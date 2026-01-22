Avión qatarí que se usaría como el nuevo Air Force One estaría listo este verano, dice la Fuerza Aérea

Por Haley Britzky, CNN

El lujoso avión qatarí que está siendo transformado en el nuevo Air Force One será entregado este verano, informó la Fuerza Aérea en un comunicado, aproximadamente un año después de que comenzaran sus grandes modificaciones.

“La Fuerza Aérea sigue comprometida a acelerar la entrega de la aeronave puente VC-25 en apoyo de la misión de transporte aéreo presidencial, con una entrega anticipada a más tardar en el verano de 2026”, dijo un portavoz de la Fuerza Aérea a CNN este jueves.

Se desconoce si el avión estará inmediatamente operativo una vez entregado, o si se necesitarán más pruebas antes de que sea apto para volar para el presidente. The Wall Street Journal fue el primero en informar la fecha de entrega de este verano.

La Fuerza Aérea no había proporcionado previamente un cronograma firme para el proyecto, aunque el presidente Donald Trump dijo el año pasado que el avión podría estar listo para usarse en febrero de 2026, un cronograma ambicioso dado el importante trabajo necesario en la aeronave para que pueda operar como el Air Force One.

Estados Unidos comenzó a convertir el avión el año pasado, aunque los detalles relacionados con la modificación son en gran medida clasificados.

El avión Boeing 747 —un “regalo” donado por Qatar, dijo Trump el año pasado— necesitaría someterse a cambios considerables para abordar los riesgos de inteligencia y seguridad. CNN informó previamente que tendría que ser desmantelado hasta su estructura por agencias estadounidenses, y reconstruido con el equipo de comunicaciones y seguridad necesario.

“Estaría bien revisar completamente el avión —desmantelarlo, buscar micrófonos ocultos, cosas así—, reforzarlo para asegurarte de que nadie pueda secuestrar los sistemas electrónicos del avión… La capacidad del presidente para comandar y controlar sus fuerzas armadas en los peores días, eso requiere mucho”, dijo anteriormente a CNN un alto funcionario militar retirado familiarizado con el Air Force One.

Otras características como la capacidad de reabastecimiento en vuelo, por ejemplo, no son estándar para los aviones 747 convencionales, pero serían una capacidad necesaria si el presidente quisiera permanecer en el aire en caso de una emergencia mayor.

El portavoz de la Fuerza Aérea dijo este jueves que la institución trabaja con “otras entidades gubernamentales para asegurar que se consideren las medidas de seguridad adecuadas y los requisitos de función-misión” para la aeronave.

Un acuerdo firmado por el Secretario de Defensa Pete Hegseth y su homólogo de Qatar el año pasado señalaba que la donación del avión era “incondicional” y confirmaba que Estados Unidos no pagaría nada a Qatar. No obstante, se esperaba que Estados Unidos gastara cientos de millones de dólares en configurar la aeronave.

Se prevé que el proyecto tenga un costo “probablemente menos de US$ 400 millones”, dijo el Secretario de la Fuerza Aérea Troy Meink a los legisladores el año pasado.

A principios de esta semana, un problema eléctrico obligó al avión de Trump con destino a Europa a regresar a la Base Conjunta Andrews.

Para reanudar su viaje a Suiza, el presidente cambió el martes a un Boeing C-32A, que a menudo es utilizado por la primera dama o los miembros del gabinete.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.