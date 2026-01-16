Trump indultará a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene la intención de indultar a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, quien se declaró culpable de violación de financiamiento de campaña el verano pasado, según un funcionario de la Casa Blanca.

Vázquez, junto con otros dos coacusados ​​a quienes Trump también planea indultar, se enfrentaba a una pena de prisión después de que el Departamento de Justicia presentara cargos por soborno relacionados con la financiación de su campaña de 2020.

Desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la exgobernadora presuntamente conspiró en un plan para financiar su campaña a la gobernación, según el Departamento de Justicia.

Un exagente del FBI y el dueño del banco internacional que operaba en San Juan también participaron en el presunto plan, informaron funcionarios federales.

La acusación formal alega que el dueño del banco internacional y su asesor, el exagente del FBI, acordaron financiar la campaña de Vázquez a cambio de que ella reemplazara al principal regulador bancario de la isla por uno de su elección. En ese momento, el banco estaba siendo investigado por la agencia reguladora, según los fiscales federales.

Tras llegar a un acuerdo con el gobierno, Vázquez, Herrera y Rossini se declararon culpables de delitos menores en agosto.

La Casa Blanca alegó que los cargos se presentaron por motivos políticos. El funcionario de la Casa Blanca citó como prueba el momento de la investigación sobre Vázquez, que, según afirmaron, comenzó 10 días después de que ella respaldara a Trump en 2020. Trump aún era presidente en ese momento, aunque Vázquez no fue arrestada hasta 2022, durante el gobierno del presidente Joe Biden.

El funcionario afirmó en sus materiales de defensa del indulto que Vázquez afirma que no hubo intercambio de favores ni sobornos en sus tratos con el banquero.

