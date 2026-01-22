Gobierno de Trump extiende ofensiva inmigratoria a Maine

Por Karina Tsui

Las autoridades federales de inmigración han lanzado la “Operación Captura del Día” en Maine, la última acción de cumplimiento de la ley en un estado liderado por demócratas bajo la amplia ofensiva contra las deportaciones de la administración Trump.

ICE tiene en la mira a aproximadamente 1.400 personas en el estado, dijo la subdirectora adjunta de la agencia, Patricia Hyde, a Fox News.

Al igual que Minnesota, Maine alberga una importante comunidad somalí y ha recibido fuertes reacciones de los funcionarios estatales y locales.

Esto es lo que sabemos sobre la operación:

La gobernadora de Maine, Janet Mills, afirmó que su administración está monitoreando la actividad del ICE para garantizar la protección de la seguridad y los derechos civiles de las personas en todo el estado. “Si el gobierno federal tiene órdenes judiciales, debería mostrarlas”, declaró. Días antes del inicio del operativo, Mills había declarado que las tácticas del ICE “no son bienvenidas aquí”.

La secretaria de Estado de Maine, Bellows, criticó duramente la operación diciendo: "No se puede fingir que ICE está aquí para mantenernos seguros", dijo Bellows en un comunicado. "Están aquí para avivar el miedo, jugar juegos políticos e intentar destruir el espíritu de Maine". En los últimos días, rechazó una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para la emisión de placas de matrícula confidenciales y encubiertas de Maine, diciendo que quiere asegurarse de que las placas no se utilicen para "fines ilegales", informó WGME, afiliada de CNN. En respuesta, la Asociación Nacional de Policía instó a los líderes estatales a dejar de interferir con los agentes federales.

Los líderes republicanos instaron a los habitantes de Maine a mantener la calma y no interferir con las fuerzas del orden federales. "Amigos, cálmense con todo este asunto de ICE", escribió el representante estatal Billy Bob Faulkingham en Facebook . "Están haciendo su trabajo. Estos hombres y mujeres son profesionales".

Los funcionarios locales expresaron su preocupación por las tácticas contundentes empleadas para detener a las personas . "Hemos visto a personas de todas las edades tiradas al suelo y arrojadas a camiones", declaró el concejal de la ciudad de Portland, Wesley Pelletier , quien describió la actual campaña migratoria como una "guerra de terror" librada contra la ciudad por el gobierno federal.

El alcalde de Portland, Mark Dion, declaró que la policía local no asistirá a los agentes de ICE en su labor de control de la inmigración , pero que responderá a incidentes que impliquen un peligro inminente. Si bien la ciudad respeta la ley, añadió, "cuestionamos la necesidad de un enfoque paramilitar para la aplicación de las leyes federales".

Las Escuelas Públicas de Portland han visto caer la asistencia en más de un 5 % en todo el distrito, y algunas escuelas han experimentado disminuciones del 15 al 20 %, dijo el superintendente Ryan Scallon.

