Hombre rocía sustancia desconocida hacia la representante de Minneapolis Ilhan Omar durante asamblea pública

Por Emma Tucker, CNN

Un hombre roció una sustancia desconocida hacia la representante de Minneapolis, Ilhan Omar, durante una asamblea pública, segundos después de que la congresista demócrata pidiera la destitución de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y solicitara la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los asistentes a la reunión con funcionarios locales y estatales comenzaron a aplaudir tras sus declaraciones. En ese momento, el hombre se acercó al podio, le gritó y aparentemente roció una sustancia con una jeringa. No estaba claro qué era la sustancia ni si alcanzó a Omar, aunque un miembro del personal se escuchó por el micrófono diciendo que la habían rociado y que debía “ir a revisarse”.

El equipo de seguridad de Omar retiró al hombre del lugar y fue puesto bajo custodia policial, según equipos de CNN presentes. Tras hablar con el personal, Omar continuó con la asamblea pública. Se escuchó a la congresista decir: “Estos hijos de p**a no se saldrán con la suya”.

Después del incidente, Omar afirmó que iba a “seguir hablando” y añadió: “Por favor, no dejen que eso arruine el evento”.

“Aquí está la realidad que personas así no comprenden: somos fuertes en Minnesota y seguiremos siendo resilientes ante cualquier cosa que nos lancen”, continuó Omar. “Todos, cálmense, voy a terminar mis declaraciones”.

