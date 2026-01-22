Los reactores de nueva generación son el rostro del renacimiento nuclear en EE.UU. Algunos expertos han dado la voz de alarma

Por Laura Paddison, CNN

En las arenosas orillas del lago Michigan, con un denso bosque como telón de fondo, un edificio de hormigón gris de ángulos pronunciados podría ser el rostro de un renacimiento nuclear estadounidense.

La planta nuclear de Palisades, a unas dos horas en auto de Chicago, fue desmantelada en 2022, considerada antieconómica en un mundo con el gas estadounidense barato. Pero la empresa Holtec, con sede en Florida, la está reactivando.

Esto marcará no solo el primer reinicio de una planta nuclear estadounidense clausurada, sino que, si todo marcha según lo previsto, Palisades también será la cuna de un gran avance nuclear: los primeros “reactores modulares pequeños” comerciales de Estados Unidos.

Estos reactores nucleares avanzados, conocidos como SMR, son como minicentrales nucleares, pero se promocionan como más baratos, más seguros, más rápidos de construir y más fáciles de financiar que sus contrapartes convencionales, y la publicidad en torno a ellos está aumentando rápidamente.

Su atractivo es evidente: la perspectiva de energía limpia y abundante, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Son un imán para las empresas tecnológicas que buscan fuentes de energía fiables para satisfacer la enorme demanda de sus centros de datos, que se prevé aumentará exponencialmente con el desarrollo de la IA.

El dinero fluye a raudales desde las grandes tecnológicas y la administración Trump.

Los SMR se encuentran en un punto óptimo actualmente, afirmó Michael Craig, profesor asociado de sistemas energéticos y clima en la Universidad de Michigan. “Se encuentran en un terreno ideal donde hay muchísimas ideas geniales… y tienen mucha promesa y potencial”, declaró a CNN.

La realidad, como siempre, probablemente será más compleja y los expertos advierten cautela.

El coste total de los SMR puede ser menor que el de las plantas convencionales, pero siguen siendo muy caros, lo que significa que el precio de la electricidad que producen será mucho mayor que el de la eólica, la solar o el gas, advierten los expertos.

También tardan mucho en ponerse en funcionamiento. Solo hay tres SMR operativos en todo el mundo, y ninguno está en Estados Unidos. Uno está en una barcaza rusa frente a la costa siberiana y los otros dos en China.

Si el revuelo por los SMR está justificado o no solo se empezará a ver claro cuando se construyan, y la carrera para hacerlo ya está en marcha.

La energía nuclear avanzada es una historia al estilo de ‘Regreso al futuro’, afirmó Touran.

En las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos contaba con docenas de reactores pequeños, “y todos operaban de forma antieconómica”, declaró a CNN.

Por ello, buscando economías de escala para reducir costos y el precio de la electricidad, la industria apostó por el crecimiento.

Sin embargo, la energía nuclear es una tecnología inherentemente compleja, y construir megaproyectos a medida ha resultado difícil. Los plazos se retrasaron, los costos se dispararon y la energía nuclear se estancó en Estados Unidos, incapaz de competir con el gas barato obtenido por fracturación hidráulica.

Ahora, lo pequeño vuelve a estar de moda. Las empresas dicen: “Tenemos nueva tecnología, tenemos nuevos materiales, y esta vez será más barato”, afirmó Touran, aunque “eso definitivamente está por verse”, añadió.

El atractivo perdurable de los SMR reside en su nombre. En primer lugar, se trata de su tamaño.

Los grandes reactores nucleares convencionales son increíblemente caros, a veces alcanzando decenas de miles de millones de dólares.

Los reactores más pequeños simplemente cuestan menos de construir. Son “una solución tecnológica a un problema financiero”, indicó Touran. “Ningún inversor de riesgo puede decir: ‘Claro, construiremos una planta de US$ 30.000 millones’. Pero, si se trata de cientos de millones, tal vez puedan hacerlo”.

También se trata de modularidad. La idea es que estos pequeños reactores se produzcan en masa en fábricas centralizadas y se entreguen en emplazamientos, lo que los hace más económicos y flexibles que las grandes centrales nucleares.

