Mientras Trump pone la mira en el petróleo de Venezuela, Rodríguez se mueve para cumplir sus demandas

Este jueves, los legisladores venezolanos respaldaron un plan que facilitaría la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país, en el más reciente movimiento de Caracas para cumplir las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante casi dos décadas, gran parte de la industria petrolera del país ha estado nacionalizada bajo la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), permitiendo a las compañías extranjeras operar solo en empresas mixtas limitadas con la firma pública.

De acuerdo con una reforma propuesta a la ley de hidrocarburos, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez la semana pasada, se permitiría a empresas extranjeras administrar campos petroleros “por su propio riesgo y costo”, indicó el legislador Orlando Camacho.

La Asamblea Nacional de Venezuela dio su respaldo inicial al proyecto de reforma este jueves, que ahora enfrentará una segunda ronda de debates antes de que pueda ser adoptado.

“El petróleo bajo tierra es inútil”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada. “¿De qué sirve decir que tenemos las mayores reservas de petróleo del planeta si las condiciones impiden un proceso acelerado hacia la producción, hacia el aumento de la producción petrolera? Debemos hacerlo y hacerlo ahora”.

Al abrir el acceso a las compañías petroleras de Estados Unidos, la medida cumpliría una de las principales demandas que el Gobierno de Trump ha hecho a Caracas tras la captura por fuerzas estadounidenses del presidente Nicolás Maduro a principios de este mes.

La Casa Blanca había anunciado previamente acuerdos entre Caracas y Washington para la venta de US$ 500 millones en crudo venezolano, y Rodríguez dijo el martes que Venezuela había recibido US$ 300 millones de esa suma.

En lo que pareció ser otro movimiento para cumplir con las demandas de Estados Unidos, los legisladores también respaldaron este jueves otra ley destinada a reforzar las protecciones legales para los negocios, uno de los temas que, según ejecutivos de empresas petroleras estadounidenses, han señalado a Trump como condición para invertir en el país.

Fuentes de la industria han dicho anteriormente a CNN que es poco probable que los ejecutivos petroleros de Estados Unidos se lancen de inmediato a Venezuela por múltiples razones, incluidas la seguridad y la incertidumbre sobre la situación política y económica del país.

“El interés por entrar en Venezuela en este momento es bastante bajo. No tenemos idea de cómo será el Gobierno allí”, dijo a CNN a principios de mes una fuente de la industria.

Venezuela tiene más reservas probadas de petróleo que cualquier país en el mundo. Sin embargo, las empresas petroleras dicen que para invertir en proyectos de perforación lejanos, necesitan confianza sobre cómo será el entorno operativo allí dentro de años, si no décadas.

Rodríguez también dijo en una reunión del Consejo Federal de Gobierno el miércoles que habría una consulta pública el 8 de marzo sobre planes para proyectos nacionales de infraestructura y mejoras de “servicios públicos esenciales”, como agua, electricidad y transporte.

Esa fecha, el Día Internacional de la Mujer, fue elegida “para que salgamos con el espíritu de nuestras mujeres, con el espíritu de nuestras guerreras”, dijo Rodríguez.

Este jueves, Trump ofreció una valoración positiva de la presidenta encargada cuando los reporteros le preguntaron si la dejaría permanecer en el poder.

“Pero hasta ahora ha demostrado un liderazgo muy fuerte, tengo que decirlo, y estamos importando a Estados Unidos millones de barriles de petróleo mientras hablamos”, dijo Trump sobre Rodríguez. “Bueno, ahora mismo… están mostrando un liderazgo muy fuerte”.

Los últimos movimientos de Rodríguez se producen mientras senadores demócratas de Estados Unidos exigen saber si el círculo cercano de Trump podría beneficiarse de las ventas de petróleo venezolano, tras informes de CNN sobre conversaciones privadas del Gobierno con las mayores compañías petroleras del país.

Estados Unidos también ha exigido que Venezuela libere a los numerosos presos políticos que mantiene detenidos en todo el país.

Aunque Venezuela ha negado en el pasado tener presos políticos, hace dos semanas anunció que liberaría un “número significativo” de personas como un gesto de “paz” hacia Estados Unidos.

Sin embargo, organizaciones locales afirman que el Gobierno solo ha liberado a alrededor del 15 % de los detenidos de manera arbitraria o por razones políticas.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón informó el miércoles que ha verificado 167 liberaciones desde el 8 de enero y documenta 949 personas que aún permanecen detenidas por razones políticas, una cifra que, según indica, ha aumentado en las últimas semanas.

Mientras tanto, el grupo de derechos humanos Foro Penal dijo el lunes que se habían producido 143 liberaciones, mientras que su conteo de presos políticos se situaba en 777.

El Gobierno insiste en que ha liberado a más personas de las que reportan los grupos de derechos humanos. El 14 de enero, informó que alrededor de 212 personas habían sido liberadas desde que el presidente de la Asamblea Nacional anunció la nueva fase de liberaciones a principios de enero. No obstante, las autoridades continúan sin revelar las identidades de los liberados ni los centros de detención de donde fueron excarcelados.

CNN ha solicitado repetidamente más información al Gobierno sin recibir respuesta.

Algunas de las personas liberadas han sido figuras prominentes como Rafael Tudares, yerno del candidato presidencial opositor Edmundo González; Enrique Márquez, otro excandidato presidencial opositor; y Perkins Rocha, asesor legal del partido Vente Venezuela.

En un hecho aparte este jueves, un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó a CNN que la embajadora Laura F. Dogu había sido designada como encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Exteriores de Estados Unidos para Venezuela.

