Un juez federal prohíbe a agentes utilizar gas pimienta contra manifestantes pacíficos en la operación de Minnesota

Los agentes federales que participan en la Operación Metro Surge en Minnesota no pueden arrestar a manifestantes pacíficos ni detener a personas en sus vehículos sin motivo justificado, entre otras cosas, dictaminó este viernes una jueza de distrito de Estados Unidos en una orden judicial preliminar.

La orden de la jueza Katherine Menendez establece que los agentes federales no pueden hacer las siguientes acciones contra manifestantes pacíficos: tomar represalias, arrestarlos o detenerlos, ni usar gas pimienta u otras municiones no letales. Menendez también dijo que ya no pueden detener y retener a conductores cuando no exista una “sospecha razonable y fundamentada” de que están obstruyendo o interfiriendo por la fuerza en las operaciones de los agentes federales.

“El acto de seguir a los agentes de manera segura, a una distancia apropiada, no constituye por sí solo una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo”, añadió la jueza.

La orden estará en vigor hasta que termine la operación o cuando “las condiciones cambien de manera que ya no sea necesaria”.

La orden solo se aplica en Minnesota y únicamente a los agentes involucrados en la operación actual, y no se aplica a otros oficiales federales que realicen tareas rutinarias en otros lugares, especifica la orden.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios.

