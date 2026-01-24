La muerte de una adolescente en una isla inhóspita ha puesto el foco en sus salvajes habitantes

Por Hilary Whiteman, CNN

Era temprano y el sol aún se veía bajo en el horizonte cuando Piper James, de 19 años, caminó hacia el océano Pacífico para nadar en una isla cuyo nombre en el idioma local significa “paraíso”.

Dos horas después fue encontrada muerta; su cuerpo rodeado de dingos, perros salvajes nativos de Australia que deambulan libremente por K’gari, un parque nacional famoso por su belleza natural en la costa este del país.

Todavía no está claro qué causó la muerte de la mochilera canadiense, una joven con espíritu aventurero, que había estado trabajando durante varias semanas en la isla, declarada Patrimonio de la Humanidad. Cumplía su sueño de toda la vida de visitar Australia.

Los resultados preliminares de la autopsia encontraron evidencia de ahogamiento, pero también de mordeduras de dingo infligidas antes y después de su muerte. “Es poco probable que las marcas de mordeduras de dingo previas al fallecimiento hayan causado la muerte inmediata”, dijo el Tribunal Forense de Queensland en un comunicado.

“Por supuesto, todos queremos creer que fue un ahogamiento”, dijo su afligido padre, Todd James. “Es horrible, pero quizás un poco menos que la alternativa”.

Las pruebas patológicas para determinar la causa de la muerte de Piper podrían tardar varias semanas, pero si se descubre que los dingos desempeñaron un papel importante, sería solo el tercer ataque mortal de dingo en Australia en casi 50 años, y el primero que involucra a un adulto.

En 1980, un dingo arrebató a la bebé Azaria Chamberlain de la tienda de campaña de sus padres en el Territorio del Norte. En ese momento, nadie creyó que un dingo pudiera llevarse a un bebé y, a pesar de sus declaraciones de inocencia, la madre de la bebé, Lindy Chamberlain, fue encarcelada por asesinato. Fue exonerada años después, cuando nuevas pruebas respaldaron su versión, lo que inspiró un drama judicial que después fue llevado a la pantalla grande y protagonizado por Meryl Streep.

La segunda muerte ocurrió en 2001, cuando Clinton Gage, de 9 años, fue atacado en K’gari, entonces llamada Isla Fraser, por dos dingos que también agredieron a su hermano menor.

“Fue entonces cuando empezamos a ver que se instalaban vallas alrededor de los pueblos y los complejos turísticos”, dijo George Seymour, alcalde de la región de Fraser Coast, que incluye K’gari.

En los días posteriores, más de 30 dingos de la isla fueron sacrificados de forma humanitaria, una decisión que provocó indignación pública.

Ahora, una posible tercera muerte ha puesto nerviosos a algunos miembros de la comunidad. No por un cambio de los peligros, que conocen bien, sino porque temen que pueda provocar peticiones de otra matanza.

El padre dijo que si finalmente se determina que los dingos son responsables, Piper no habría apoyado una matanza. “No queremos que se haga daño a ningún animal por esto, porque Piper no querría eso en absoluto y estaría devastada si formara parte de ello”, dijo James.

Los visitantes de K’gari son advertidos sobre los riesgos, pero James dice que los jóvenes extranjeros como su hija, que trabajan en la isla, necesitan medidas de seguridad más estrictas. Piper les había dicho a sus padres que los dingos parecían “bonitos”.

“Se parecen al perro que ella tenía en casa”, dijo James.

“Esos perros”, le dije, “no los toques. No puedes tocarlos”. Y ella me respondió: “Lo sé”.

Alrededor de medio millón de personas visitan K’gari cada año por sus playas de arena blanca, sus lagos de aguas cristalinas y su fauna autóctona, incluidos los dingos, o wongari, como se les conoce en la lengua aborigen local.

Hasta 200 dingos deambulan por la isla, y aunque se parecen a sus parientes del continente, su aislamiento de los perros domésticos significa que tienen uno de los ADN de dingo más puros. Para Australia, su conservación se considera una cuestión de “importancia nacional”.

Si bien los dingos son muy valorados, también se reconoce que son peligrosos.

Se recomienda a los visitantes de K’gari que se mantengan al menos a 20 metros de los animales, que viajen en grupo y que mantengan a los niños cerca. También se proporcionan “palos para ahuyentar dingos”, con el objetivo de alejarlos si se acercan demasiado.

