¿Cómo se convirtió Gregory Bovino en el rostro de la campaña antiinmigratoria de Trump?

Hace un año, pocos estadounidenses conocían el nombre de Gregory Bovino. Ahora es el rostro de la campaña antiinmigratoria de la administración Trump.

Y todo, desde las tácticas del comandante general de la Patrulla Fronteriza en el campo hasta sus elecciones de vestuario, se ha convertido en un foco de atención en una tormenta sin fin a la vista.

En las calles de varias ciudades estadounidenses, Bovino, con su corte de pelo al ras y el uniforme verde oliva de la Patrulla Fronteriza, ha sido visto dirigiendo patrullas, lanzando gases lacrimógenos y discutiendo verbalmente con sus detractores. A menudo destaca entre los grupos de agentes federales por ser una de las pocas personas que no lleva mascarilla.

En las redes sociales, es conocido por compartir fotos y videos cinematográficos que ensalzan la determinación de los agentes de la Patrulla Fronteriza para llevar a cabo su misión.

Y ahora, en las cadenas estadounidenses, su presencia en el podio también es cada vez más habitual. A medida que las autoridades intensifican su represión en Minneapolis, Bovino ha sido uno de los funcionarios que ha ofrecido ruedas de prensa diarias para reportar los acontecimientos del día.

En entrevistas, testimonios judiciales y publicaciones en las redes sociales, Bovino ha defendido repetidamente las acciones de los agentes federales y ha prometido no dar marcha atrás.

Horas después de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparara y matara a un hombre en Minneapolis, el sábado, Bovino dijo que el hombre tenía un arma y que el agente temió por su vida y disparó “tiros defensivos”.

“Un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, dijo Bovino, añadiendo que los agentes federales se enfrentan a amenazas cada vez mayores.

“El hecho es que la ley no se aplica por sí sola”, dijo Bovino. “Se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a arriesgar sus vidas para hacerla cumplir. Los hombres y mujeres de la CBP y el ICE son profesionales altamente capacitados que aman este país y hacen este trabajo porque quieren dejar a sus hijos y nietos un país seguro y protegido”.

Pero cuando Bovino describe las operaciones de sus agentes, a menudo adopta un tono más agresivo.

En múltiples publicaciones en redes sociales y entrevistas, Bovino ha utilizado repetidamente una frase para describir sus tácticas.

“Las llama ‘girar y quemar’”, afirma la colaboradora de CNN Lulu García-Navarro. “Son muy rápidos. Son muy agresivos. Rompen ventanas, entran y detienen a la gente. Y la razón por la que dice que utiliza estas tácticas es para no poner en peligro a los agentes y no permitir que se desarrollen las protestas”.

Los partidarios de la agresiva campaña de deportaciones masivas del Gobierno ven a Bovino como un héroe. Pero el enfoque enérgico y sin complejos que ha impulsado su reciente ascenso a la fama también ha suscitado feroces críticas por parte de los líderes locales y los manifestantes de las ciudades a las que se dirige su equipo.

Funcionarios de varias ciudades han descrito a Bovino como el líder de una agencia policial que emplea tácticas aterradoramente autoritarias y que el presidente utiliza como arma contra las comunidades lideradas por los demócratas y las personas —ciudadanos y no ciudadanos por igual— que viven en ellas.

“Quieren el caos sobre el terreno”, declaró el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, a CNN en octubre, acusando a Bovino y a otros funcionarios federales de avivar deliberadamente las tensiones. “Quieren crear una zona de guerra para poder enviar aún más tropas”.

Las tácticas de mano dura, que incluyen redadas de control de inmigración en aparcamientos y la rotura de ventanas de coches, han alimentado la alarma, incluso entre algunos miembros de la administración Trump, al tiempo que han recibido elogios de altos funcionarios de Seguridad Nacional.

Cuando se le preguntó sobre el enfoque agresivo que ha suscitado crecientes críticas y protestas, Bovino defendió a sus agentes.

“Ya sabes, la gente es libre de criticar. Son libres de opinar desde su sillón. Cuando no se ponen en el lugar de las fuerzas del orden, quizá deberían pensárselo dos veces antes de lanzarse a criticar. He oído mucho eso”, declaró a CNN en octubre. “Nuestros agentes actúan de forma legal, ética y moral en todas las acciones policiales”.

