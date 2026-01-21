Trump se regodea en Davos sobre cómo hacer a los ricos aún más ricos

Análisis de Aaron Blake

Después de que se anunciara que el gobernador de California, Gavin Newsom, compartiría sus opiniones sobre el presidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Suiza esta semana, la influencer MAGA Katie Miller se burló del demócrata por su presencia en el evento frecuentado por empresarios adinerados.

“Por supuesto que Gavin Newsom va a Davos”, publicó Miller, quien está casada con el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, el lunes en X. “Nada dice tanto EE.UU. Primero como compadecerse ante la multitud de la élite mundial”.

Pero lo que ha ocurrido en los últimos días no ha reforzado exactamente su punto de la manera en que ella podría haber imaginado.

Newsom ha pasado su tiempo instando a las élites en Davos a enfrentarse con más fuerza a Trump. Y es Trump quien ha estado codeándose con los ricos y sin ningún pudor al hablar sobre sus lazos con personas adineradas y sus gestiones para hacerlas aún más ricas.

Incluso mientras los estadounidenses luchan con lo que en su mayoría consideran una economía estancada, el presidente pareció regodearse el miércoles de lo buenas que han sido sus políticas para los ricos.

Hizo una serie de comentarios de este tipo durante una recepción con directores ejecutivos.

“Así que creo que en cuanto a sus inversiones, están en muy buena forma”, dijo Trump al público. “Ya ni siquiera le pregunto a nadie cómo le va ahora. Es como si todos estuvieran ganando mucho dinero”.

Trump dijo que suele ir felicitando a los líderes empresariales.

“Ellos dicen, ¿por qué?”, contó Trump. “Yo dije, ‘¿has duplicado tu patrimonio neto desde que soy presidente, verdad?’ Él dijo, ‘sí, incluso más que eso.’ Ellos dirían, ‘aún más. Nos va incluso mejor que eso.’ Y les hemos dado una plataforma donde pueden poner su genio a trabajar”.

En otro momento del mismo evento, Trump señaló su gran proyecto de ley de agenda interna —que a menudo llamaba la “Gran Hermosa Ley”— que se aprobó el año pasado y una deducción fiscal clave que otorgó a los dueños de negocios.

Luego, Trump improvisó sobre cómo, en su primer mandato, un amigo adinerado compró un avión que ni siquiera usó porque quería aprovechar esa deducción.

“Siempre dije, eso es lo que hizo mi primer mandato tan exitoso”, dijo Trump. “Porque, quiero decir, la gente estaba comprando cosas que… Tengo un amigo que compró un avión, nunca lo usó. Simplemente lo compró. Dijo, ‘recibí una… lo deduje’”.

“De hecho, sería un gran avión para comprar, porque nunca lo usó”, continuó Trump.

Una cosa es presumir de tus lazos con los ricos y de cómo reducen su carga fiscal en tiempos buenos, cuando una economía fuerte eleva a todos. Pero uno de los mayores problemas con la economía actual es su “forma de K”, es decir, que es excelente para los ricos pero no tanto para el resto del país.

De hecho, el reciente informe anual sobre desigualdad de Oxfam de este mes mostró que la riqueza de los multimillonarios creció tres veces más rápido el año pasado que el promedio de los cinco años anteriores.

Y la publicación de Miller señala los riesgos políticos aquí.

Incluso cuando aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses consideraron la economía como “pobre” en la nueva encuesta de CNN de la semana pasada, ahí estaba Trump en una reunión de élites hablando de lo bueno que ha sido para la parte alta de esa economía en forma de K. Eso es bastante insensible.

Y no es ni mucho menos el único ejemplo de un comentario poco recomendable que podría molestar a los estadounidenses preocupados por sus bolsillos. En medio de los problemas económicos, Trump y su gabinete —que, no casualmente, está lleno de multimillonarios— han hecho una serie de comentarios de este tipo.

Los comentarios de Trump llegaron apenas un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hablara sobre la idea del Gobierno de prohibir que los inversores institucionales compren viviendas unifamiliares.

Algunos estadounidenses creen que los grandes inversores institucionales han elevado los costos de la vivienda. Bessent trató de asegurar que esta medida no perjudicaría a los inversores “pequeños”. Pero su definición de inversores “pequeños” levantó algunas cejas. “Alguien, tal vez tus padres para su jubilación”, le dijo Bessent a Maria Bartiromo de Fox Business Network, “compraron cinco, diez, doce casas. Así que no queremos sacar a los pequeños propietarios. Solo queremos sacar a todos los demás”.

Solo un jubilado promedio, dueño de entre cinco y una docena de casas.

Newsom promocionó el video de Bessent, preguntando: “¿podría este hombre arrogante estar más desconectado de la realidad?” Bessent respondió el miércoles que el gobernador demócrata “puede ser el único californiano que sabe menos de economía que Kamala Harris”.

Y en el transcurso del último año, el Gobierno ha hecho una serie de comentarios incómodos sobre cómo los estadounidenses podrían sortear las dificultades económicas. Trump habló de simplemente comprar menos muñecas y lápices.

Más recientemente, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, dijo que los estadounidenses pueden permitirse una comida de US$ 3 de calidad que incluya “un trozo de brócoli”.

Se prevé que las elecciones de 2026 se enfoquen ampliamente en la economía, y el equipo de Trump le está dando a los demócratas mucho material para presentarlos como desconectados de la realidad.

