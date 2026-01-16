Publican el video de la audaz fuga de Machado de Venezuela

Por Julian Zamora y Michael Rios, CNN

El equipo de rescate con sede en Estados Unidos, Grey Bull, publicó un breve video que muestra cómo ayudaron a la líder opositora venezolana María Corina Machado a escapar del país el mes pasado.

Machado salió de Venezuela a principios de diciembre después de casi un año escondida para recibir su Premio Nobel de la Paz en Noruega. Abordó un bote desde la costa venezolana y navegó hasta un punto de encuentro en el mar Caribe. Allí fue recogida por el fundador de Grey Bull y veterano de fuerzas especiales, Bryan Stern, y su equipo, quienes la esperaban en otra embarcación.

El video editado, de dos minutos, publicado el viernes, muestra el momento en que Machado llegó y abordó la segunda embarcación en plena noche.

“Son ellos, son ellos, son ellos”, se escucha decir a Stern mientras las luces del bote de Machado aparecen a lo lejos y se acercan a su embarcación.

Tras confirmar la identidad de Machado, se escucha a Stern ayudándola a subir a su bote, aunque el momento exacto del traspaso es apenas visible debido a la oscuridad de la noche.

“Hola, María. Mi nombre es Bryan. Encantado de conocerte. Te tengo”, dice mientras ella sube.

“Qué mojada y qué frío”, se la escucha decir.

Luego, el video muestra a Machado vistiendo una chaqueta oscura y gorro, hablando directamente a la cámara: “Soy María Corina Machado. Estoy viva. Estoy a salvo y muy agradecida con Grey Bull”.

El video termina con varias imágenes fijas de Machado con Stern y su equipo. Se escucha la voz de Stern sobre las fotos, confirmando que la habían encontrado.

“Jackpot, jackpot, jackpot. Objetivo Golden Dynamite”, dice Stern antes de indicar que iban rumbo a Curazao, una isla cerca de Venezuela.

Stern dijo anteriormente que llegaron a la orilla en la madrugada después de un viaje largo, frío y tenso. Desde allí, Machado abordó un avión con destino a Noruega, donde debía recibir su Premio Nobel y reunirse con su familia.

Grey Bull informó el mes pasado que la misión de extracción duró casi 16 horas y se llevó a cabo en gran parte en plena noche y a través de aguas agitadas. El grupo de rescate realiza extracciones civiles en muchas partes del mundo. Liderado por Stern, ha realizado al menos 800 operaciones.

Este viernes, Machado se negó a comentar sobre la operación de rescate, citando preocupaciones de seguridad para los involucrados.

CNN se ha comunicado con su equipo para obtener comentarios.

Machado dijo anteriormente a los periodistas que recibió apoyo del Gobierno de Estados Unidos, pero se negó a dar detalles, dijo: “Algún día podré contarles, porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora”.

Stern dijo el mes pasado que la operación fue financiada por donantes anónimos y –según su conocimiento– no fue apoyada por el Gobierno de Estados Unidos, aunque reconoció que su equipo sí se comunicó con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para informarles de su presencia en el mar.

