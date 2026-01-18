¿Quién puede salvar a la OTAN de Trump mientras intensifica su intento de apoderarse de Groenlandia?

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump ha sumido a la OTAN en lo que podría convertirse en su peor crisis al amenazar con nuevos aranceles a los aliados estadounidenses que se oponen a su intento de apoderarse de Groenlandia en contra de la voluntad de su pueblo.

Si la relativa paz mundial se ve amenazada por la fractura de la alianza militar más poderosa del mundo, dependerá en parte de si los republicanos en el Congreso muestran una inusual determinación para desafiar a su incorregible presidente.

Otro factor clave es si los líderes europeos, que respondieron a la última escalada con una unidad firme, amenazarán con consecuencias para Trump y Estados Unidos. La Unión Europea es un enorme bloque comercial, y las represalias podrían golpear los mercados bursátiles estadounidenses que Trump presenta como un barómetro del bienestar económico. Pero las represalias comerciales o la limitación de la cooperación militar podrían terminar perjudicando más a los aliados de Estados Unidos que a su protector.

Los embajadores de la Unión Europea celebraron consultas de emergencia en Bruselas el domingo, y varios líderes de aliados de la OTAN que son cercanos a Trump llamaron para expresar su determinación respecto a Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

Hay una alarma palpable a ambos lados del Atlántico ante la posibilidad de que la OTAN colapse. Un escenario antes impensable representaría una victoria histórica para Rusia y China, y quizás el resultado más desestabilizador de los dos mandatos de Trump en la Casa Blanca.

También hay preocupación en el Congreso por las excentricidades de Trump. Pero, ¿hay suficientes republicanos de alto rango tan protectores de la OTAN, pilar del poder global de Estados Unidos, que se arriesgarían a una ruptura sumamente rara con él? Han surgido fisuras en la base de poder de Trump en el Congreso —especialmente por los archivos de Jeffrey Epstein—, pero muchos legisladores republicanos aún le temen.

Sin embargo, en última instancia, el destino precario de la alianza recae en un presidente que ve el poder militar estadounidense como algo que puede ejercer sin restricciones legales o constitucionales y que desprecia a la OTAN considerándola una red de protección. Adquirir Groenlandia sería un legado mayor que poner su nombre en el Kennedy Center o construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca; lo colocaría junto a Thomas Jefferson y William McKinley como presidentes que expandieron el territorio de Estados Unidos.

Trump sacudió el Atlántico el sábado al intensificar sus demandas agresivas por Groenlandia, llevando su política exterior de “Art of the Deal” al extremo. Dijo el sábado que impondría un arancel del 10 % a “todos y cada uno de los productos” provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, aumentando al 25 % el 1 de junio, hasta que se alcance un acuerdo.

Trump ha señalado correctamente que muchas naciones de la OTAN dieron por sentado el paraguas de seguridad de Estados Unidos al reducir sus fuerzas armadas en las últimas décadas. Su enojo, así como la amenaza evidenciada por la invasión rusa a Ucrania, ha llevado a muchos Estados miembros a prometer un aumento sustancial del gasto en defensa.

Pero al no descartar el uso de la fuerza militar para tomar Groenlandia, corre el riesgo de destruir la OTAN y su cláusula de defensa mutua del Artículo 5 por una obsesión personal. Esto a pesar de que no existe un deseo tangible entre los votantes estadounidenses de poseer la isla o pagar por ella. Están más preocupados por los altos precios tras un año del segundo mandato de Trump.

“El presidente tiene pleno acceso militar a Groenlandia para protegernos de cualquier amenaza. Así que, si quiere comprar Groenlandia, eso es una cosa. Pero que la invada militarmente pondría el Artículo 5 de la OTAN completamente de cabeza y, en esencia, nos pondría en guerra con la propia OTAN”, dijo el representante Michael McCaul, republicano de Texas y presidente emérito de los comités de Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional de la Cámara, a “This Week” de ABC el domingo.

