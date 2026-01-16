Por qué no es motivo de risa que Trump acepte el Premio Nobel de la Paz de Machado

Análisis de Aaron Blake, CNN

La entrega el jueves de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte de la líder opositora venezolana María Corina Machado al presidente de EE.UU., Donald Trump, fue de inmediato motivo de burla entre los opositores de Trump.

El presentador nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, incluso mostró una serie de premios que ha ganado (o bromeó sobre haber ganado, como el premio “Persona Blanca del Año” de los Soul Train Awards 2015), y se los ofreció a Trump a cambio de que el presidente retirara a ICE de Minneapolis.

La situación ciertamente es graciosa, en cierto modo. La insaciable sed de reconocimiento de Trump lo llevó a aceptar un “Premio de la Paz de la FIFA” recién inventado, que evidentemente fue creado para ganarse su favor después de que no logró obtener su ansiado Nobel. (La ceremonia del mes pasado fue realmente algo fuera de lo común). Y ahora Trump ha aceptado la medalla Nobel de otra persona, incluso cuando el comité Nobel ha dejado muy claro que el premio en sí no es transferible.

Pero de otra manera, no es realmente motivo de risa, como mostró el sketch de Kimmel.

Si bien este tipo de pleitesía se ha vuelto la norma con Trump, resulta especialmente indignante en este caso.

Se podría perdonar a cualquiera por pensar que Machado se sintió presionada a entregar la medalla. Y de cualquier manera, todo esto plantea la posibilidad de que algunas decisiones de política exterior muy serias, con implicaciones enormes, estén siendo influenciadas, al menos en parte, por halagos personales.

La saga comenzó el año pasado, cuando Trump inició un esfuerzo muy poco sutil para hacer campaña por un premio Nobel.

Cuando el premio en octubre fue otorgado a Machado por sus esfuerzos para contrarrestar a Nicolás Maduro, ella pareció percibir una oportunidad.

Rápidamente dedicó su premio al presidente de EE.UU. que tanto lo deseaba, mientras sugerentemente resaltaba su papel en la transformación del Gobierno de Venezuela.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, publicó en X.

En una entrevista posterior con Christiane Amanpour de CNN, Machado volvió a hablar de por qué dedicó el premio a Trump, pero esta vez con una petición más explícita: que ayudara a poner fin a la “guerra” de Maduro contra Venezuela.

“Necesitamos la ayuda del presidente de Estados Unidos para detener esta guerra, porque se trata de vidas humanas”, dijo.

Machado no respondió directamente cuando se le preguntó si estaba pidiendo una intervención militar estadounidense, pero tampoco lo negó.

Menos de tres meses después, eso fue lo que obtuvo. El 3 de enero, el Gobierno de Trump lanzó una breve misión para derrocar a Maduro.

Sin embargo, ese mismo día, en una conferencia de prensa, Trump sorprendió a muchos —y decepcionó a los activistas prodemocracia venezolanos— al negarse a respaldar a Machado como sucesora de Maduro.

Trump dijo que sería “muy difícil para ella ser la líder” y agregó dos veces que ella no “tenía el respeto dentro del país”.

Dos días después, Machado apareció con uno de los presentadores favoritos de Trump, Sean Hannity de Fox News, quien sugirió otro posible gesto. Dijo que había oído “en algún lugar” que ella podría realmente darle a Trump su medalla Nobel.

Machado indicó que eso pronto sucedería… y eso pasó.

Una forma de interpretar todo esto es que la campaña de presión de Trump ha dado resultado. Pero dio resultado con una mujer que acaba de ganar un premio importante —uno por el que literalmente arriesgó su vida— sintiéndose obligada a entregarlo menos de tres meses después para intentar mantener a Trump de su lado.

(El jueves, Trump no señaló un cambio de postura sobre Machado liderando Venezuela, y la Casa Blanca dijo que su evaluación anterior no había cambiado).

La otra forma de interpretar esta situación es que, independientemente de la presión, Machado usó la medalla como moneda de cambio.

Difícilmente se le puede culpar por usarla como palanca, dada la importancia que tiene para ella y su país.

Pero esta dinámica también subraya los riesgos reales del énfasis de Trump en la adulación. Y plantea la posibilidad de que decisiones tan serias como destituir a un líder extranjero y moldear el futuro de ese país puedan tomarse, al menos en parte, basándose en elogios personales.

Es precisamente por este tipo de razón que los fundadores incluyeron en la Constitución una “Cláusula de Emolumentos” que impide a los funcionarios federales aceptar regalos de Estados extranjeros sin el consentimiento del Congreso. (Quizás recuerdes que se habló mucho sobre “emolumentos” durante el primer mandato de Trump).

“Los poderes extranjeros intervendrán en nuestros asuntos y no escatimarán gastos para influenciarlos”, dijo Elbridge Gerry.

Un regalo de una medalla de parte de Machado probablemente no violaría la cláusula de emolumentos, dado que ella no es una jefa de Estado. (Una opinión legal del Departamento de Justicia de 2009 sobre la aceptación del premio Nobel por parte del entonces presidente Barack Obama sugiere lo mismo. Decía que el premio era aceptable porque el regalo no provenía de un “rey, príncipe o Estado extranjero”. Obama donó el premio en efectivo de US$ 1,4 millones a la caridad).

Pero parece que Machado razonó que entregar su medalla a Trump podría tener algún tipo de influencia sobre él.

¿Tuvo algún papel la dedicación del premio y la adulación en la decisión de Trump de destituir a Maduro? ¿O influirá la entrega de la medalla en las futuras decisiones de Trump mientras ejerce lo que él ha denominado “control” sobre su país? El presidente de Estados Unidos podría desempeñar un papel importante en decidir si Machado llega alguna vez al poder, como escribió esta semana Stefano Pozzebon de CNN.

Probablemente nunca lo sabremos. Pero Trump ha demostrado que es, ante todo, transaccional. Y este episodio, quizás mejor que cualquier otro anterior, resalta los problemas potenciales del empeño de Trump en la adulación y los premios.

En la medida en que cualquiera de estos factores influya en sus acciones, significa que las decisiones se están tomando al menos en parte basándose en el interés de Trump, en lugar del interés del país. Sin duda, los intereses personales suelen influir en este tipo de decisiones —especialmente los intereses políticos personales—, pero esto sería aún más directo que eso.

Esa es la posibilidad que plantea Trump al aceptar —si no es que efectivamente solicitar— este regalo de una figura extranjera con una agenda. Incluso si es una agenda probablemente muy simpática para muchos estadounidenses.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.