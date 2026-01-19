La isla paradisíaca italiana sin carreteras ni señal de teléfono, y casi sin turistas

Por Silvia Marchetti, CNN

Palmarola no tiene centro urbano ni carreteras. No hay electricidad, cobertura móvil ni terminal de ferry. Generalmente, la única forma de llegar a la isla es en un pequeño barco desde Ponza, a ocho kilómetros cruzando el mar Tirreno.

Se encuentra al oeste de Roma, lo suficientemente cerca como para llegar en una excursión de un día, pero lo suficientemente lejos como para que el tráfico, las multitudes y el movimiento constante de la capital italiana parezcan un planeta vecino. Mientras que los foros, las fuentes y las plazas de Roma atraen a millones de visitantes, Palmarola permanece prácticamente fuera de los itinerarios. Muchos turistas nunca han oído hablar de ella. Muchos romanos nunca la visitan.

Lo que atrae a quienes deciden cruzar no es la infraestructura ni la comodidad, sino la ausencia de ambas. Palmarola se alza abruptamente sobre el agua en acantilados volcánicos, interrumpidos por cuevas marinas y estrechas ensenadas. Hay una sola playa, una red de senderos que se adentran tierra adentro y pocas señales de desarrollo moderno.

Para llegar a la isla desde Roma es necesario tomar un tren hasta el puerto de Anzio, un ferry a Ponza y luego negociar con un pescador o un propietario de barco privado un viaje de ida y vuelta. Sin residentes permanentes, Palmarola es un destino condicionado más por el clima, la geología y las estaciones que por el turismo.

Hay un restaurante, O’Francese, que sirve pescado fresco y alquila un número limitado de habitaciones básicas excavadas en antiguas grutas de pescadores a lo largo de los acantilados. Los huéspedes reservan con meses de antelación y se alojan en régimen de pensión completa, con habitaciones que cuestan al menos 150 euros (US$ 175) por noche.

Maria Andreini, una trabajadora de IT de 44 años de Treviso, ubicado en el norte de Italia, visita Palmarola cada verano con su esposo, Mario, gerente de banco, y su hijo de 15 años, Patrizio.

“Hay tanto y tan poco que hacer”, dice. “Pasamos los días haciendo snorkel y bronceándonos en la playa frente al restaurante, que está llena de guijarros de coral rosa. Por la noche, nos tumbamos en la playa y contemplamos las estrellas, paseamos con linternas. Al amanecer, los dueños nos despiertan para llevarnos de excursión al pico más alto de la isla para admirar el amanecer. Es impresionante”.

Los senderos conducen hacia el interior desde la playa, subiendo hacia las ruinas de un monasterio medieval y los restos de un asentamiento prehistórico.

“Para cenar, comemos pescado fresco. Durante una semana entera, nos sentimos como si estuviéramos viviendo una experiencia primigenia, como si estuviéramos naufragando, un poco como si estuviéramos en Los Picapiedras de vacaciones”, dijo Andreini, quien aconseja a los visitantes llevar botas de montaña y ropa de playa.

Añadió que ha viajado mucho, incluyendo a las Maldivas, pero que Palmarola no tiene comparación. Su paisaje es “fascinante”, agregó, “y está en mi mismo país: Italia. Cuesta creer que tengamos un lugar tan fantástico”.

Más allá de la playa principal, la mejor manera de explorar la costa de la isla es en bote. Los acantilados forman farallones, túneles y grutas, y las aguas circundantes atraen a practicantes de snorkel, piragüismo y buceo. Los únicos animales que los visitantes suelen encontrar en tierra son cabras salvajes, que se refugian entre las palmeras bajas que dan nombre a la isla.

“Es un viaje a la prehistoria, cuando los hombres de las cavernas acudían aquí en busca de la preciosa obsidiana negra azabache, aún visible en las vetas negras del acantilado, utilizada para fabricar armas y utensilios”, declaró a CNN el historiador local Silverio Capone. “El paisaje ha cambiado muy poco desde entonces”.

Capone vive en Ponza, la isla más cercana y punto de partida hacia Palmarola, que visita con regularidad. A veces incluso deja a su hijo adolescente para pasar un fin de semana de acampada libre con sus amigos. También, Capone comentó que la isla lleva mucho tiempo sin estar poblada.

“Palmarola siempre ha sido una isla desierta, eso es lo que la hace especial”, afirmó. “Los antiguos romanos la utilizaban como puesto de vigilancia estratégica marítima en el mar Tirreno para su flota imperial, pero nunca la colonizaron”.

La propiedad de la isla se remonta al siglo XVIII, cuando a las familias napolitanas enviadas a colonizar Ponza se les permitió dividir Palmarola. Hoy en día, es de propiedad privada, dividida en numerosas parcelas pertenecientes a familias que aún residen en Ponza.

En lo alto de los acantilados, pequeñas cuevas se han convertido en sencillas viviendas privadas, algunas pintadas de blanco y azul. Históricamente, los pescadores las usaban como refugio durante las tormentas, y muchos propietarios aún las mantienen abastecidas de provisiones por si el mal tiempo impide regresar a Ponza.

Una pequeña capilla blanca dedicada a San Silverio se alza sobre un farallón. Silverio, papa del siglo VI, estuvo exiliado en Palmarola y se cree que murió allí.

Cada junio, los pescadores navegan de Ponza a Palmarola para la festividad de San Silverio, para la que llevan flores a la capilla y desfilan en barca con una estatua de madera del santo. Los participantes se turnan para subir empinadas escaleras de roca hasta el nicho más alto, donde se encuentra el altar mayor, para rezar y meditar.

“Es un ritual sagrado. Le rezamos todos los días”, contó Capone. “Muchos hombres de Ponza, como yo, llevan el nombre del santo, nuestro patrón. Creemos que su espíritu aún habita en las aguas de Palmarola”.

Las leyendas locales cuentan que los marineros atrapados en tormentas rezaron a San Silverio y se salvaron.

“Una aparición del santo, que surgió de las aguas, los rescató, y guió a los marineros de regreso a Palmarola, donde sobrevivieron durante semanas en los refugios de la gruta”, relató Capone.

