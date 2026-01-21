Jerí se defiende de cuestionamientos en su contra por reuniones con empresario: “Yo no le he mentido al país”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Perú, José Jerí, se defendió este miércoles de los cuestionamientos en su contra luego de que se dio a conocer que sostuvo reuniones con un empresario chino fuera del Palacio de Gobierno.

Después de comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la que respondió a preguntas de legisladores por posibles irregularidades en esos encuentros, el mandatario insistió en que no cometió ningún acto indebido y aseguró que se demostrará que no mintió.

“Entonces, el recorrido del presidente está ahí, está enmarcado, es comprobable. Tiene que quedar claro que yo no le he mentido al país”, dijo Jerí en una rueda de prensa.

“Segundo, además de ello, que siempre he ido acompañado, y quien quiere cometer actos irregulares no va acompañado, no va con su escolta, no va con el ministro del Interior o con su equipo que trabaja con él. Va solo, si ese fuese el ánimo, lo cual no fue, nunca ha sido y nunca será”, insistió.

Los cuestionamientos hacia Jerí se producen luego de que un programa de televisión local difundió imágenes del presidente ingresando al restaurante de un empresario chino, cubierto con una capucha.

El fin de semana, en un video publicado en la cuenta de X de la Presidencia de Perú, Jerí reconoció que se reunió con el empresario a finales del año pasado, se disculpó por “generar suspicacias” y rechazó haber cometido alguna irregularidad.

La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar del caso, mientras que en el Congreso varios legisladores exigen explicaciones al mandatario.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Jerí rechazó hablar de si los congresistas podrían pedir censura o vacancia en su contra y aseguró que está dispuesto a abrir la información de su teléfono celular si la Fiscalía lo pide.

“Voy a poner a disposición, como lo anuncié, el levantamiento de secreto de mis comunicaciones respecto al celular que tengo”, dijo.

CNN contactó a la Fiscalía para pedir comentarios y espera respuesta.

Jerí es el séptimo presidente de Perú desde 2018. Asumió el cargo hace tres meses, cuando el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte y él, entonces cabeza del Legislativo, tomó el puesto.