“Eso terminaría aboliendo la OTAN tal como la conocemos, una organización que nos ha protegido de guerras mundiales”, dijo McCaul.

El vicepresidente del primer mandato de Trump, Mike Pence, dijo a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” que, si bien Estados Unidos tiene interés en controlar y, en última instancia, poseer Groenlandia, los métodos de Trump eran contraproducentes. “Creo que la postura actual, que espero cambie y disminuya, sí amenaza con fracturar esa fuerte relación, no solo con Dinamarca, sino con todos nuestros aliados de la OTAN”, dijo Pence el domingo.

El representante de Ohio, Mike Turner, quien encabeza la delegación estadounidense en la asamblea parlamentaria de la OTAN, coincidió en que Trump tenía preocupaciones legítimas de seguridad nacional en Groenlandia. Pero dijo el domingo en “Face the Nation” de CBS que “ciertamente no existe ninguna autoridad que tenga el presidente para usar la fuerza militar y apoderarse de territorio de un país de la OTAN”.

¿Pero hará algo el Congreso para detener a Trump?

El senador republicano de Kentucky Rand Paul y el senador demócrata de Virginia Tim Kaine planean imponer obstáculos. Dijeron en una aparición conjunta en “Meet the Press” de NBC que están discutiendo una nueva resolución de poderes de guerra sobre Groenlandia. También planean desafiar los nuevos aranceles y destacar una ley que estipula que un presidente no puede retirarse de la OTAN sin la aprobación del Congreso.

Paul dijo que Trump estaba “sacudiendo la jaula” al negarse a descartar tomar Groenlandia por la fuerza. Pero agregó: “No he escuchado apoyo republicano para eso, incluso los miembros más belicistas de nuestro grupo han dicho que no lo apoyarán”.

Algunos republicanos esperan que Trump solo esté actuando como un tiburón inmobiliario. “Creo que es simplemente la forma en que Trump maneja las cosas. Quiero decir, mira, ha logrado buenos acuerdos adoptando una posición agresiva”, dijo el senador de Florida Rick Scott a Fox News.

Pero una administración envalentonada tras derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece haber dejado atrás el modo de gran negociador. Días después de que Trump dijera que quería Groenlandia porque era “psicológicamente importante para mí”, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pareció confirmar el domingo la percepción de que la administración cree que Estados Unidos es tan fuerte que puede tomar lo que quiera.

“Estados Unidos en este momento, somos el país más atractivo del mundo. Somos el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fuerza”, dijo Bessent en “Meet the Press”.

La OTAN ha enfrentado muchas tensiones en sus casi 77 años. En la crisis de Suez de 1956, Estados Unidos se opuso a la invasión británico-francesa de partes de Egipto. En la década de 1990, algunas naciones europeas se frustraron por la renuencia inicial de Washington a involucrar a la OTAN para detener la guerra en la ex Yugoslavia. A principios de los 2000, tras un período de reflexión sobre su papel después de la Guerra Fría, la OTAN invocó el Artículo 5 por primera vez en defensa de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre. Más tarde lideró la campaña en Afganistán. Pero surgieron profundas divisiones por Iraq.

La presión de Trump sobre la OTAN sigue a un período destacado para la alianza, después de que Suecia y Finlandia se unieran durante la administración Biden tras la invasión rusa de Ucrania. La división actual no tiene precedentes porque ninguno de los líderes que la cuidaron durante siete décadas pudo imaginar el escenario de un miembro amenazando a otro. Que la parte beligerante sea Estados Unidos —el miembro más importante— hace que la situación sea aún más increíble.

La fijación de Trump con Groenlandia, que está cobrando más importancia a medida que se acelera la carrera por el control del Ártico, tiene sentido estratégico. Pero su justificación de por qué Estados Unidos debe poseerla es más opaca.

