Encuesta de CNN: estadounidenses piensan que el Gobierno oculta información del caso Epstein

Pocos estadounidenses están satisfechos con la cantidad de pruebas publicadas en el caso de Jeffrey Epstein, según una encuesta de CNN, realizada por SSRS, y la mayoría afirma que cree que el Gobierno está ocultando información de forma intencionada.

La encuesta se realizó poco menos de un mes después de la fecha límite del 19 de diciembre que el Congreso dio al Departamento de Justicia para publicar todos sus archivos sobre Epstein.

El Departamento de Justicia estimó a principios de enero que había publicado menos del 1 % de sus archivos relacionados con Epstein. Funcionarios del Departamento informaron el viernes a un tribunal que habían reclutado a unos 80 abogados más de su división penal para que colaboraran con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York en la revisión de los documentos relacionados con el delincuente sexual condenado.

Dos tercios de los estadounidenses afirman que el Gobierno federal está ocultando intencionadamente información sobre el caso Epstein que debería hacerse pública, mientras que solo el 16 % cree que el Gobierno está haciendo todo lo posible por divulgar toda la información disponible. El resto afirma no haber oído lo suficiente sobre el caso como para opinar.

Casi 9 de cada 10 demócratas y el 72 % de los independientes afirman que el Gobierno está ocultando información de forma intencionada, al igual que el 42 % de los republicanos.

Solo alrededor de un tercio de los republicanos cree que el Gobierno está haciendo un esfuerzo por divulgar información, mientras que el resto no se pronuncia al respecto.

Solo el 6 % de los estadounidenses afirma estar satisfecho con lo que el Gobierno federal ha revelado hasta ahora, lo que supone un ligero cambio con respecto al 3 % de la encuesta de julio de 2025. Un 49 % afirma estar insatisfecho, mientras que el resto afirma que no le importa o que no ha oído lo suficiente como para opinar.

Solo el 12 % de los republicanos, el 3 % de los demócratas y el 3 % de los independientes dicen estar satisfechos con la información divulgada. Pero las preocupaciones partidistas han cambiado, ya que el presidente Donald Trump, que presionó a los republicanos para que no votaran a favor del proyecto de ley que establecía la fecha límite del 19 de diciembre, rechazó los archivos como un “engaño” demócrata.

Los republicanos se han vuelto más propensos a descartar la relevancia de la cantidad de información publicada. Una mayoría del 67 % afirma que no le importa o que no ha oído lo suficiente como para opinar, frente al 56 % del verano pasado. Y el 21 % afirma ahora estar insatisfecho, frente al 40 % anterior.

Los demócratas, por su parte, han evolucionado en la dirección opuesta: el 71 % se declara insatisfecho, frente al 56 % en julio, mientras que el porcentaje de los que no opinan es del 27 %, frente al 41 %. Las opiniones de los independientes apenas han cambiado durante ese tiempo, con un 54 % que se declara insatisfecho y un 43 % que no opina.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS en línea y por teléfono entre el 9 y el 12 de enero a una muestra nacional aleatoria de 1.209 adultos. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error muestral de más o menos 3,1 puntos porcentuales.