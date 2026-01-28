Es probable que Powell y la Fed desafíen a Trump una vez más al mantener estables las tasas hoy

Por Bryan Mena

Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se reúnen esta semana en un momento crucial en los 112 años de historia del banco central estadounidense, con una serie de eventos históricos que ponen de relieve su capacidad para fijar las tasas de interés sin interferencia política.

Se espera que los funcionarios anuncien este miércoles que mantendrán sin cambios las tasas de interés a corto plazo y posiblemente insinúen que pospondrán cualquier recorte de tasas durante los próximos meses. La Reserva Federal implementó tres recortes de tasas consecutivos a finales del año pasado, y varios responsables de la política monetaria han declarado en discursos públicos recientes que desean ver los efectos de dichos recortes antes de considerar nuevos ajustes.

La independencia de la Reserva Federal para tomar decisiones que son clave sobre las tasas de interés, basadas en datos económicos, sigue siendo un tema muy debatido, tanto públicamente como en el ámbito judicial.

La semana pasada, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales en el caso histórico de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien impugna el intento del presidente Donald Trump de destituirla de su puesto en la poderosa junta directiva del banco central por acusaciones no probadas de fraude hipotecario.

Una semana antes, el presidente Jerome Powell publicó un video en el que respondía a la incesante campaña de presión de la administración Trump, después de revelar que los fiscales federales están investigando parte de su testimonio ante el Congreso el año pasado en el que se refería a una renovación en curso de la sede del banco central en Washington.

Esta semana, Powell supervisará la que será su antepenúltima reunión como presidente; su mandato finaliza el 15 de mayo. Trump podría nombrar al sucesor de Powell esta misma semana.

Los jueces conservadores del tribunal más importante del país se mostraron escépticos ante los argumentos del Gobierno para despedir a Cook y mantenerla fuera de su puesto mientras se desarrolla el litigio.

Esto incluyó al juez Brett Kavanaugh, el segundo candidato de Trump al Tribunal Supremo. Él fue quien advirtió que los futuros presidentes podrían definir de forma imprecisa una “causa” para despedir a funcionarios de la Reserva Federal con los que no estén de acuerdo, si el caso Trump contra Cook sienta ese precedente.

“Lo que se da, se recibe”, le dijo Kavanaugh al Procurador General de Estados Unidos, D. John Sauer, al señalar que un futuro presidente demócrata podría usar “acusaciones triviales, intrascendentes o antiguas que son muy difíciles de refutar” para expulsar a los designados por Trump.

“Una vez que se utilizan estas herramientas”, dijo Kavanaugh, las mismas “son utilizadas por ambos lados”.

En apoyo a la independencia de la Reserva Federal, funcionarios actuales y anteriores de la misma asistieron a los argumentos orales, incluidos el gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr, el ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y el propio Powell.

Powell siempre ha afirmado que la independencia de los bancos centrales es esencial para la estabilidad de cualquier economía moderna. Pero en su video adoptó un tono más contundente, al tiempo que denunciaba la amenaza que percibe en el Gobierno de Trump.

“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, declaró Powell. “Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria dependerá de la presión política o la intimidación”.

No está claro si Powell dará más detalles sobre los intentos del Gobierno para presionar a la Fed cuando se dirija a los periodistas durante una conferencia de prensa posterior a la reunión a las 2:30 p.m., hora de Miami, o si recurrirá a su estrategia habitual de evitar una mayor escalada al no hacer comentarios directos.

Los inversores estarán atentos a cualquier señal sobre los futuros recortes de tasas.

En diciembre, la proyección promedio de los funcionarios de la Fed era de solo un recorte de tasas este año. Sin embargo, Wall Street espera, en general, dos recortes este año, según los futuros, comenzando alrededor del verano.

“No hay una justificación clara para recortar este año, pero sabemos que el próximo presidente de la Fed adoptará una postura moderada, por lo que hay una buena posibilidad de que consigan suficientes miembros del comité para apoyar un par de recortes”, declaró Aditya Bhave, economista sénior para EE.UU. de Bank of America, a CNN. “Pero será difícil para esa persona generar consenso”.

El año pasado, el debilitamiento del mercado laboral dio a los funcionarios de la Fed motivos suficientes para bajar las tasas tres veces, algo a lo que Powell se refirió como medidas de “gestión de riesgos”, pero se espera que las condiciones del mercado laboral se mantengan mayoritariamente estables este año.

En diciembre, los funcionarios de la Reserva Federal proyectaron que la tasa de desempleo en 2026 alcanzará un máximo del 4,4 %, que es el nivel del mes pasado.

“La tasa de desempleo ya supera la estimación a largo plazo de los funcionarios de la Reserva Federal”, afirmó Tom Porcelli, economista jefe de Wells Fargo. “Y dado que las tasas de interés aún se encuentran en un rango moderadamente restrictivo, creo que se justifica una reducción gradual en algún momento de este año”.

Pero ante la ausencia de indicios preocupantes de que el mercado laboral se esté desplomando, es probable que la Fed también recurra a los datos de inflación para determinar cuándo volver a bajar las tasas. Tanto Bhave como Porcelli prevén que los efectos de los aranceles de Trump sobre la inflación alcancen su punto máximo este año, aunque la Corte Suprema está evaluando actualmente la legalidad de la mayor parte de los aranceles de la administración.

