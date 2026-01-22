Las autoridades federales han calificado de “terroristas domésticos” a quienes vigilan a ICE

Por Isabel Rosales, Karina Tsui y Ray Sánchez, CNN

Un día después del tiroteo fatal de Renee Good por parte de un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis a principios de este mes, un grupo de defensa de los inmigrantes de Minnesota informó que aumento tres veces el número de personas que se inscribieron para convertirse en observadores legales.

“Decir esto: la muerte de Renee Good encendió la comunidad sería quedarse corto”, declaró Ryan Pérez, director de liderazgo y organización del grupo de defensa COPAL, parte de una red de 5.000 civiles capacitados que monitorean la aplicación de la ley migratoria. “Es realmente un momento memorable”.

Mientras la administración Trump despliega miles de agentes federales para llevar a cabo operaciones de inmigración a gran escala en todo el país (con el área de Minneapolis ahora como epicentro), las crecientes redes de voluntarios que se hacen llamar observadores de ICE parecen estar intensificando sus esfuerzos.

Los voluntarios documentan arrestos, algunos siguen a los agentes de ICE en vehículos, mientras que otros hacen sonar silbatos para advertir a los miembros de la comunidad sobre la aplicación de la ley por parte de ICE, tácticas que están bajo mayor escrutinio desde el tiroteo fatal, que ha llevado a operaciones de aplicación de la ley más agresivas y ha provocado protestas en todo Estados Unidos.

Good, quien sirvió en la junta de la escuela de su hijo, fue vinculada, en documentos escolares, a actividades similares que alentaban a los padres a monitorear y posiblemente interrumpir las operaciones de ICE, una asociación que los funcionarios de Trump están colocando en el centro de su revisión del incidente, ya que la activista y madre de tres hijos bloqueó parcialmente a agentes de ICE con su automóvil.

Un agente de ICE que estaba filmando a Good le disparó después de que ella comenzó a acelerar su SUV el 7 de enero. Los videos del encuentro muestran que Good estaba girando su vehículo lejos del agente mientras avanzaba, pero no está claro si hizo contacto con él antes de que disparara.

Los expertos afirman que, si bien algunas prácticas de voluntarios constituyen actos de desobediencia civil no violenta, otras podrían caer en un terreno legal más turbio.

Esto es lo que sabemos.

En todo el país, miles de padres, maestros, clérigos y organizadores comunitarios han buscado capacitación sobre qué pueden hacer legalmente al presenciar un arresto migratorio.

Muchos han recibido capacitación sobre cómo documentar las acciones de los agentes federales de inmigración con videos de celulares y cómo advertir rápidamente a sus vecinos inmigrantes con silbatos y bocinas.

“Hay personas que se parecen mucho a Renée Good; tenemos muchas madres. Tenemos muchos jubilados, gente que se ofrecería como voluntaria en las urnas”, afirmó Pérez sobre los voluntarios.

Kateri Heymans, profesora de español de 29 años de Minneapolis, se registró como observadora al día siguiente de la muerte de Good. Manifestó estar alarmada por la cantidad de agentes federales que han inundado su ciudad natal y las escenas de violencia que han acompañado su presencia.

En Carolina del Norte, el grupo de trabajadores inmigrantes Siembra NC opera una línea directa de vigilancia de ICE y un sistema de verificación que rastrea las operaciones de los agentes federales en la comunidad.

“Las preocupaciones por la seguridad son una realidad cotidiana”, comentó Andrew Wills Garces, estratega sénior de Siembra, Carolina del Norte. “Tras la muerte de Renee Nicole Good, nuestros voluntarios se preguntan: ‘¿Podrán salirse con la suya?’. Ven que una administración etiqueta a los observadores legales como ‘terroristas domésticos’ y se sienten como si estuvieran en la mira”.

A nivel nacional, se está capacitando a voluntarios no solo para tocar bocinas y silbatos para advertir a cualquier persona que esté cerca del oído sobre la presencia de agentes de inmigración, sino también para documentar las acciones de los agentes federales.

Los críticos de la ofensiva inmigratoria afirman que los observadores son necesarios dadas las tácticas peligrosas que, según describen, utilizan los agentes federales, poniendo en riesgo a las personas.

Funcionarios de la administración Trump argumentan que están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los estadounidenses, y los agentes de ICE, que enfrentan a un aumento significativo de agresiones.

El Gobierno afirma que los agentes se muestran comedidos a pesar de las amenazas y los ataques.

