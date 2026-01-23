Las 5 cosas que debes saber este 23 de enero

Por CNN en Español

ICE detiene a un niño de cinco años junto con su padre ecuatoriano. Alerta por tormentas invernales en EE.UU. Todas las nominaciones al Oscar. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Una operación militar de EE.UU. en Caracas logró capturar a Nicolás Maduro tras intensos combates aéreos y terrestres. Videos analizados por CNN revelan el alto riesgo y los momentos críticos de la misión. Hubo dos minutos cruciales entre el aterrizaje y el despegue de un helicóptero de transporte, mientras el fuego cruzado continuaba sin cesar. Investigación de CNN.

Un niño de cinco años a quien los agentes federales llevaron desde la entrada de su casa en Minneapolis tras regresar del preescolar está detenido, junto con su padre, en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, según una fuente familiarizada con la situación.

La crisis que enfrenta el presidente José Jerí, un mandatario con apenas tres meses al frente del Gobierno de Perú, escaló rápidamente. La situación comenzó en un restaurante de comida china, un “chifa”, como se los conoce en Perú, por lo que algunos medios y usuarios de redes sociales han bautizado a este episodio como el “chifagate”. ¿Qué se cocina en el Congreso y cuál es el futuro de Jerí?

Negociadores ucranianos, estadounidenses y rusos mantendrán conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos el viernes, en lo que marca la primera reunión conocida a la que asistirán los tres países desde la invasión a gran escala de Moscú en 2022. Las conversaciones llegan después de que el enviado especial del presidente Trump y su yerno se reunieran con el presidente Vladimir Putin durante más de tres horas la noche del jueves.

Una poderosa tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y amenaza a decenas de estados con fuertes nevadas, hielo y frío extremo en los próximos días. El sistema se ve alimentado y empeorado por una brutal ráfaga de aire del Ártico que podría establecer récords durante la época más fría del año.

¿Desde qué año EE.UU. tiene permitida la presencia militar en Groenlandia?

A. No tiene permiso.

B. 2026.

C. 2001.

D. 1951.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Todas las nominaciones a los Oscar

La película “Sinners”, de Ryan Coogler, impuso un nuevo récord al recibir 16 nominaciones a los Oscar. La brasileña “El agente secreto”, mientras tanto, tuvo cuatro nominaciones, incluyendo mejor película y mejor película internacional. ¿Cómo y dónde ver las nominadas?

Coreano, con un toque latino: cómo el K-pop conquistó Colombia

Colombia vive un auge del K-pop entre jóvenes que ensayan y compiten en el K-Pop World Festival, fusionando espíritu latino y coreano. La comunidad crece con danzas, fans y eventos, reflejando cómo ese fenómeno cultural global se arraiga en el país.

El cáncer de colon es el más mortífero entre los adultos jóvenes: estos son los síntomas y cómo detectarlo

El cáncer colorrectal se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre personas menores de 50 años en Estados Unidos, según un nuevo estudio. Especialistas advierten que los jóvenes suelen ser diagnosticados en etapas avanzadas porque los síntomas a menudo se ignoran o se confunden con otros padecimientos.

30 %

Colombia respondió al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos por presunta falta de cooperación en seguridad. El Gobierno de Petro impuso su propio gravamen del 30 % a 20 productos ecuatorianos y suspendió temporalmente las exportaciones de electricidad.

“Esto va a ser entre el señor Cepeda y yo”

—Abelardo de la Espriella, candidato opositor a la presidencia de Colombia, dijo a CNN que la contienda será una carrera entre dos: él y el candidato oficialista, Iván Cepeda.

El reencuentro de Boro, el perro desaparecido en el accidente de trenes de España, con su dueña

Boro llevaba varios días desaparecido tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Miles de personas compartieron su búsqueda en las redes sociales para encontrar al perro. Finalmente, las autoridades lo hallaron sano y salvo y volvió a reunirse con su familia.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Ya existe en un acuerdo de seguridad que Estados Unidos mantiene con Dinamarca, país que controla Groenlandia. Ese acuerdo, firmado en 1951, permite una presencia militar estadounidense en Groenlandia a perpetuidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.