hoy, dijo Harris.

“Una cosa que siempre les digo a los estudiantes es que ninguno de nosotros construye un satélite o va al espacio solo”, dijo Harris. “Esta travesía de descubrimiento es una experiencia colaborativa”.

Cuando contacta a exalumnos que han participado en el Challenger Center y siguieron carreras en STEM, los anima a también dedicar parte de su tiempo a la próxima generación compartiendo sus propias historias. A través de esas conexiones, algo nacido de un trágico accidente se ha convertido en una celebración de lo que representaba la tripulación del Challenger, agregó Harris.

“Challenger debe verse como una tragedia, pero se transformó en algo que simplemente ha mejorado la vida de las personas”, dijo Harris. “Estoy muy agradecido por lo que Scobee Rodgers y el resto de las familias nos han brindado”.

