Trump dice que se “convenció a sí mismo” de posponer una acción militar contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el viernes que se había “convencido a sí mismo” de posponer una acción militar contra Irán, en parte porque Teherán afirmó que estaba cancelando las ejecuciones planeadas de manifestantes detenidos.

“Nadie me convenció. Me convencí a mí mismo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Florida.

Se le preguntó si los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente habían ayudado a disuadirlo de ordenar ataques.

CNN informó el jueves que una intensa campaña de cabildeo por parte de Arabia Saudita y Qatar, junto con una llamada telefónica a Trump del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, precedió a su decisión de frenar la acción.

Trump también estaba centrado en las ejecuciones planeadas y afirmó que la decisión de detenerlas influyó en su razonamiento.

“Iban a ahorcar a más de 800 personas ayer, y respeto mucho que lo cancelaran”, declaró a Alayna Treene de CNN.