La presencia de Bovino en diferentes ciudades del país en los últimos meses se ha convertido en un barómetro no oficial de la intensidad con la que se espera que se aplique la ley de inmigración.

Actualmente, Bovino es una figura habitual en las calles de Minneapolis, donde ha llevado lo que él denomina el “Mean Green Team” (Equipo Verde Feroz) a miles de kilómetros del sector fronterizo entre Estados Unidos y México donde estaba destinado anteriormente.

“El #MeanGreen patrulla Minneapolis bajo el frío, la nieve y todo lo demás, deteniendo a inmigrantes ilegales hasta cumplir su misión”, publicó Bovino el viernes en X. “Estamos aquí y estamos haciendo que la ciudad sea segura”.

Originario de Carolina del Norte, Bovino se unió a la Patrulla Fronteriza en 1996. Sus 30 años de carrera le han llevado de Washington a Nueva Orleans, así como a destinos en el extranjero, en Honduras y África. En 2020, fue nombrado agente jefe de patrulla del sector El Centro, en el sur de California.

En 2023, Bovino fue relevado brevemente de su cargo en lo que los republicanos de la Cámara de Representantes describieron como una medida de represalia después de que testificara críticamente sobre las condiciones en la frontera bajo la administración del presidente Joe Biden. Associated Press informó que también influyeron otros factores, como su presencia en las redes sociales y una foto de perfil en internet en la que aparecía posando con un rifle de asalto.

Comenzó a llamar la atención del público hace unos meses, cuando ayudó a organizar la detención de más de 5.000 inmigrantes en una operación en Los Ángeles. Desde entonces, Bovino, que tiene unos cincuenta y tantos años, ha dirigido redadas en Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y ahora Minneapolis.

La conducta de Bovino durante la operación de Chicago provocó duras reprimendas por parte de un juez federal, que dictaminó que sus descripciones de los hechos no estaban respaldadas por pruebas audiovisuales.

En un video, citado en un caso judicial federal en el que se alegaba un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Chicago, el juez dictaminó que Bovino “claramente derriba” a un manifestante ante la cámara. Sin embargo, en su declaración, Bovino negó haber derribado al hombre. “Le estoy implorando […] que cumpla con las instrucciones y abandone la zona”, dijo Bovino, y añadió: “El uso de la fuerza fue contra mí”.

Últimamente, otro aspecto de la imagen de Bovino también está llamando la atención: la larga gabardina verde que a veces lleva.

“Greg Bovino se vistió como si literalmente hubiera entrado en eBay y hubiera comprado un traje de las SS. Greg Bovino, policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente que desaparece literalmente, sin el debido proceso”, dijo recientemente el gobernador de California, Gavin Newsom, estableciendo una comparación con los uniformes nazis.

Bovino afirma que tiene la chaqueta desde hace más de 25 años y que la consiguió de la Patrulla Fronteriza.

“La compré cuando era un agente joven, aproximadamente en 1999”, declaró a News Nation, señalando que también fue fotografiado con ella puesta en una ceremonia durante la administración Biden.

Esa entrevista, escribió Bovino en las redes sociales, “aclaró cualquier malentendido y puso de relieve el fenómeno del doble rasero”.

Pase lo que pase a continuación, no hay duda de que veremos más a Bovino, y a su abrigo, en las calles de Estados Unidos.

Los videos de cuidada producción y otras publicaciones en redes sociales de las cuentas de Bovino también han suscitado críticas. Él afirma que las publicaciones tienen como objetivo aumentar la transparencia.

“No se trata de una agenda. Nuestras redes sociales están diseñadas para ofrecer al público […] una imagen en tiempo real de lo que realmente está sucediendo”, declaró Bovino a CNN en octubre.

Entre sus publicaciones recientes, Bovino compartió un videoclip de su respuesta durante una rueda de prensa a un periodista que le preguntó cuándo terminaría la oleada de fuerzas del orden federales en Minneapolis.

“¿Hay un número determinado de personas que quiere detener antes de decidir reducir la presencia policial?”, preguntó el periodista.

“Hay un número”, respondió Bovino, “y es todos ellos”.

Priscilla Álvarez, Michael Williams, Dianne Gallagher y Zoe Sottile, de CNN, contribuyeron a este informe.