“Nuestros observadores están entrenados para entrar y decir: ‘Exijo una orden judicial. Muéstrenme una orden judicial. Necesito una orden judicial firmada. ¿Por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí?’. Y todo eso también crea un registro legal”, indicó Pérez.

Sus notas y videos se comparten con abogados y grupos de defensa para su uso en posibles casos judiciales, afirmó. Los voluntarios también ven videos de las acciones de cumplimiento de la ley y participan en simulacros como parte de su capacitación.

“Si estás en un espacio público, usar silbatos para señalar que hay agentes del orden público presentes y grabar las actividades de los agentes del orden público son actividades expresivas protegidas por la Primera Enmienda”, dijo Gregory Magarian, profesor de derecho en la Universidad de Washington en St. Louis.

“Si tomamos en serio la Primera Enmienda y analizamos la historia de nuestra nación, vemos que una amplia gama de actividades de protesta y rechazo están protegidas por ella… y han sido esenciales para los movimientos sociales –el Movimiento por los Derechos Civiles, el sufragio femenino, el período previo a la propia Revolución estadounidense– que casi todo el mundo ve de forma positiva”, subrayó.

Tim Zick, profesor de la Facultad de Derecho William y Mary en Virginia, manifestó que algunos voluntarios han tratado de identificar a los agentes de ICE, en su mayoría enmascarados, por sus números de placa u otra información accesible, y ocasionalmente publican datos sobre sus identidades en línea.

“En algunas comunidades, los activistas han publicado volantes con información sobre los agentes de ICE involucrados en arrestos y otras acciones en la comunidad”, comentó.

Según Zick, la distribución de información pública objetiva y obtenida legalmente generalmente está protegida por la Primera Enmienda.

“La administración Trump ha iniciado investigaciones y procesamientos de algunos activistas que han publicado información sobre agentes en línea o la han distribuido”, señaló Zick.

Pero el contexto importa.

Si la información se publica con la intención o el propósito de incitar a la violencia contra los agentes o amenazarlos, podría no estar protegida.

Sin embargo, parece que la administración ha adoptado la postura de que cualquier publicación de información personal sobre agentes del ICE es ilegal. Esta postura contradice la jurisprudencia de la Primera Enmienda.

El presidente Donald Trump advirtió a los líderes de Minnesota que podría verse obligado a intervenir más si continúan las protestas generalizadas durante el aumento de las operaciones de control de inmigración de su administración.

“En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales altamente pagados”, escribió Trump en Truth Social el viernes.

Las actividades de vigilancia y las protestas de ICE parecen estar aumentando a medida que los arrestos agresivos se vuelven más comunes en público, y algunos agentes federales utilizan tácticas como romper ventanas de automóviles y abordar a sus objetivos.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes que “arriesgan sus vidas todos los días para hacer cumplir la ley” se enfrentan a “calumnias” por acusaciones de que están empleando “enfoques más duros”.

“ICE y CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) están capacitados para usar la mínima fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas y priorizar la seguridad del público y la propia”, declaró McLaughlin a CNN. “Nuestros agentes están altamente capacitados en tácticas de desescalada y reciben capacitación continua sobre el uso de la fuerza”.

Interferir físicamente con las acciones de los agentes es ilegal.

“Si una persona interfiere directamente con un agente del orden público, por ejemplo bloqueando deliberadamente su camino, eso no está protegido por la Primera Enmienda y generalmente es ilegal”, advirtió Magarian.

También es ilegal desobedecer una orden policial de dispersarse, sostuvo.

Zick apuntó que publicar amenazas a agentes federales es ilegal y no está protegida como expresión.

“Lo mismo ocurre con incitar a otros a realizar acciones ilegales contra los agentes, si es probable que la incitación produzca un ataque inminente”, añadió.

Pérez, el activista de Minneapolis que entrena a los observadores de ICE, dijo que su grupo instruye a los voluntarios a mantenerse a dos metros de distancia de los agentes y evitar tocarlos o bloquearlos.

“Tenemos un protocolo de no obstrucción al 100 % como observadores”, insistió.

Pérez agregó: “Tenemos gente que antes tenía mucho miedo y creo que el miedo sigue ahí. Hay tanta violencia de las fuerzas del orden contra miembros de la comunidad y, sin embargo, también hay más valentía que nunca… porque la gente siente: ‘Ahora es mi momento de actuar’”.

