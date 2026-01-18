El doble indulto de Trump resalta el uso amplio de la clemencia

Por Betsy Klein, Alejandra Jaramillo y Kaanita Iyer, CNN

El presidente Donald Trump ha hecho un uso mucho más agresivo de sus poderes de clemencia presidencial en su segundo mandato; de hecho, indultó a una misma mujer dos veces.

Trump concedió una serie de indultos el viernes, incluido uno para Adriana Camberos, quien fue condenada por segunda vez después de que Trump conmutara su sentencia durante su primer mandato. El último indulto fue por una condena de 2024 relacionada con un esquema que, según el Departamento de Justicia, implicaba engaño en la reventa de comestibles al por mayor y otros productos. El indulto de Camberos en 2021 se centró en un fraude no relacionado.

Aunque la medida está completamente dentro de los poderes de clemencia presidencial, es inusual.

“Un presidente absolutamente tiene el poder de conceder a la misma persona dos indultos diferentes en dos casos distintos, incluso si son consecutivos. El poder de indulto en sí es prácticamente ilimitado”, dijo Elie Honig, analista legal sénior de CNN.

Aunque es raro, Jeffrey Crouch, profesor asociado en American University, señaló que Trump, durante su primer mandato, “concedió una forma de clemencia dos veces a la misma persona”.

Hay dos formas de clemencia disponibles para un presidente: el indulto y la conmutación, ambos aplicables solo a cargos federales. Un indulto borra completamente una condena federal, mientras que una conmutación reduce la sentencia.

“Conmutó la sentencia de prisión de Roger Stone en julio de 2020 y luego le concedió un indulto total en diciembre de 2020”, dijo Crouch a CNN por correo electrónico. “Y conmutó la sentencia de prisión de la actual ‘zar de los indultos’ Alice Marie Johnson en junio de 2018 y luego le concedió un indulto total en agosto de 2020”.

El año pasado, Trump emitió un segundo indulto a Dan Wilson, un miembro de una milicia involucrado en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cubriendo delitos con armas de fuego que no estaban incluidos en el primer indulto general de Trump a los participantes del 6 de enero. La Casa Blanca dijo que los cargos por armas estaban finalmente relacionados con la investigación del 6 de enero.

En términos más generales, los actos de clemencia para Camberos —indultada por dos delitos no relacionados con años de diferencia— resaltan a un Trump envalentonado que ha intensificado su uso de la clemencia, superando ampliamente su primer mandato e incluso a sus predecesores más recientes. A un año de su segundo mandato, Trump ha emitido aproximadamente 1.609 indultos y clemencias, en comparación con 148 en cuatro años durante su primer mandato.

Dejando de lado los aproximadamente 1.500 indultos relacionados con el 6 de enero, Trump aún ha concedido cien veces más clemencias que en este punto de su primer mandato (solo una en 2017).

El expresidente Joe Biden no emitió ningún indulto ni clemencia durante su primer año en el cargo. Pero a lo largo de su presidencia, Biden concedió aproximadamente 80 indultos individuales, según el Departamento de Justicia, y otorgó un récord de 4.245 conmutaciones, según el Pew Research Center. Una gran parte de esas conmutaciones se dirigieron a delitos no violentos relacionados con drogas.

Trump ha usado su poder de indulto de manera mucho más liberal que Biden; casi 21 veces más indultos. El expresidente Barack Obama concedió 212 indultos durante sus dos mandatos completos, según los registros oficiales de clemencia del Departamento de Justicia. Aunque Obama emitió más indultos individuales que Trump en su primer mandato, las acciones de Trump en su segundo mandato, especialmente los indultos masivos relacionados con el 6 de enero, expanden drásticamente su uso general del poder de indulto, superando a Obama.

“Es inusual históricamente ver indultos concedidos tan temprano y con tanta frecuencia en una presidencia”, dijo Honig. “La mayoría de los presidentes tienden a esperar hasta el final de sus mandatos, a menudo otorgando la mayoría de sus indultos en su último día en el cargo. Donald Trump simplemente está concediendo indultos de manera continua”.

Hacerlo “podría ser en realidad un mérito para él porque demuestra que está dispuesto a asumir las consecuencias políticas que conlleva”, agregó Honig. “Siempre se ha visto como un fenómeno un poco furtivo dejar los indultos para el último día”.

Uno de los funcionarios clave que lidera el camino para Trump ha sentido de primera mano el impacto de la clemencia presidencial. Trump nombró a Alice Marie Johnson como “zar de los indultos” de la Casa Blanca —un cargo sin precedentes— en febrero.

Johnson, una delincuente no violenta por primera vez, cumplió 21 años de una cadena perpetua tras ser condenada por cargos relacionados con drogas. Trump conmutó su sentencia en 2018 y en 2020 le concedió un indulto total. Johnson se convirtió en una destacada defensora de la reforma de la justicia penal y se acercó a la hija del presidente y exasesora, Ivanka Trump.

