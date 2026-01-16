Estudiantes de Chicago convierten su club en una red de apoyo para compañeros con padres detenidos en redadas de ICE

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Hace unos meses, entre la multitud que llenó las calles de Chicago durante las protestas “No Kings”, un grupo de estudiantes destacó por sus sudaderas color guinda con el mensaje “Apoyo a los estudiantes indocumentados”. Lo que comenzó como una declaración simbólica, pronto se transformó en una red de apoyo concreta para familias golpeadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Se trata del Dream Team, un club estudiantil de la escuela secundaria pública Solorio, ubicada en Gage Park, un barrio del suroeste de Chicago donde cerca del 90 % de la población es latina. En medio del aumento de los operativos migratorios, el grupo decidió redirigir sus esfuerzos para responder a una necesidad urgente: ayudar a compañeros cuyos padres han sido detenidos o deportados.

Desde entonces, los estudiantes han vendido sudaderas, camisetas, bolsas tote y comida en partidos de fútbol americano, eventos comunitarios y manifestaciones. También reciben donaciones. Hasta ahora, han recaudado alrededor de US$ 11.000 y han apoyado a unas 10 familias con gastos básicos como renta, alimentos y transporte.

“El dinero puede ayudar a una familia a pagar un mes más de renta, mientras esperan un caso en la corte si el sostén del hogar fue detenido”, explica a CNN Joseph Graciosa, profesor y asesor del club. “También se ha usado para reunir a algunos estudiantes con familiares deportados a México para que puedan comenzar una nueva vida juntos”.

Durante casi una década, el Dream Team ha recaudado fondos para apoyar a estudiantes indocumentados que no califican para ayuda financiera federal, a través de la Beca Rigo Padilla Pérez. Sin embargo, con el recrudecimiento de las redadas durante el Gobierno de Donald Trump, el enfoque del grupo cambió.

“Antes nos enfocábamos en ayudar a estudiantes que se graduaban de Solorio para cubrir necesidades básicas en la universidad”, cuenta Richard, estudiante de 17 años y copresidente del Dream Team. “Ahora, nuestra prioridad es proteger a la comunidad”.

Ese apoyo va más allá de lo económico. Los estudiantes van puerta por puerta para informar a vecinos sobre sus derechos frente a ICE, como el derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado. También distribuyen silbatos impresos en 3D, creados en el makerspace de la escuela (un espacio de trabajo colaborativo equipado con herramientas tecnológicas), que sirven como sistema de alerta cuando hay presencia de agentes migratorios en el área.

“Queremos que los vecinos se organicen por cuadras y se protejan entre ellos”, explica Camila, integrante del grupo. “No solo nos enfocamos en nosotros mismos. Estamos muy centrados en la comunidad porque queremos asegurarnos de que todos se sientan seguros en el lugar donde están. Hemos visto que personas muy cercanas a nosotros están siendo afectadas y queremos abogar por ellas para generar conciencia”, agrega Jacqueline.

El impacto emocional también es profundo. Algunos miembros del club viven con el miedo constante de que un familiar sea detenido —o de ser detenidos ellos mismos— incluso cuando son ciudadanos estadounidenses. “Ha habido casos en Chicago donde ciudadanos han sido arrestados”, dice Richard. “Aun así, trabajar con Dream Team ha aliviado parte de ese estrés”.

Para Graciosa, el club se ha convertido en un espacio seguro dentro de la escuela. “Tenemos estudiantes cuyos padres han sido detenidos o que viven con esa ansiedad todos los días. Aquí encuentran apoyo emocional, además de herramientas para actuar”.

Hasta ahora, el Dream Team ha llegado a unas 400 familias, entregando información sobre derechos y kits de silbatos, y esperan ampliar su alcance en la primavera. Parte de los fondos recaudados también se destinarán nuevamente a becas para educación superior.

“Son pequeños rayos de esperanza”, resume Graciosa. “Hemos tenido miembros cuyos padres han sido detenidos o que viven con ese miedo. Por eso también es importante tener este espacio seguro para el apoyo emocional que se necesita durante este año escolar”.

