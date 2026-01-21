Otra lesión para Gilberto Mora, la “joya” de la selección mexicana de fútbol

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La ilusión alrededor de Gilberto Mora sufrió un nuevo freno. El joven mediocampista mexicano quedó fuera de la convocatoria de la selección nacional para los partidos ante Panamá y Bolivia, luego de que el cuerpo médico del Tricolor confirmara una lesión que le impide estar en plenitud física.

A través de un comunicado de prensa, la selección mexicana informó que el jugador fue evaluado detalladamente y, tras dicho análisis, se tomó la decisión de regresarlo a su club para continuar con su proceso de recuperación.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del futbolista, la lesión sería una posible pubalgia y requeriría alrededor de dos meses sin actividad para una recuperación adecuada, lo que encendió las alarmas no solo en la selección, sino también entre los aficionados que ven en Mora a una de las mayores promesas del fútbol mexicano. A sus apenas 17 años, el talento del mediocampista es incuestionable, pero su historial reciente de lesiones comienza a generar preocupación.

Y es que no se trata del primer episodio físico que margina a Gilberto Mora de las canchas. En su corta carrera ya ha enfrentado molestias musculares y problemas físicos que lo han obligado a detener su ritmo, justo cuando parecía consolidarse tanto en su club como en la selección. Si bien su proyección sigue siendo enorme y su calidad lo perfila para llegar lejos, la continuidad se ha convertido en su principal reto.

Desde su debut en el Apertura 2024 con los Xolos de Tijuana, cuando tenía apenas 15 años, Mora dejó claro que su talento no entiende de edades. Con inteligencia táctica, técnica depurada y una lectura del juego impropia para su generación, rápidamente se ganó un lugar como titular. En poco tiempo acumuló decenas de partidos en primera división, goles importantes y actuaciones que llamaron la atención incluso en Europa.

Los récords no tardaron en caer. Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección mexicana en un partido oficial y también en el futbolista más joven en ganar un título internacional con el Tri, al levantar la Copa Oro en 2025. Logros que confirman que su nombre ya está escrito en la historia del fútbol mexicano, pese a su corta edad.

La pubalgia es una lesión frecuente en futbolistas y deportistas de alto rendimiento. Se trata de una inflamación en la zona del pubis, donde se insertan varios músculos importantes del abdomen y la ingle. Generalmente, aparece por sobrecargas, movimientos repetitivos, cambios bruscos de dirección o desequilibrios musculares. El principal síntoma es un dolor persistente en la parte baja del abdomen o la ingle, que aumenta con la actividad física. Su tratamiento suele requerir reposo, fisioterapia y fortalecimiento muscular, y si no se atiende correctamente, puede volverse crónica.

México tiene en Gilberto Mora a una joya generacional, pero su desarrollo dependerá de que su cuerpo responda al mismo nivel que su talento. La prioridad ahora será cuidarlo, darle tiempo y evitar que una promesa brillante se vea apagada por las lesiones.

