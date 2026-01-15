¿Qué buscará Petro en la reunión con Trump en Washington el 3 de febrero?

Por Fernando Ramos, CNN en Español

En un Consejo de ministros, realizado en la noche del miércoles en la Casa de Nariño en Bogotá, Gustavo Petro dijo que el 3 de febrero se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Petro resaltó que la intención de este encuentro es que los colombianos “no sufran”. “Ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante”, sostuvo ante sus funcionarios.

El pasado 7 de enero, tras un año de tensiones diplomáticas y sanciones, Petro y Trump sostuvieron una conversación telefónica, luego de una intensa gestión del embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña. A pesar de la retórica hostil, que incluyó amenazas de intervención militar tras la ofensiva estadounidense en Venezuela el 3 de enero, y la respuesta de Petro afirmando que evaluaba incluso volver a tomar las armas, los mandatarios calificaron la llamada como cordial y respetuosa y de allí salió la invitación a Petro a la Casa Blanca.

Para Petro, este es un primer punto a su favor tras la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos. En octubre, el Departamento de Estado lo incluyó, junto con algunos miembros de su familia y su Gabinete, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), al tiempo el Gobierno de Estados Unidos le había cancelado la visa para ingresar a ese país.

Esto ocurrió tras una manifestación pública en Nueva York contra el conflicto en Gaza, en el mes de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando Petro pidió explícitamente a los soldados estadounidenses que desobedecieran a su comandante en jefe, Trump, instándolos a “no apuntar contra la humanidad” y a seguir las “órdenes de la humanidad” en lugar de las directrices del Ejecutivo estadounidense.

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro se reunió en una sesión extraordinaria en la Casa Nariño con los integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para definir la hoja de ruta diplomática de Colombia antes de la cita con Trump, a la que asistieron los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper. La principal recomendación de los expertos fue no manejar las relaciones diplomáticas del país a través de declaraciones en redes sociales, como acostumbra el mandatario. Los asistentes coincidieron en rechazar cualquier intervención militar en la región.

“En ese marco, el presidente Gustavo Petro Urrego expuso ante la Comisión la importancia de mantener una agenda activa de diálogo, cooperación y construcción de consensos, en particular con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en objetivos compartidos para la región”, dijo el Gobierno en un comunicado público tras el encuentro.

A la reunión no asistieron los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana quienes se excusaron ante la cancillería argumentando compromisos previos.

En la reunión con Trump, Petro buscará renegociar la cooperación en seguridad y abordar la crisis del narcotráfico y las acciones conjuntas contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Petro buscará que Washington reconsidere las sanciones personales vigentes contra el entorno presidencial. Pero eso no será nada fácil, mucho más teniendo en cuenta que su mandato termina el 7 de agosto de este año. Ya tiene muy poco margen para negociar”, dijo a CNN el analista político Óscar Montes.

Esta semana, el ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, realizó encuentros en Washington con congresistas estadounidenses y altos funcionarios del Departamento de Defensa para mostrar los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas, uno de los principales puntos de desacuerdo con el gobierno de Trump.

“La relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégica, sólida y de largo plazo. Seguiremos fortaleciendo la cooperación en seguridad, defensa y lucha contra el crimen transnacional, porque proteger la democracia y la estabilidad hemisférica es un interés común de nuestros pueblos”, sostuvo Sánchez tras una reunión con la senadora demócrata Jeanne Shaheen.

El acercamiento entre Petro y Trump marca un alivio para la economía colombiana y la estabilidad regional, tras meses en los que la relación bilateral se consideró en su punto más bajo en un siglo. Al inicio de su mandato en 2025, Trump ya había aplicado medidas de presión iniciales, luego de que Petro se negara a recibir vuelos de deportados colombianos. En ese momento, se impuso un arancel del 25% a los productos colombianos y se revocaron visas a funcionarios, aunque dichas medidas fueron suspendidas temporalmente gracias a un acuerdo diplomático logrado tras los esfuerzos de la Cancillería colombiana.

Petro, al tiempo que busca acercamientos con Trump, también tiene prevista una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien extendió una invitación a la Casa de Nariño. Aún no se conoce fecha para ese posible encuentro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.