Holtec quiere probar el concepto en Palisades, en Covert Township, Michigan. Además de poner en marcha el reactor convencional de 800 megavatios, la compañía planea instalar dos reactores SMR de 300 megavatios que se construirán en su planta de Camden, Nueva Jersey.

La compañía inició el proceso de licencia formal con la Comisión Reguladora Nuclear el mes pasado y espera tener todo aprobado para 2029, y los SMR entrar en funcionamiento en 2031, dijo un portavoz de Holtec.

Su objetivo a largo plazo, junto con la empresa asociada Hyundai Engineering & Construction, es construir una flota de SMR en América del Norte en la década de 2030.

Algunos expertos cuestionan los ambiciosos plazos, especialmente para una empresa que nunca ha operado una planta nuclear: Holtec comenzó en el sector de los residuos nucleares antes de adquirir y desmantelar plantas nucleares cerradas.

Sin embargo, Holtec afirmó que su personal cuenta con cientos de años de experiencia operativa conjunta en energía nuclear y que su tecnología está probada, basada en centrales nucleares convencionales refrigeradas por agua.

El uso de esta tecnología es “un enfoque muy sensato” porque debería facilitar el proceso de concesión de licencias y de la cadena de suministro, dijo Brendan Kochunas, profesor asociado de Ingeniería Nuclear y Ciencias Radiológicas de la Universidad de Michigan.

Pero en la carrera por poner en funcionamiento el primer SMR de Estados Unidos, Holtec tiene competencia.

En 2024, Kairos Power, con sede en California, inició la construcción de un reactor de demostración en Oak Ridge, Tennessee, con el objetivo de iniciar operaciones en 2028.

El siguiente paso será un reactor a escala comercial que, según la compañía, producirá electricidad para la red eléctrica para 2030. Esta compañía ha optado por una tecnología diferente a la de Holtec, utilizando sales de fluoruro fundidas como refrigerante en lugar de agua.

Kairos es interesante porque es una de las pocas empresas en Estados Unidos que actualmente está construyendo, dijo Allison Macfarlane, directora de la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad de Columbia Británica y expresidenta de la Comisión Reguladora Nuclear.

Su proceso de construcción, prueba, aprendizaje y reconstrucción puede llevar más tiempo que el de las empresas que solo diseñan y construyen un reactor final, pero puede proporcionar un aprendizaje invaluable.

“Hay que demostrar la tecnología antes de poder vendérsela a alguien”, declaró Macfarlane a CNN. “Que tenga éxito o no es otra historia”.

Las grandes empresas tecnológicas apuestan a que así será.

En 2024, Kairos firmó un acuerdo con Google para desplegar una flota de reactores con una potencia total de 500 megavatios, suficiente para abastecer a unos 300.000 hogares, y está previsto que el primero entre en funcionamiento en 2030.

Kairos no confirmó el valor del acuerdo, pero afirmó que le ayudará a ampliar sus líneas de producción y a “acelerar la curva de aprendizaje, abaratando y acelerando la implementación de cada unidad”.

Otras empresas tecnológicas también están gastando dinero en este campo. Amazon invirtió en X-Energy, con sede en Maryland, que utiliza un diseño refrigerado por gas y planea instalar hasta 12 SMR en unas nuevas instalaciones en el estado de Washington.

A principios de este mes, Meta anunció un acuerdo con Oklo, una startup de SMR, para prepagar la energía y ayudar a construir un campus en el condado de Pike, Ohio, para respaldar los centros de datos de Meta en la región.

Oklo no reveló el valor del acuerdo, pero un portavoz declaró a CNN: “La construcción completa del proyecto sería un proyecto de infraestructura multimillonario”.

También hay abundante dinero público. En diciembre, el Departamento de Energía aprobó US$ 800 millones para el desarrollo de SMR, US$ 4 millones de ellos para Holtec, y hay más en el horizonte.

“El despliegue de reactores avanzados es una prioridad para la administración Trump”, declaró Rian Bahran, subsecretario adjunto para reactores nucleares. “Se invertirán fondos adicionales en la investigación, el desarrollo y el despliegue de estas tecnologías”.

A medida que aumenta la expectación, algunos expertos están haciendo sonar las alarmas.

Todos los argumentos a favor de los SMR pasan por alto una cuestión fundamental, señaló Edwin Lyman, director de seguridad de la energía nuclear en la Unión de Científicos Preocupados: son demasiado caros.

