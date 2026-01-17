EE.UU. lleva a cabo ataque letal contra líder afiliado a al Qaeda en Siria

Por Aleena Fayaz, CNN

Estados Unidos anunció este sábado que realizó un ataque letal en Siria contra un líder afiliado a al Qaeda que, según afirma, tenía vínculos directos con un atacante de ISIS que mató a tres estadounidenses a principios de diciembre.

“La muerte de un operador terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación de perseguir a los terroristas que atacan a nuestras fuerzas”, dijo el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en un comunicado en X.

El CENTCOM informó que Bilal Hasan al-Jasim “era un líder terrorista experimentado” y “estaba directamente relacionado” con el atacante de ISIS que mató a dos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y a un intérprete civil el 13 de diciembre de 2025 en Palmira, Siria.

CNN ha contactado a CENTCOM para obtener comentarios sobre el ataque y detalles sobre los presuntos vínculos del líder con el ataque de diciembre.

Estados Unidos ha estado respondiendo a ISIS tras la emboscada mortal mediante una serie de ataques bajo la campaña denominada “Operación Hawkeye Strike”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a la publicación de CENTCOM, escribiendo en X: “Nunca olvidaremos y nunca cederemos”.