“Has sido una inspiración para la gente y vamos a escuchar tus recomendaciones sobre indultos”, le dijo Trump a Johnson en un evento del Mes de la Historia Negra en la Casa Blanca al anunciar su nombramiento.

Continuó: “Vas a encontrar personas como tú… Vas a buscar y vas a hacer recomendaciones, y yo seguiré esas recomendaciones, ¿de acuerdo?, para los indultos”.

Guiados por Johnson, en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia y la oficina del abogado de la Casa Blanca, los indultos del segundo mandato de Trump han caído en varias categorías clave.

Están los indultos del 6 de enero, concedidos el Día de la Investidura, en una categoría propia. Trump emitió un “indulto total, completo e incondicional” a casi todas las personas condenadas por atacar el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, marcando el final de una amplia investigación de cuatro años del Departamento de Justicia. Eso incluyó a Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, condenado por conspiración sediciosa y sentenciado a 22 años de prisión, junto con miembros de otros grupos extremistas de ultraderecha como los Oath Keepers y quienes atacaron violentamente a agentes de policía.

Luego están otras acciones de Trump para combatir lo que ha llamado injusticias y persecuciones motivadas políticamente.

En noviembre, Trump indultó a una larga lista de aliados políticos que apoyaron o participaron en planes para revertir las elecciones presidenciales de 2020, incluidos los exabogados de Trump Rudy Giuliani, Sidney Powell y el ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, entre decenas de otros. Según el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, se presentó como “(poner fin) a una grave injusticia nacional”.

El presidente también concedió clemencia a Mark Bashaw, un oficial que sirvió en el Army Public Health Center y fue condenado por un tribunal militar especial por violar órdenes legales relacionadas con el cumplimiento de medidas contra el covid-19, según Army Times.

Luego están las acciones de clemencia que han mostrado un patrón de recompensar a personas con vínculos financieros cercanos al entorno político de Trump.

Por ejemplo, un familiar de Julio Herrera Velutini, quien recibió un indulto de Trump el viernes por cargos menores, tiene lazos financieros cercanos con entidades políticas relacionadas con Trump. La hija de Herrera, Isabela Herrera, ha donado millones de dólares al Super PAC alineado con Trump, MAGA Inc., según registros de financiamiento de campañas.

También hubo un indulto para Trevor Milton, CEO de la ahora desaparecida empresa de camiones Nikola, que el presidente dijo que fue en parte porque creía que Milton fue perseguido por apoyar las ambiciones políticas de Trump. Milton y su esposa donaron más de US$ 1,8 millones a un fondo de campaña para la reelección de Trump, según registros públicos.

Algunas de las acciones de Trump se han centrado en la desregulación tecnológica y de criptomonedas. Trump, antes escéptico de las criptomonedas y que cambió de postura durante su campaña para un segundo mandato, ha prometido convertir a EE.UU. en la “capital cripto del planeta”.

Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero en 2023, una acusación que la secretaria de Prensa Karoline Leavitt dijo que era parte de la “guerra contra las criptomonedas” de la administración Biden. La familia Trump también ha establecido vínculos financieros directos con Binance a través de su imperio cripto.

También concedió un indulto a Ross William Ulbricht, fundador del mercado Silk Road en la dark web, quien cumplía cadena perpetua por cargos relacionados con el sitio de comercio electrónico que el Departamento de Justicia describió en su momento como “el mercado criminal más sofisticado y extenso de Internet en la actualidad”.

Y Trump indultó a un trío de fundadores de la casa de cambio de criptomonedas BitMEX: Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed.

También ha habido un patrón de clemencias otorgadas a líderes políticos y otros VIP.

Trump indultó al exgobernador de Illinois Rod Blagojevich, quien fue enviado a prisión por cargos de corrupción relacionados con su tiempo en el cargo. Blagojevich apareció en el programa de telerrealidad de Trump, “The Celebrity Apprentice”, en 2010.

Otro concursante de esa temporada, la leyenda del béisbol Darryl Strawberry, recibió un indulto por un cargo de evasión de impuestos de 1995.

Hubo un indulto para el multimillonario inversionista británico Joe Lewis, expropietario del Tottenham Hotspur, quien se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores. Y clemencia para el excongresista de Nueva York Michael Grimm, quien cumplió siete meses de prisión por evasión de impuestos hace una década.

En una de sus decisiones más controvertidas, Trump indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado por narcotráfico. Trump recibió críticas bipartidistas por la acción, que algunos legisladores dijeron que iba en contra de los esfuerzos de su administración para combatir a los cárteles de la droga. Pero Trump calificó la condena de Hernández como una “horrible caza de brujas de Biden”.

El viernes, Trump indultó a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, quien se declaró culpable de una violación de financiamiento de campaña el verano pasado. Vázquez, junto con dos coacusados a quienes Trump también indultó, enfrentaba tiempo en prisión después de que el Departamento de Justicia presentara cargos de soborno relacionados con el financiamiento de su campaña de 2020.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Kevin Liptak y Marshall Cohen, de CNN.