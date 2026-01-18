Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad deja al menos 20 muertos y decenas de heridos en el sur de España

Por Pau Mosquera y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 20 muertos y 73 adultos heridos en observación en el término municipal de Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, informó Antonio Sanz, Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía a la prensa local.

Más temprano, el servicio de emergencias de la Junta regional había reportado 25 heridos graves. Sanz aseguró ante los medios de comunicación que, aunque las cifras no son definitivas, estiman que el número de víctimas mortales “supera la veintena”. No obstante, advirtió que la situación es compleja y que el número final podría ser mayor. Los heridos se encuentran distribuidos en seis centros de salud diferentes.

El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad que viajaba de Málaga a Madrid descarriló a la entrada de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy que cubría el trayecto Madrid-Huelva, lo que causó que este segundo tren también descarrilara, dijo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), gestor público de la red ferroviaria, en su cuenta de X.

El tren que descarriló era el servicio 6189 de Iryo, que salió de Málaga a las 6:40 p.m. (hora local) y transportaba aproximadamente a 300 personas en el momento del accidente, dijo la compañía que lo operaba en un comunicado. Iryo lamentó lo ocurrido y anunció que activó todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades para la gestión de la situación.

El consejero de la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia del Plan de Protección Civil por el accidente ferroviario en Adamuz, dijo la Junta regional en un mensaje en su cuenta de X.

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida y los trenes que circulaban por la línea Sevilla-Madrid están siendo redirigidos a su punto de origen, según Adif. Personal y equipos del gestor ferroviario trabajan en la zona en coordinación con los servicios de emergencia y las empresas ferroviarias. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano operan con normalidad.