“Los dingos ven a las personas como una fuente de alimento, y ese es el problema, no las personas en sí”, dijo Ben Allen, biólogo de vida silvestre que trabaja para Ecosure, una consultora ambiental que realizó la última revisión importante de los dingos en K’gari en 2012, aunque posteriormente se han realizado otras más pequeñas.

“Aquí, en broma, lo llaman el síndrome de la gaviota, donde le das una patata frita a una gaviota y luego quiere la hamburguesa entera”, dijo Allen. “Bueno, estos dingos tienen cuatro patas y dientes, así que no conviene darles de comer, porque cuando vengan a pedir la hamburguesa entera, puedes tener problemas”.

Se insta a los turistas a guardar bien su comida y basura, y se recomienda a los pescadores que entierren cualquier cebo que pueda atraer a los carroñeros. Se imponen multas cuantiosas a quienes les den de comer o se les vea fomentando su presencia. Las guías informativas advierten a los visitantes que no corran, ya que los dingos los perseguirán.

“En el pasado, les decíamos a las personas que si estaban en la playa y un dingo las acechaba, debían meterse en el agua”, dijo Seymour, el alcalde local.

Sin embargo, ese consejo cambió después de los recientes ataques, incluidos dos en 2023, cuando un niño de 10 años fue arrastrado bajo el agua por un dingo antes de que su hermana interviniera, y cuando una mujer fue atacada a pesar de correr hacia el mar para escapar de cuatro dingos. Dos hombres la sacaron del agua y fue tratada por heridas graves en las piernas y los brazos.

“Llevo un par de años diciendo que existe el riesgo de una muerte”, dijo Seymour.

La mañana de su muerte, Piper James había ido a nadar sola a la playa cerca del casco oxidado del naufragio del Maheno, un lugar emblemático local en el que un barco encalló durante un ciclón hace casi 100 años. Nadie sabe qué sucedió después.

“No sabemos si realmente entró al agua”, dijo su padre, Todd. “Si entró, hay muchas posibilidades de que se ahogara. Era una buena nadadora… Pero a los buenos nadadores también se los lleva la corriente”.

No se recomienda nadar en las playas sin vigilancia desde la isla, y las fuertes corrientes oceánicas se consideran peligrosas, especialmente a lo largo de la costa este. Los fuertes vientos del lunes provocaron olas de 2,5 metros, según un residente que vive cerca.

Es posible que James tuviera problemas en el oleaje antes de que aparecieran los dingos.

James sabe que su hija no llevó consigo un palo para ahuyentar a los dingos, porque seguramente no pensó que lo necesitaría.

“Piper no debería haber ido. Ella tomó la decisión de ir. Ojalá hubiera llevado un palo, o que no hubiera ido en absoluto. No debería haber ido sola, esa es la cuestión”.

James dijo que a Piper le encantaban Byron Bay y Bondi Beach, otros destinos australianos populares para los turistas amantes de la playa, pero K’gari era una “experiencia de otro nivel”.

Scott Bell, secretario de la Asociación Comunitaria de Happy Valley en K’gari, ha visitado la isla de forma intermitente desde la década de 1960 y comprende su atractivo.

“Es un lugar mágico”, dijo. “Es una zona salvaje. Y en ese entorno, hay muchos peligros, ya sean tiburones, serpientes, arañas o dingos”.

Bell dijo que su experiencia en la isla le ha enseñado a enfrentarse a los dingos. “Te pones de pie, (porque) ven un animal grande y tienden a huir”, dijo Bell. Los niños son particularmente vulnerables debido a su menor tamaño y a su reacción natural ante el miedo. “Los niños tienden a correr… Esa es probablemente la peor decisión que se puede tomar. Darle la espalda a un depredador que corre, ya sea un león, un tigre o un oso, significa meterse en problemas”, dijo.

Bell afirmó que, hasta que se confirme la causa de la muerte de James, es demasiado pronto para decidir qué se debe hacer. Dijo que los guardabosques están trabajando arduamente para gestionar los riesgos, pero mientras los humanos y los dingos compartan la isla, ese riesgo nunca desaparecerá por completo.

