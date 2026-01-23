Cuándo llegará la gran tormenta invernal a tu ciudad

Por el meteorólogo jefe de CNN, Brandon Miller

Una gran tormenta invernal, una de las más extremas y extensas en años, comienza a formarse sobre las Llanuras y afectará a gran parte de Estados Unidos.

Durante los próximos días, la tormenta dejará hasta 30 centímetros de nieve y enormes cantidades de hielo en un área que abarca 3.200 kilómetros desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Aquí te decimos qué puedes esperar en algunas de las principales ciudades en la tryectoria de la tormenta. Todas las horas están en horario del este.

Dallas recibirá principalmente hielo de esta tormenta, aunque experimentará todo tipo de precipitaciones durante las próximas 48 horas, incluyendo lluvia, hielo y aguanieve.

La lluvia esporádica de este viernes se convertirá en lluvia helada y hielo alrededor de la medianoche, que continuará de manera intermitente hasta la mañana del domingo. Podrían caer entre 2,5 y 5 centímetros de nieve el domingo por la mañana.

¿Cuándo caerán las precipitaciones?

Lluvia: viernes 9 a. m. – sábado 12 a. m.

viernes 9 a. m. – sábado 12 a. m. Lluvia helada: sábado 12 a. m. – domingo 6 a. m.

sábado 12 a. m. – domingo 6 a. m. Nieve: domingo 6 a. m. – domingo 12 a. m.

Momento de mayor impacto:

Lluvia helada: sábado 3 a. m. – domingo 3 a. m.

sábado 3 a. m. – domingo 3 a. m. Nieve: domingo 6 a. m. – 10 a. m.

Totales de la tormenta:

Hielo: 0,63 – 1,27 centímetros

0,63 – 1,27 centímetros Nieve: 2,5 – 7,6 centímetros

Ciudades como Memphis, que están entre la amplia huella de nieve y hielo de la tormenta, probablemente alternarán entre ambas a medida que cambian las temperaturas tanto a nivel del suelo como en las capas superiores de la atmósfera.

Es probable que la nieve comenzará a caer el sábado por la mañana, antes de convertirse en aguanieve y lluvia helada el sábado por la tarde. La lluvia helada continuará y se mantendrá intermitente hasta el domingo por la tarde, antes de que vuelva rápidamente a la nieve con la llegada del aire más frío.

¿Cuándo caerá la precipitación?

Nieve: sábado 4 a. m. – sábado 2 p. m.; domingo 12 p. m. – 3 p. m.

sábado 4 a. m. – sábado 2 p. m.; domingo 12 p. m. – 3 p. m. ﻿Lluvia helada: sábado 4 p. m. – domingo 12 p. m.

Momento de mayor impacto:

Lluvia helada: sábado 4 p. m. – domingo 8 a. m.

sábado 4 p. m. – domingo 8 a. m. Nieve: sábado 6 a. m. a 12 p. m.

Totales de la tormenta:

Hielo: 0,26 a 1,9 centímetros

0,26 a 1,9 centímetros Nieve y aguanieve: 5 – 10 centímetros

Atlanta también está en el límite entre los tipos de precipitación, pero entre lluvia y lluvia helada en lugar de hielo y nieve. Es posible que la lluvia ligera del sábado se convierta en lluvia helada el sábado por la noche y hasta la mañana del domingo.

El aire más cálido debería transformarse en lluvia el domingo por la tarde antes de que el aire realmente frío entre el lunes por la mañana.

¿Cuándo caerán las precipitaciones?

Lluvia: sábado 8 a. m. – 10 p.m.; domingo 10 a. m. – domingo 10 p. m.

sábado 8 a. m. – 10 p.m.; domingo 10 a. m. – domingo 10 p. m. Lluvia helada: sábado 10 p. m. – domingo 10 a. m.

Momento de mayor impacto:

Lluvia helada: sábado 10 p. m. – domingo 10 a. m.

Totales de la tormenta:

Hielo: 0,2 – 0,7 centímetros

Si te gusta la nieve, Louisville será uno de los grandes ganadores en esta tormenta.

