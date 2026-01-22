La cena en un restaurante chino disparó una crisis política para el presidente de Perú. ¿Cuál será su futuro?

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

La crisis que enfrenta el presidente José Jerí, un mandatario de 39 años con apenas tres meses en el Gobierno de Perú y que postea la mayoría de sus actividades oficiales en TikTok, escaló rápidamente durante los últimos días. Esta vez, los hechos que involucran al mandatario no se relacionan con un “despacho en la sombra”, como se denunció en la época del expresidente Pedro Castillo, o con los relojes Rolex que le “prestaron” a la expresidenta Dina Boluarte. En esta ocasión, la situación comenzó en un restaurante de comida china, un “chifa”, como se les conoce en Perú, por lo que algunos medios y usuarios de redes sociales han bautizado a este episodio como el “chifagate”.

Esta crisis empezó a cocinarse cuando medios de comunicación locales difundieron imágenes del presidente en las que se le ve, encapuchado, ingresando a un restaurante. Otra imagen lo muestra en una tienda de productos chinos usando lentes oscuros. Tras ello, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar al mandatario por posibles actos irregulares fuera de su agenda oficial.

Jerí ha querido salir al paso frente a los cuestionamientos. En un video difundido la madrugada del domingo, pidió disculpas por la forma en la que ingresó a estos lugares, pero negó alguna actividad ilegal. Y el miércoles, en una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que ninguna de estas visitas fueron planificadas, sino “circunstanciales”, y reconoció haber estado con el dueño de esos lugares, un empresario chino que, según dijo, también tiene una empresa que mantiene una concesión con el Estado. Sin embargo, volvió a negar algún hecho ilícito.

Además, sobre otro empresario chino que, según denuncias de medios locales, ingresó al Palacio de Gobierno pese a ser investigado por diversos delitos y a tener detención domiciliaria, Jerí dijo, en una entrevista a un medio local, que este ciudadano era quien le servía la comida en el restaurante, que no tenía conocimiento de sus antecedentes judiciales y que nunca lo recibió en la casa gubernamental.

Las visitas de Jerí a estos locales subieron la temperatura en el Congreso donde, hasta este jueves, ya se habían presentado seis mociones de censura contra el mandatario. Para algunos abogados constitucionalistas, bastaría una censura para retirar a Jerí del cargo, dado que es el presidente del Parlamento en funciones de presidente de la República. Para otros expertos, en cambio, se necesitaría tramitar una moción de vacancia para apartarlo de la presidencia, como ocurrió en el caso de los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Jerí asumió la presidencia en octubre, tras la destitución de esta última.

Para Walter Gutiérrez, abogado y exdefensor del Pueblo, “desafortunadamente esta situación se da en un contexto de proceso electoral donde hay apetito político por sacar réditos” y donde “los políticos van a maximizar su ganancia política atacando al presidente” aunque, según dijo el exfuncionario a CNN, ello “no exculpa, exonera o aminora la enorme responsabilidad que tiene el presidente por los actos que ha cometido”.

Gutiérrez cree que no se conseguirán las firmas para convocar a una sesión plenaria extraordinaria para debatir y votar las mociones de censura presentadas contra Jerí. Dado que el Parlamento se encuentra en receso hasta marzo, la única forma de votar estas mociones es convocando a un pleno extraordinario.

“Nadie quiere sentarse en ese sillón embrujado”, dice Gutiérrez refiriéndose al sillón presidencial y a que, en caso de que Jerí sea retirado, otro congresista tendría que asumir la presidencia del Parlamento y, por lo tanto, de la República. “Aquí no hay principios, hay intereses”, dijo sobre los actuales congresistas que se postularán nuevamente al Legislativo en las elecciones de abril. “Todo el mundo está en campaña, hay congresistas que quieren regresar al Parlamento, de diputados o senadores; entonces, difícilmente un partido político va a querer cambiar su expectativa por convertirse en la piñata”.

Gonzalo Banda, politólogo e investigador doctoral en UCL en Londres, también cree que “el cálculo electoral importa mucho” y que “vamos a ver muy activos a los políticos porque ya están en campaña”. Banda cree que habrá una “exageración en el plano público, vamos a ver pronunciamientos, comunicados de las bancadas del Congreso, de la mayoría de los partidos políticos deslindando y pidiéndole al presidente que renuncie, que se tramiten las mociones de censura en el Congreso”.