A pesar de todo el dinero que circula en el sector, “todavía no es suficiente”, declaró a CNN.

La energía nuclear no puede competir en coste con las alternativas, tanto los combustibles fósiles como las energías cada vez más renovables, afirmó. “Un SMR sigue siendo un lujo, y puede que sea más asequible en cuanto a su precio inicial, pero eso no significa que produzca electricidad más barata”.

Hasta ahora, la NRC ha aprobado solo un diseño de SMR, de la empresa NuScale Power, pero un proyecto para construirlos en Idaho se canceló en 2023 porque los costos se dispararon y no hubo suficientes empresas de servicios públicos dispuestas a comprar electricidad.

Ni Kairos ni Holtec confirmaron cuánto costarán sus SMR, alegando motivos de sensibilidad comercial.

Algunos SMR también presentan problemas con el combustible.

Los diseños menos convencionales, aquellos refrigerados por sal o gas, suelen requerir un tipo especial de combustible llamado uranio poco enriquecido de alto ensayo, conocido como HALEU (se pronuncia helu).

Las cantidades disponibles son limitadas y la cadena de suministro ha estado dominada por Rusia, a pesar de los esfuerzos por aumentar el suministro nacional.

Es un riesgo importante, dijo Touran. El mayor desafío de la energía nuclear es competir con el gas natural, añadió, ya que “un combustible de lujo y carísimo podría no ser la mejor opción”.

También persiste el estigma en torno a los residuos nucleares.

Las empresas de reactores SMR afirman que los reactores más pequeños implican menos residuos, pero una investigación de 2022 de la Universidad de Stanford sugirió que algunos SMR podrían, de hecho, generar más residuos, en parte debido a su menor eficiencia energética.

En medio de la presión para acelerar la producción de SMR, algunos expertos afirman que la mayor preocupación es la seguridad.

La administración Trump se ha centrado en agilizar los procesos de licencia y flexibilizar los requisitos regulatorios, lo que Lyman teme que no dé tiempo suficiente para evaluar la seguridad. “Es realmente el Viejo Oeste”, apuntó.

Otros expertos son más optimistas. “Eliminar las regulaciones sin pensarlo mucho es peligroso”, afirmó Kochunas, de Michigan. Pero si se hace correctamente, “no creo que haya ninguna preocupación inherente a la seguridad al priorizar y acelerar los SMR”, declaró a CNN.

El Departamento de Energía rechazó las afirmaciones de que la seguridad se vería comprometida. “El Departamento de Energía mantiene los más altos estándares de seguridad en nuestra colaboración con la industria nuclear”, afirmó Bahran.

Mientras las empresas se apresuran a demostrar que los SMR pueden cumplir con las expectativas, los expertos parecen estar divididos en sus opiniones.

Para algunos, los SMR son una distracción costosa y potencialmente peligrosa, con plazos tan lejanos que no pueden ser una respuesta genuina a la creciente demanda de energía limpia en este momento.

Es posible que no estén listos hasta dentro de décadas, afirmó Macfarlane. “¿Esperarán estas empresas hasta entonces? ¿Será relevante la IA entonces?”, preguntó.

Lyman cree que una de las fuerzas implicadas en el impulso para poner en funcionamiento los SMR es el temor a que se acabe el tiempo para competir con la energía eólica, la solar y las baterías.

“Si no demuestran lo que afirman sobre cómo la energía nuclear salvará al mundo, se volverá obsoleta”, afirmó.

Otros, sin embargo, señalan que toda tecnología es cara de entrada y que los costos tienden a disminuir a medida que avanza.

Los SMR podrían significar que los centros de datos no sobrecargan la red ni aumentan las facturas de electricidad, y podrían usarse en zonas remotas en lugar de generadores diésel o incluso en fábricas industriales para proporcionar calefacción, argumentan.

Invertir ahora en SMR demostrará, de una forma u otra, si pueden ser una opción para complementar la energía eólica o solar, manifestó Touran, “el progreso requiere que la gente haga cosas”.

“Construyamos el reactor. Encendámoslo y veamos si realmente funciona bien”, invitó. “El gran debate, la gran carrera, es quién puede operarlo económicamente”.

Ella Nilsen de CNN contribuyó al reportaje

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.