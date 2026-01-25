UFC 324: Justin Gaethje vence a Paddy Pimblett y es el nuevo campeón interino de peso ligero

Por Federico Leiva, CNN en Español

El UFC dejó este sábado y madrugada de domingo su primera gran velada del 2026. La noche de Las Vegas dejó combates de alto vuelo, entre los que se destacó el evento principal, el Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett por el título interino de peso ligero, división donde reina Ilia Topuria, quien no pelea desde junio de 2025.

El combate principal consistió en cinco rounds electrizantes, donde el experimentado Gaethje sacó a relucir todo su repertorio para dominar completamente a un Pimblett que logró evitar el nocaut y la sumisión, pero no la derrota en las tarjetas.

“The Highlight” impuso condiciones desde el inicio, derribando con un bombazo de su mano derecha a su oponente. Tan feroz fue su comienzo, que en el T-Mobile Arena más de uno se acercó a la salida oliendo un final anticipado de la pelea. Razones no le faltaban, entre la energía del estadounidense y los números que ha recaba en su vasta trayectoria: 27 triunfos, 20 de ellos por nocaut.

Sin embargo, Pimblett logró sobrevivir al upper de derecha y ponerse en pie, pero solo para recibir el castigo continuo de los potentes brazos de Gaethje. El británico devolvió las descargas como pudo con sus rodillas en upper también y con golpes abiertos, pero “The Highlight” siguió yendo como poseído en busca de terminar la batalla antes de tiempo. Casi lo logró sobre el final del segundo asalto, cuando volvió a enviar a la lona a su rival sin contemplaciones.

En el tercer round se vio un atisbo de reacción de quien hasta esta velada arrastraba una seguidilla de nueve victorias consecutivas. Pimblett castigó la cabeza del estadounidense una y otra vez y se hizo dueño del octágono por un rato, pero nunca logró tirarlo o lograr un asomo de superioridad.

De hecho, Gaethje salió en el cuarto capítulo como si el tercero se lo hubiese tomado de descanso para agarrar aire. “The Highlight” cargó el cañón que tiene por mano derecha y lo descargó sin descanso sobre el británico, que cayó por tercera vez en la noche, aunque escapó a la finalización y, de manera admirable, contraatacó fuertemente haciéndole daño a Gaethje.

El round final tuvo a los dos yendo a por todo, principalmente a Pimblett, seguramente sabido de que el destino de las tarjetas pintaba oscuro para él. Buscó el derribo de varias formas, pero nunca pudo llevar a la lona a un rival que se defendió bien e hizo valer su superioridad en el resto de la pelea.

Los jueces así lo vieron, y le dieron el triunfo por decisión unánime a Gaethje, que ahora, con el cinturón de campeón interino de la división de peso ligero, tiene todo para enfrentar al temible Ilia Topuria el campeón invicto de la categoría que hace siete meses no pelea, pero que volvería a subirse al octágono para mayo. De concretarse, el show estará asegurado.

Waldo Cortés-Acosta. Conviene tener ese nombre en la cabeza, porque el único dominicano peleando en UFC puede estar a las puertas de conseguir una pelea por el título de peso completo.

Después de un 2025 súper activo, donde tuvo cinco combates (con cuatro triunfos), el “Salsa Boy” empezó el 2026 con el pie (y los puños) bien derecho. Las Vegas fue testigo de otra actuación consagratoria de Cortés-Acosta, que noqueó en el segundo asalto a Derrick Lewis.

Astucia para saber retroceder, lectura para saber cuando castigar y destreza para dominar a un rival en la lona. Ese fue el combo que sacó a relucir “Salsa Boy” para imponerse por nocaut técnico tras un derechazo furioso que sacudió la mandíbula de Lewis y lo mandó a la lona para ya nunca volver a ponerse en pie durante el combate.

Cortés-Acosta lleva ahora tres triunfos seguidos, todos terminados por nocaut, dos en el primer round y uno en el segundo. Llegó al T-Mobile Arena en el quinto lugar del ranking, y si sigue así la hora de buscar el cetro le podría llegar antes de que termine el 2026.

Si la primera velada del UFC los dejó con ganas de más, hay buenas noticias. El UFC 325 llegará este mismo sábado 31 de enero, con la esperada revancha entre el australiano Alexander Volkanovski (campeón de peso pluma) y el brasileño Diego Lopes. El evento se realizará en el Qudos Bank Arena, en el Parque Olímpico de Sydney, Australia.