La ciudad estará justo al norte de la línea de lluvia helada, por lo que se mantendrá completamente nevada por la tormenta. Es probable que esta sea la mayor nevada en décadas para Louisville e incluso podría desafiar su récord de 45 centímetros de febrero de 1998.

¿Cuándo caerá la precipitación?

Nieve: sábado 1 p. m. – domingo 8 p. m.

Momento de mayor impacto:

Nieve: sábado 4 p. m. – domingo 4 p. m.

Totales de la tormenta:

Nieve: 25 – 40 centímetros

Hay gran preocupación en Charlotte por el hielo dañino. El corredor de la Interestatal 85 en las Carolinas podría ver acumulaciones generalizadas de hielo de 1,9 a 3,1 centímetros, más que suficiente para derribar árboles y causar apagones generalizados.

¿Cuándo caerá la precipitación?

• Aguanieve y lluvia helada: sábado 10 p. m. – lunes 12 a. m.

Momento de mayor impacto:

• Lluvia helada: domingo 4 a. m. – domingo 8 p. m.

Totales de la tormenta:

• Hielo: 1,2 – 2,5 centímetros

Washington, DC, se prepara para su mayor nevada en más de cinco años este fin de semana, pero la tormenta no traerá solo nieve. Es probable que algo de lluvia helada caiga sobre la nieve, creando una situación intensa y peligrosa.

La nieve debería comenzar después del anochecer el sábado y aumentar rápidamente, acumulándose cerca de las dos cifras en pulgadas para la mañana del domingo. El cambio a lluvia helada se espera temprano en la tarde del domingo.

La nieve comenzará después del anochecer del sábado y aumentará rápidamente, acumulándose cerca de 10 centímetros para el domingo por la mañana. Se espera que la transición a lluvia helada se produzca a primera hora de la tarde del domingo.

¿Cuánd﻿o caerá la precipitación?

• Nieve: sábado 8 p. m. – domingo 1 p. m.

• Lluvia helada: domingo 12 p. m. – lunes 12 a. m.

Momento de mayor impacto:

• Nieve: domingo 2 a. m. – domingo 2 p. m.

• ﻿Lluvia helada: domingo 4 p. m. – lunes 12 a. m.

Totales de la tormenta:

• ﻿Hielo: hasta 0,6 centímetros

• Nieve: 20 – 30 centímetros

Caerá nieve principalmente en Filadelfia, lo que debería significar la mayor nevada en una década. Pero como en muchos otros lugares cerca de la línea entre nieve y hielo, como Washington y Baltimore, es probable que la nieve cambie a lluvia helada por un tiempo hacia el final del evento.

El hielo aumentará el peso de la nieve y dificultará su remoción. La acumulación total de nieve podría mantenerse por debajo de los 25 cm si se mezcla más aguanieve o lluvia helada al inicio de la tormenta.

¿Cuándo caerá la precipitación?

• Nieve: domingo 12 a. m. – lunes 6 a.m.

• Lluvia helada: domingo 4 p. m. – lunes 12 a. m.

Momento de mayor impacto:

• Nieve: domingo 2 a. m. – domingo 6 p. m.

Totales de la tormenta:

• Hielo: Menos de 2,5 cm

• Nieve: 20 – 35 centímetros

Se prevé que en la ciudad de Nueva York casi todo será nieve en este evento, permitiendo que los totales alcancen cantidades que la ciudad no ha visto en cinco años.

La nieve comenzará después de la medianoche del domingo y durará hasta el mediodía del lunes. Algo de aguanieve podría mezclarse durante la noche del domingo. Si se mezcla más aguanieve, los totales podrían disminuir un poco.

¿Cuándo caerá la precipitación?

• ﻿Nieve: domingo 1 a. m. – lunes 1 p. m.

Momento de mayor impacto:

• Nieve: domingo 8 a. m. – domingo 11 p. m.

Totales de la tormenta:

• Nieve: 25 – 35 centímetros