Los custodios tradicionales de la tierra, el pueblo Butchulla, tienen un vínculo culturalmente significativo con los dingos de la isla, que se remonta a miles de años. Desde hace tiempo, han solicitado que se limite el número de visitantes, especialmente durante la temporada de reproducción de los dingos, de marzo a mayo, para reducir el riesgo.

“Todos deberían disfrutar de K’gari, pero deben venir cuando no sea la temporada de reproducción”, declaró Christine Royan, directora de la Corporación Aborigen Butchulla, a los medios locales.

“La solución no es culpar ni castigar al animal”, añadió. “Lucharemos contra cualquiera que quiera eliminar a los dingos de K’gari”.

El primer ministro del estado de Queensland ha descartado imponer un límite al número de visitantes y ha declarado que cualquier respuesta oficial se dará a conocer una vez que se conozcan los resultados completos de la autopsia. Seymour ha pedido que se prohíba a los niños acampar fuera de las zonas valladas.

“Si el gobierno tiene que decirte que no pierdas de vista a tus hijos, ese no es el motivo por el que la gente va de camping. La gente va de camping para sentirse libre y estar en contacto con la naturaleza. Simplemente no creo que sea adecuado que los niños acampen en zonas sin vallar”, dijo.

El padre de Piper coincide en que los niños corren peligro, especialmente los que acampan fuera de las zonas valladas.

“No se puede dejar a la gente expuesta, ni a los niños, y dejar que los padres piensen que no les va a pasar nada, porque nosotros pensábamos que no le pasaría a Piper”.

A lo largo de los años, algunos dingos considerados demasiado habituados a los humanos han sido sacrificados, en consulta con el pueblo Butchulla. No es una medida que se tome a la ligera y solo ocurre después de que dingos específicos representen una amenaza repetida para la seguridad de los visitantes.

Allen, de Ecosure, dice que la tasa de renovación anual de la población de dingos es bastante alta: alrededor de dos tercios de los dingos de la isla mueren de forma natural cada año. “No todos los cachorros pueden sobrevivir cuando están atrapados en una isla”, dijo.

La población suele alcanzar su punto máximo entre diciembre y febrero, cuando los cachorros están aprendiendo a ser independientes. “No es raro ver grupos más grandes en esta época del año, que coincide con el verano, cuando todo el mundo en Australia está en la playa”, dijo.

En cierto modo, el desafío de Australia con los dingos no es muy diferente de los problemas que existen en otros lugares, por ejemplo, los intentos de Japón de mantener a raya a los osos, o el problema de la India con los leones.

Sin embargo, la población de dingos no está creciendo; son las personas las que están llegando en mayor número, trayendo grandes cantidades de comida en sus coches para los viajes familiares y conduciendo por la playa donde los dingos suelen cazar.

Para algunos, pueden parecer pequeños perros domésticos, pero son impredecibles y salvajes. Y al igual que se insta a los turistas a mantenerse alejados de los grandes depredadores en otros países, deben mantener la distancia con los dingos, por inofensivos que parezcan.

“Si viajo al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica y quiero dar un paseo, puedo aceptar cierto nivel de riesgo. Podría ser devorado por un león o pisoteado por un elefante”, dijo Allen.

“Si hago lo mismo en Chitwan, Nepal, que es un hermoso parque nacional, también tengo que lidiar con tigres, leopardos y elefantes.

“No tenemos leones, tigres ni osos, pero tenemos dingos, canguros y muchas serpientes venenosas y todo ese tipo de cosas. Simplemente existen riesgos inherentes al estar en la naturaleza”.

La familia James planea viajar a K’gari en las próximas semanas para asistir a una ceremonia de purificación con humo como invitados de los custodios tradicionales de la isla. En este antiguo ritual, el humo de hojas nativas humeantes se extenderá por las playas de arena de la isla, para purificar y sanar.

James desea que se produzcan más cambios a raíz de la muerte de su hija, para forzar un cambio en las normas y la cultura, de modo que haya más medidas de seguridad para los niños y los jóvenes viajeros, como Piper, que son fuertes e independientes, pero que no necesariamente tienen la experiencia de vida suficiente para comprender plenamente los peligros.

“Quizás una mayor educación para Piper habría ayudado, porque cuando participas en una excursión, recibes información, estás protegido y te sientes seguro”, dijo. “Luego te quedas solo y las cosas son un poco diferentes a lo que te mostraron en la excursión”.

