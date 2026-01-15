¿Pueden los agentes federales exigir prueba de ciudadanía?

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Muchos activistas han dado la voz de alarma ante informes de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) exigen a las personas que proporcionen prueba de ciudadanía en medio de protestas tensas en Minneapolis contra la política inmigratoria del Gobierno de Trump.

“Es ilegal e inconstitucional exigir que las personas muestren sus papeles de ciudadanía sin alguna otra base para detenerlas”, denunció Elie Honig, analista legal senior de CNN.

“Para detener a alguien, retenerlo o interrogarlo con fines inmigratorios, un agente debe tener una sospecha razonable”, continuó Honig. “Ese es un estándar bastante bajo, menor que el requerido para detener o interrogar a alguien por motivos penales, pero sigue siendo un estándar”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido el interrogatorio de transeúntes en determinadas situaciones. Este jueves declaró a periodistas que las personas que estén “alrededor” de alguien acusado de cometer un delito pueden ser interrogadas para “validar su identidad”.

“Eso es lo que siempre hemos hecho, preguntar a las personas quiénes son para saber quién está en esos alrededores”, añadió.

La Corte Suprema, en septiembre pasado, respaldó la política del presidente Donald Trump que permite a los funcionarios de inmigración continuar con lo que los críticos describen como “patrullas itinerantes” en el sur de California, que tribunales inferiores consideraron que probablemente violaban la Cuarta Enmienda.

El caso se centró en incidentes donde agentes de ICE, enmascarados y armados, detuvieron a personas que se identifican como latinas —incluidos ciudadanos estadounidenses— en Los Ángeles para interrogarlas sobre su estatus inmigratorio.

Los tribunales inferiores concluyeron que ICE probablemente no había establecido la “sospecha razonable” requerida para justificar esas detenciones.

La Corte Suprema no explicó su decisión de revocar los fallos de tribunales inferiores. Sin embargo, en una opinión concurrente de 10 páginas, el juez Brett Kavanaugh escribió que, en casos donde inmigrantes legales son detenidos por la policía, “el interrogatorio en esas circunstancias suele ser breve, y esas personas pueden quedar en libertad inmediatamente después de dejar claro a los agentes de inmigración que son ciudadanos estadounidenses o que están legalmente en Estados Unidos”.

También escribió: “Para que quede claro, la etnicidad aparente por sí sola no puede constituir una sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de esta corte sobre detenciones inmigratorias, puede ser un ‘factor relevante’ cuando se considera junto a otros factores significativos”.

Honig señaló la opinión concurrente de Kavanaugh, al apuntar: “Reiteró que los agentes inmigratorios deben tener una sospecha razonable para detener a alguien, retenerlo, aunque sea brevemente, e interrogarlo”.

“No se puede simplemente acercarse arbitrariamente a las personas, montar un retén o ir de puerta en puerta diciendo: ‘Tienes que demostrarnos que eres ciudadano estadounidense’. El agente de inmigración necesita tener alguna sospecha razonable. No se puede obligar arbitrariamente a las personas a probar que están en el país legalmente”, concluyó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.