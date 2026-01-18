Hogueras, bailes, mascotas: cómo los ucranianos se mantienen calientes durante el invierno más duro en años

Por Daria Tarasova-Markina, Svitlana Vlasova y Ivana Kottasová, CNN

Kateryna Skurydina se acuesta usando ropa interior térmica, dos suéteres y una bufanda. Se cubre con un edredón de plumas y dos mantas. Pero su arma secreta es su gato, Pushok.

“Tiene una temperatura corporal alta. Así que es como una bolsa de agua caliente”, le dijo a CNN.

La calefacción en el apartamento de Skurydina en Kyiv ha estado mayormente apagada desde que Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética de la ciudad el 8 de enero, dejando a cientos de miles de hogares, negocios y escuelas en la capital sin electricidad.

Las temperaturas han bajado hasta –19 grados Celsius (–2,2 grados Fahrenheit) esta semana, y las autoridades dicen que el momento de los ataques rusos —en medio de lo que el primer ministro del país calificó como el invierno más duro en 20 años— no es una coincidencia.

Como la mayoría de los ucranianos, Skurydina ya está acostumbrada a vivir con cortes de energía constantes. Tiene varios bancos de energía y dispositivos resistentes a los apagones. Su apartamento está lleno de velas artificiales alimentadas por USB, luces navideñas y linternas de camping.

El frío, sin embargo, es algo nuevo.

La temperatura dentro de su edificio ha llegado a estar tan baja como 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit) en los últimos días, ocho grados por debajo de la temperatura interior que la Organización Mundial de la Salud recomienda como saludable.

“Es muy difícil mentalmente. Ahora que he perdido la calefacción, me he dado cuenta de que en realidad no necesito tanto la electricidad. Cuando tienes calefacción pero no electricidad, todo está bien”, dijo, señalando su costumbre de recurrir al ejercicio para mejorar su ánimo durante los apagones.

“El deporte me mantiene en pie. Voy a un gimnasio que funciona con biocombustible. (Pero) ayer incluso cerraron el gimnasio porque no hay calefacción y hace mucho frío. No se puede ir a ningún lado”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el miércoles el estado de emergencia para el sector energético del país, admitiendo que las consecuencias de los ataques rusos y las temperaturas extremadamente bajas eran muy graves.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, dijo que 300 edificios de varios pisos en la capital seguían sin calefacción hasta el jueves, una cifra menor a los 6.000 que se quedaron sin suministro de calor tras el ataque masivo de la semana anterior.

Aunque Kyiv ha sido la más afectada, se han reportado cortes de energía de emergencia en todo el país.

Funcionarios ucranianos dijeron el miércoles que un ataque ruso a gran escala en Kryvyi Rih, ciudad natal de Zelensky en el centro de Ucrania, dejó a decenas de miles de personas sin electricidad. También se reportaron grandes apagones en Dnipro, en el sureste de Ucrania. El jueves, los ataques dejaron sin energía a Zhytomyr, en el oeste, y a Járkiv, en el noreste, según el Ministerio de Energía de Ucrania.

Muchas escuelas han cerrado, incapaces de calentar las aulas a temperaturas seguras. Tiendas, cafeterías y restaurantes que normalmente podrían ofrecer algo de alivio a los residentes en busca de calor y suministro eléctrico también se han visto obligados a cerrar.

Ha hecho tanto frío esta semana que algunos generadores eléctricos diésel —vitales para mantener las luces encendidas cuando se corta el suministro de la red— han dejado de funcionar.

Las autoridades en Kyiv y en otras partes del país han estado operando cientos de “puntos de invencibilidad” donde la población local puede calentarse, cargar sus dispositivos y trabajar. Zelensky dijo el miércoles que se abrirán más de estos puntos.

Iryna Palandina, quien acudió a uno de los puntos de ayuda en Kyiv el jueves, dijo a CNN que no tenía electricidad, ni suministro de agua, ni forma de cocinar en casa.

“Vinimos a tomar té porque ni siquiera tengo con qué calentar agua”, dijo. “Después del último ataque, se volvió muy difícil. Antes de eso, más o menos nos las arreglábamos. Siempre pensé que nuestra familia estaba preparada, tenemos un inversor, fuentes de alimentación ininterrumpida, baterías… pero cuando solo hay dos horas de electricidad al día, simplemente se quedan sin carga y no tienen tiempo de recargarse”, añadió.

En las redes sociales, los residentes de Kyiv que tienen más horas de luz ofrecen activamente su ayuda a quienes no la tienen. Y en algunos complejos residenciales, durante los apagones, los vecinos se reúnen en los patios para cocinar juntos en una fogata y socializar. Se están difundiendo videos en redes sociales que muestran a personas asando carne, bebiendo bebidas calientes y bailando para mantenerse calientes.

Rusia ha negado sistemáticamente atacar infraestructura civil, a pesar de la abrumadora evidencia en contrario.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó datos el jueves que muestran que ha habido al menos 256 ataques aéreos rusos contra instalaciones energéticas y sistemas de suministro de calor en toda Ucrania desde el inicio de la temporada de calefacción en octubre.

Dijo que las cifras muestran que los ataques “tienen como objetivo destruir al pueblo ucraniano y constituyen crímenes de lesa humanidad”.

El ministro de Energía de Ucrania dijo el viernes que no quedaba ni una sola planta eléctrica en el país que no hubiera sido alcanzada por las fuerzas rusas durante la guerra.

Organizaciones internacionales y aliados de Ucrania han condenado a Rusia por atacar las instalaciones energéticas ucranianas.

Serhiy Salata es el propietario de “Ї’м Salata”, una empresa que cultiva lechuga y otros productos en granjas verticales especializadas en interiores en Kyiv. Para que las plantas sobrevivan, Salata necesita que la temperatura, la luz y la cantidad de CO2 en el aire sean lo más constantes posible, algo difícil de lograr cuando los cortes de energía inesperados son una amenaza constante.

La empresa cuenta con paneles solares y un generador para alimentar las partes más vitales del sistema, pero aún depende parcialmente del suministro eléctrico de la red.

“Las condiciones nos obligan a experimentar constantemente”, dijo. “Por ejemplo, necesito calcular la temperatura en la sala de tal manera que, si se apagan las luces durante cuatro horas, la temperatura no baje del nivel crítico”.

Mientras tanto, su gato Pushok ha empezado a comer sopa. “¿Quizás porque está caliente? (Normalmente) la odia. Pero empezó a comerla poco a poco”, dijo. El nombre del gato se traduce como “Pelusa”, algo irónico, ya que es un Sphynx y no tiene pelo.

“Cuando llegó el coronavirus, parecía que era lo peor que podía pasar. Luego pareció que lo peor eran los bombardeos, después que no hubiera electricidad. Creo que seremos una nación muy resiliente”, dijo Skurydina, acariciando a Pushok en su suéter.

“Ya sé cómo vivir sin electricidad, sin calefacción, bajo bombardeos. Cualquier problema cotidiano se resolverá mucho más fácilmente. Seré esa abuela que siempre tiene, espero, una batería externa cargada por si acaso, un paquete de velas, algo de comida liofilizada y todo funcionando con pilas o USB”.

