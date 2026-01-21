Elizabeth Holmes le pide al presidente Donald Trump una liberación anticipada de prisión

Por Hadas Gold y Clare Duffy, CNN

Elizabeth Holmes, la CEO de Theranos caída en desgracia, le ha pedido al presidente Donald Trump una liberación anticipada de prisión tras ser condenada por defraudar a inversionistas, según una solicitud presentada en 2025 ante el Departamento de Justicia.

Holmes fue condenada en 2022 y se presentó en una prisión federal en Texas en 2023 para cumplir su sentencia de 11 años, que actualmente está programada para finalizar en diciembre de 2031. La solicitud de Holmes para conmutar su sentencia, si se concede, podría permitirle salir casi seis años antes.

El año pasado, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó las condenas de Holmes y del presidente de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani. También confirmó los US$ 452 millones en restitución que Holmes y Balwani fueron ordenados a pagar a las víctimas.

Holmes fundó Theranos, que llegó a estar valorada en US$ 9.000 millones, cuando era estudiante universitaria, y rápidamente se convirtió en una de las mujeres más conocidas de Silicon Valley gracias a su promesa de revolucionar la industria de la salud. Theranos afirmaba que su tecnología podía analizar de manera precisa y eficiente condiciones como cáncer y diabetes con solo unas gotas de sangre. Atrajo US$ 945 millones en financiamiento, una junta directiva de figuras políticas reconocidas y socios minoristas prominentes.

Pero una investigación del Wall Street Journal puso en duda los métodos de prueba de la compañía y las capacidades de su tecnología. En 2018, Holmes y Balwani fueron acusados cada uno de una docena de cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Ambos se declararon inocentes.

Holmes, de 41 años, actualmente cumple su condena en el Federal Prison Camp Bryan, un campo federal de mínima seguridad ubicado aproximadamente a unos 160 kilómetros de Houston.

La Casa Blanca no comenta sobre solicitudes de clemencia, y la decisión final sobre cualquier indulto o conmutación recae en el presidente, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN. Los abogados de Holmes no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

En los últimos meses, Holmes ha vuelto a captar la atención en línea después de que publicaciones reaparecieran en su cuenta de X, incluyendo una en la que elogia las iniciativas de Trump para hacer más accesible la atención médica. La cuenta de Holmes, que también incluye publicaciones sobre su esposo, hijos y actividades en prisión, señala que las publicaciones son “mayormente mis palabras, publicadas por otros”. No está claro quién administra la cuenta.

Trump ha otorgado varios indultos de alto perfil durante su segundo mandato, incluyendo el que le dio al fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero en 2023, y a Ross Ulbricht, quien cumplía cadena perpetua por crear el mercado de la web oscura Silk Road.

