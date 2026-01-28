Estados Unidos realizará ejercicios militares en Medio Oriente ante la creciente tensión con Irán

Por Lex Harvey, CNN

Las fuerzas estadounidenses realizarán un ejercicio aéreo de varios días en Medio Oriente, mientras Washington refuerza su presencia militar en la región en medio de las tensiones con Irán.

El ejercicio permitirá a los aviadores demostrar que “pueden desplegarse, operar y realizar misiones de combate en condiciones exigentes, de forma segura, precisa y junto con nuestros socios”, según un comunicado del teniente general Derek France, comandante de la AFCENT del Comando Central de Estados Unidos y comandante del Componente Aéreo de las Fuerzas Combinadas.

El anuncio se produce después de que el presidente Donald Trump advirtiera que una “armada” se dirige hacia Irán y amenazara con una posible acción militar contra el régimen, que ha lanzado una brutal represión contra una ola de protestas antigubernamentales.

Trump repitió la amenaza este miércoles, diciendo que a menos que Irán se siente a la mesa de negociaciones, “el próximo ataque será mucho peor” que los ataques estadounidenses del año pasado contra instalaciones nucleares iraníes.

“El tiempo se acaba”, publicó Trump en Truth Social.

El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln ya ha llegado, según una publicación del lunes del Comando Central (CENTCOM), que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente y Asia Central y Occidental.

Sin embargo, Trump todavía está considerando sus opciones sobre qué medidas, si las hay, tomará Estados Unidos contra Irán, y no hay indicios de que se haya tomado ninguna decisión, según fuentes consultadas por CNN.

“Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso. Preferiría que no sucediera nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”, dijo Trump el viernes.

El anuncio del CENTCOM no especificó la ubicación exacta ni la duración de los ejercicios, ni qué recursos participarían.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado en las últimas semanas debido a la sangrienta represión de la disidencia por parte del régimen. Más de 5.800 manifestantes han muerto desde que comenzaron las manifestaciones a finales del mes pasado, según un informe del martes de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, que indicó que otras 17.091 muertes aún están bajo investigación. CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de la HRANA, aunque Irán ha admitido que miles de personas murieron.

Trump ha advertido contra el asesinato de manifestantes y ha amenazado repetidamente con intervenir si Teherán no cambia de rumbo. La semana pasada, sin embargo, Trump dijo que Irán “quiere hablar”, lo que sugiere una posible solución diplomática.

El lunes, el Gobierno reiteró que está dispuesto a dialogar con el régimen iraní si “conocen las condiciones”, según declaró un funcionario estadounidense.

Mientras tanto, Irán ha intensificado su retórica contra Estados Unidos, advirtiendo que cualquier ataque sería respondido con una fuerza que podría desestabilizar todo Medio Oriente. Teherán es “más que capaz” de responder a cualquier agresión estadounidense con una respuesta “contundente”, declaró el lunes a los periodistas el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

“La llegada de uno o varios buques de guerra no afecta la determinación defensiva de Irán”, afirmó. “Nuestras Fuerzas Armadas están monitoreando cada acontecimiento y no pierden ni un segundo en mejorar sus capacidades”.

En Teherán, un cartel de cuatro pisos en la plaza Enghelab (o plaza de la Revolución) amenaza con la destrucción de un portaaviones estadounidense, según informaron periodistas de CNN en el lugar.

“Si siembras vientos, cosecharás tempestades”, advierte en inglés y persa sobre una imagen de la cubierta del portaviones cubierta de cuerpos y manchada de sangre que se extiende hasta el agua, formando una figura similar a las franjas de la bandera estadounidense.

A pocas cuadras, otro cartel del Gobierno muestra la captura en 2016 de una lancha de la Armada estadounidense, con su tripulación de infantes de Marina arrodillados en señal de rendición, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza.

Según el CENTCOM, los ejercicios de preparación se llevarán a cabo con la aprobación de los países anfitriones y en “estrecha coordinación con las autoridades de aviación civil y militar, haciendo hincapié en la seguridad, la precisión y el respeto a la soberanía”.

Otros países de la región, incluidos los aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han advertido recientemente que no permitirán que su espacio aéreo se utilice para ninguna acción militar contra Irán.

Los Emiratos Árabes Unidos, que albergan fuerzas militares estadounidenses en una base en Abu Dhabi, han declarado que tampoco proporcionarán ningún apoyo logístico para una acción militar contra Irán.

Con información de los periodistas de CNN Zachary Cohen, Mostafa Salem, Oren Liebermann, Joseph Ataman, Frederik Pleitgen y Claudia Otto.

