4 países de Sudamérica y la UE tardaron 25 años en firmar este acuerdo: ¿por qué es tan importante y qué señal envía a Trump?

La espera fue larga y también las negociaciones. Pasaron más de 25 años desde que se sembró la idea de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, hasta que ambos bloques llegaron a un acuerdo y a su firma. Finalmente, este sábado, ambas partes firmarán el compromiso, que implica la integración de un mercado de 700 millones de habitantes, con un producto bruto conjunto que equivale a una cuarta parte del PBI mundial.

Recién la semana pasada, la Unión Europea (UE) logró superar las diferencias entre sus miembros para lograr este pacto comercial que busca extender la cooperación económica y fortalecer las relaciones entre estas dos regiones.

Con la firma, el liderazgo de la UE, con Ursula Von der Leyen a la cabeza, apunta, entre otras cosas, a diferenciarse del proteccionismo delineado por la política arancelaria de Donald Trump y a competir con China por la influencia en América Latina.

El acuerdo establece una reducción progresiva de los aranceles que alcanza al 91 % de las exportaciones de ambos bloques, estableciendo plazos de adaptación que pueden extenderse hasta 15 años en el caso de los sectores más sensibles. Incluye productos como aceite de oliva, vinos, carne de cerdo y vacuna, entre otros.

Los países del Mercosur obtienen un aumento en las cuotas de exportación de productos agropecuarios al mercado europeo, mientras que la UE consigue condiciones más favorables para colocar en Sudamérica automóviles, autopartes, maquinaria, productos químicos, así como vinos y quesos.

Uno de los puntos estratégicos del acuerdo está en la minería. Con este tratado, Europa prioriza el acceso seguro a minerales y materias primas esenciales para la transición energética. Tanto Brasil como Argentina son importantes fuentes de cobre y litio. El primero, además, cuenta con tierras raras.

El acuerdo ubica a Europa con una estrategia clara en Sudamérica, región de la que aún es un socio económico importante pese a haber perdido influencia y mercados frente a China.

“Parece ridículo que estas negociaciones hayan tomado tanto tiempo, pero había obstáculos estructurales importantes”, explica a CNN Benjamín Gedan, investigador en la Universidad Johns Hopkins y exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional.

Las negociaciones entre ambas partes empezaron el 28 de junio de 1999 y, tras una interrupción, se reanudaron en 2010. Después de un largo proceso, las conversaciones cobraron nuevo impulso en 2016, lo que permitió que la Unión Europea y el Mercosur cerraran en 2019 un acuerdo basado en nuevas propuestas de reducción arancelaria.

Según Gedan, “Argentina y Brasil son dos de las economías más cerradas del mundo, y sus sectores industriales son influyentes y poco entusiasmados con la posibilidad de competencia extranjera. Existía una dinámica parecida al otro lado del océano. Los productores agrícolas en Francia y otros países europeos tienen un fuerte temor a sus contrapartes sudamericanas”.

Los opositores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirman que el tratado aumenta las importaciones de productos alimentarios baratos, como carne de vacuna, aves de corral y azúcar, y que esto puede perjudicar a los agricultores nacionales.

Con el objetivo de lograr mayor respaldo, la Comisión Europea introdujo una serie de medidas de protección, entre ellas mecanismos que permiten suspender las importaciones de productos agrícolas sensibles, el refuerzo de los controles sobre las importaciones —especialmente en materia de residuos de plaguicidas—, la creación de un fondo de crisis, la aceleración de las ayudas al sector agrícola y el compromiso de reducir los aranceles a los fertilizantes.

Gracias a estas modificaciones, el 6 de diciembre de 2024, se alcanzó un acuerdo político que buscaba perfeccionar el tratado y responder a las preocupaciones vinculadas al desarrollo sostenible. Allí se incorporó, además del texto acordado en 2019, al Acuerdo de París como un pilar fundamental de la relación entre la UE y el Mercosur, estableciendo la posibilidad de suspender el acuerdo si alguna de las partes incurre en un incumplimiento grave o decide retirarse de ese compromiso climático.

Si bien las concesiones no bastaron para convencer a Polonia o Francia, Italia pasó del “no” al “sí”, lo que ayudó a conseguir los números necesarios para avanzar en la firma del acuerdo.

La demora en la firma del tratado tomó un nuevo impulso con la llegada de Trump en su primera presidencia y la presencia cada vez más fuerte de China en ambas regiones. “El proteccionismo de Trump y su postura agresiva hacia tanto la UE como Latinoamérica dieron un fuerte impulso a las negociaciones”, explica a CNN Benjamín Gedan.

En su análisis, el especialista asegura que “las economías latinoamericanas por lo general están estancadas. Al mismo tiempo, la integración regional ha sido inadecuada. Como resultado, los gobiernos quieren importar el crecimiento de otros mercados a través del comercio global”.

Y da los ejemplos de Chile, México y Perú, que se sumaron al Acuerdo Transpacífico, y los países del Cono Sur, que tomaron esta decisión histórica.

La determinación tomada por ambos bloques refleja algo más que una estrategia económica. “Los europeos también han sido sacudidos por el viraje violento en la política exterior de Estados Unidos. El acuerdo refleja su búsqueda de nuevos socios tanto comerciales como geoestratégicos”, agrega Gedan.

Cuando se le pregunta cómo se insertan las políticas proteccionistas de Trump y las expansionistas de China en este nuevo escenario, no duda en contestar: “Todo eso deja al margen a Washington y Pekín, cuyas empresas quedarán en desventaja y sometidas a estándares europeos”.