Pese a ello, Banda no descarta que Jerí pueda ser censurado o vacado, y se refiere al papel de Fuerza Popular, el partido con mayor número de congresistas en el Parlamento, cuya líder es Keiko Fujimori, una figura influyente, tres veces candidata presidencial e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori. “Hay una buena probabilidad de que eso suceda si el fujimorismo entiende que no le va a quedar otra alternativa que hacerlo”, dice Banda respecto a la posible salida de Jerí. “Pero incluso sin Fuerza Popular, podrían alcanzar tranquilamente los votos para una eventual censura”, pero no inmediatamente, dice. “Igual, creo que, si el fujimorismo no decide nada, por el peso específico de la campaña política, muchos partidos van a obligarlo a tomar una postura que creo terminaría siendo deshacerse de Jerí si esto sigue escalando”.

Este jueves, Fuerza Popular emitió un comunicado en el que dijo que “no hacemos especulación electoral” y que, por ello, “no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre”. Sin embargo, el partido no descarta un cambio de posición y dice que “si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento”.

Más allá de lo que ocurra en el Parlamento con las mociones de censura o vacancia, Gonzalo Banda cree que Jerí no debería permanecer en el cargo. “El asunto sí reviste una gravedad moral” y “se trata de reuniones donde supuestamente habría habido un intercambio de favores con un empresario chino, eso me parece grave”, dice. Para Banda, una moción de censura o vacancia debería aprobarse tomando en cuenta las elecciones de abril: “Debería de pasar esa moción, por lo menos si quieres hacer una transición en calma, por lo menos si quieres que el presidente de transición sea un presidente que te garantice esa estabilidad”.

Por el contrario, el exjefe de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, cree que Jerí debería permanecer en el poder, salvo que se descubra un hecho que “sea tan agraviante al cargo” como para censurarlo o vacarlo. Sin embargo, Gutiérrez dice que el mandatario debe seguir siendo investigado tanto en el ámbito político como en el penal, y que debe abrirse “una comisión investigadora en el Congreso, que se conozca la verdad y se le levante el secreto de las comunicaciones, que se vaya conociendo la verdad; eso va a generar, desafortunadamente para el país, inestabilidad, intranquilidad, pero el objetivo nuestro debería ser llegar a las elecciones sin estar haciendo tanto cambio”.

Desde 2016 cuando fue elegido presidente Pedro Pablo Kuczynski, Perú ha tenido siete presidentes. Jerí asumió la presidencia en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue vacada por la grave crisis de inseguridad que afronta el país.

“En el Perú nos hemos acostumbrado a que los presidentes tengan un poder político muy efímero”, dice Banda, y argumenta que “así no estuvo diseñado nuestro sistema, nuestro sistema fue presidencialista o semipresidencialista, donde el presidente tenía un gran poder, la Constitución inicialmente lo pensó así”.

Gutiérrez tiene una opinión similar: “Nos hemos convertido en un país que tiene un parlamentarismo de facto”, pues, dice, en los hechos el Congreso se ha fortalecido tanto “que cambiamos presidentes como cambiamos de camisa y el mundo continúa, nos hemos acostumbrado”, menciona, en referencia a la fortaleza de economía peruana.

Tanto para Gutiérrez como para Banda, los escándalos en los que han estado involucrados los expresidentes están en gran medida relacionados a lo que viene ocurriendo al interior de los partidos políticos. “Tienes una ausencia total y un vaciamiento de los partidos, ya no forman cuadros; por lo tanto, la gente que llega a la política es amateur o simplemente llega con intereses mezquinos, a querer utilizar patrimonialmente el Estado”, dice Banda. “Están forzados a hacer política, no tienen vocación política, pero ven en este escenario un escenario propicio para hacer dinero”. Gutiérrez agrega: “La gente que tiene capacidades profesionales no ingresa a la política porque se ha convertido en una suerte de trituradora, una guerra sin reglas; entonces, hay demasiada debilidad institucional y política e ingresa gente con agenda propia”.

Por todo ello, Banda cree que las próximas elecciones de abril son fundamentales. “Creo que la próxima elección, la más importante de todas, no es la elección del presidente de la República, sino la elección del Parlamento”, dada la necesidad de generar un contrapeso de poderes, sostiene. “La institución presidencial debería de gozar de una protección especial”, pero con el tiempo y las normas vigentes el sistema se ha convertido en “parlamentarismo Frankenstein”, agrega.

Es probable que los próximos días o semanas el futuro de Jerí se defina. Pero más allá de ello, y mientras tanto, la pregunta es cómo puede influir esta crisis en sus funciones como presidente y en el trabajo que aún tiene por delante, como luchar contra la grave crisis de inseguridad que afecta al país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.