Iraq anuncia la retirada total de las fuerzas estadounidenses de su territorio federal

El Gobierno de Iraq anunció el domingo que las fuerzas estadounidenses habían completado una “retirada total” de las instalaciones militares dentro del territorio federal del país, lo que excluye la región semiautónoma del Kurdistán, donde las tropas estadounidenses permanecen.

El Ministerio de Defensa de Iraq informó que el último contingente de asesores estadounidenses partió de la base aérea Al-Asad, en la provincia de Anbar, en el oeste de Iraq, que albergó tropas estadounidenses durante más de dos décadas.

Las fuerzas armadas estadounidenses han estado reduciendo su presencia durante varios años, después de que el Gobierno iraquí solicitara su retirada en 2023.

La coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra el grupo Estado Islámico también se retiró del cuartel general del Mando de Operaciones Conjuntas, dejando las instalaciones bajo control total de las fuerzas de seguridad iraquíes, añadió el comunicado del ministerio.

Las fuerzas estadounidenses aún permanecen en la base aérea de Harir, en la provincia de Erbil, ubicada en la región del Kurdistán. El Gobierno central de Iraq no controla completamente la región kurda en el norte del país, ya que es una entidad federal autónoma con su propio Gobierno, parlamento y fuerzas de seguridad, reconocida por la constitución iraquí.

La presencia militar estadounidense en Iraq ha fluctuado considerablemente desde la invasión de 2003. En su punto máximo, Estados Unidos tenía 170.000 soldados en Iraq. En 2011, el expresidente Barack Obama retiró las fuerzas estadounidenses del país. Alrededor de 5.000 soldados fueron desplegados en Iraq en 2014 a petición del Gobierno iraquí, que buscaba asistencia estadounidense en la lucha contra ISIS.

Desde diciembre de 2021, cuando las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el fin de su papel de combate en el país, Estados Unidos ha mantenido aproximadamente 2.500 soldados en Iraq en funciones de asesoramiento y asistencia.

El ministerio iraquí publicó el sábado un video que muestra a altos mandos militares iraquíes caminando por pasillos y corredores vacíos dentro de la base aérea Al-Asad.

El Comando Central del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo a CNN el domingo que “la declaración anterior del Ministerio de Defensa iraquí que indica la transferencia fue verídica”, sin proporcionar más detalles.

La retirada se produce en medio de tensiones regionales entre Estados Unidos e Irán, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera si atacar a Irán en medio de mortales protestas callejeras contra el régimen autoritario del país.

Las fuerzas estadounidenses estacionadas en la base de Al-Asad han sido atacadas decenas de veces a lo largo de los años por Irán y grupos respaldados por Irán.

En enero de 2020, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra las fuerzas estadounidenses en Al-Asad en represalia por un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad que mató al comandante militar más poderoso de Irán, Qasem Soleimani. El intenso bombardeo duró alrededor de dos horas y solo tuvo como objetivo las áreas estadounidenses de la base compartida.

Tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel, grupos milicianos alineados con Irán lanzaron una serie de ataques con misiles contra Al-Asad. En agosto de 2024, cinco militares estadounidenses y dos contratistas resultaron heridos en un ataque.

Funcionarios iraquíes dijeron el domingo que sus fuerzas armadas, en todas las ramas, poseen la capacidad suficiente para asegurar el país y que la futura cooperación con Estados Unidos se centrará en entrenamiento, adquisición de equipos, ejercicios conjuntos y coordinación operativa bajo acuerdos bilaterales.

Aunque Iraq considera concluida la misión de la coalición en su territorio, los funcionarios señalaron que las operaciones de la coalición contra ISIS y otros grupos terroristas continúan en Siria. Bagdad espera que el apoyo logístico transite por la base aérea de la coalición en Erbil y no descartó operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Iraq contra ISIS lanzadas desde Al-Asad si se considera necesario.

La retirada de Estados Unidos podría fortalecer la posición del Gobierno en las negociaciones sobre el desarme de grupos armados no estatales, ya que algunas milicias respaldadas por Irán han citado la presencia estadounidense para justificar el mantenimiento de sus armas.

Milicias como Kataib Hezbollah y Harakat al-Nujaba, entre los grupos armados más poderosos de Iraq y designados por Estados Unidos como “entidades terroristas”, rechazaron el desarme. Dijeron que solo entregarían sus armas una vez que Iraq logre plena soberanía, incluida la retirada de fuerzas extranjeras del país.

No hubo comentarios inmediatos de las milicias respecto al anuncio. Aunque muchas se han integrado formalmente a las Fuerzas de Movilización Popular, siguen siendo actores influyentes en las esferas de seguridad, política y economía de Iraq.