Estados Unidos tiene tratados con Dinamarca que le permiten enviar tropas allí. Trump dice que la isla es vital para su proyecto de defensa antimisiles Golden Dome. Pero una base de la Fuerza Espacial de EE.UU. ya se enfoca en sistemas de alerta temprana de misiles. Groenlandia y Dinamarca también están abiertas a acuerdos comerciales con EE.UU. para explotar minerales de tierras raras. Y la afirmación de Trump de que China y Rusia podrían invadir es engañosa, ya que la isla ya es territorio de la OTAN que la alianza defendería.

Pero Bessent presentó una justificación sorprendente que implica que Trump podría actuar unilateralmente en cualquier asunto global. “La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional. Es una decisión estratégica del presidente”, dijo a NBC. La invocación de poderes de emergencia por parte de Trump para imponer aranceles como parte de sus guerras comerciales es el punto clave en cuestión, mientras la Corte Suprema delibera si los aranceles del presidente usurparon las prerrogativas comerciales del Congreso.

Tras las demandas de Trump sobre Groenlandia, los líderes europeos que pasaron el último año tratando de apaciguar y halagar al presidente endurecieron su tono.

El tema no es solo territorial. Va al núcleo del ideal europeo, forjado a través de siglos de derramamiento de sangre en el continente, de que las naciones y los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y no son simples vasallos de estados todopoderosos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, trazó un paralelismo llamativo entre Trump y el gánster territorialismo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando escribió en X que Francia favorece la independencia y soberanía de todas las naciones. “Ninguna intimidación o amenaza nos influirá; ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentamos a tales situaciones”, dijo.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni —ambos han intentado entablar amistad con Trump—, hablaron con él por teléfono. Meloni, una conservadora populista, dijo que “no está de acuerdo” con los aranceles relacionados con Groenlandia.

Pero harán falta más que palabras para apaciguar a Trump. ¿Podrán los republicanos en el Capitolio o los aliados de la OTAN demostrarle que habrá consecuencias personales y políticas por hacer de la anexión de Groenlandia una prioridad?

Hay señales de que las amenazas de Trump podrían frustrar la ratificación de un acuerdo comercial UE-EE.UU. que ofrecía condiciones ventajosas a Estados Unidos, en parte porque Europa sabía que no podía arriesgarse a perder el apoyo de defensa estadounidense. El colapso del acuerdo o los aranceles de represalia podrían perjudicar a Trump al disparar los precios de las importaciones en un año de elecciones de mitad de mandato en el que los votantes se han desencantado de su desempeño económico.

La fragmentación de la alianza de la OTAN podría, en última instancia, causar problemas a Estados Unidos si implicara el cierre de bases militares en Gran Bretaña, Alemania u otros lugares que EE.UU. utiliza para proyectar fuerza en Medio Oriente y África. Y podría dejar a las fuerzas armadas estadounidenses, ya sobrecargadas, con la responsabilidad exclusiva de defender el Ártico.

La ruptura de los lazos transatlánticos también complicaría otras prioridades de Trump, como su deseo de apoyo y financiación europea para su iniciativa de estabilizar y reconstruir Gaza. Y si realmente quiere poner fin a la guerra en Ucrania, no podrá hacerlo de manera justa sin Europa. Los miembros de la OTAN también podrían dejar de comprar armas e invertir en EE.UU.

Sin embargo, los Estados de la OTAN siguen siendo profundamente vulnerables a Trump. Décadas de bajo gasto en defensa los han dejado dependientes del poderío militar estadounidense 80 años después de la Segunda Guerra Mundial y casi 35 después del fin de la Guerra Fría.

Existe una voluntad genuina en Europa de ser más independiente. Pero llevará décadas construir escala y resiliencia integral, suponiendo que los gobiernos débiles puedan convencer a los votantes descontentos de hacer sacrificios para el gasto en defensa.

En última instancia, esta dinámica desequilibrada en la alianza occidental tiene tanto que ver con el actual estancamiento como con el presidente estadounidense fuera de control.

