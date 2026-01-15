Minneapolis se está convirtiendo en un campo de pruebas crucial para el proyecto de hombre fuerte de Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Presagios sombríos apuntan a que algo horrible se está construyendo en Minneapolis.

Las tensiones están aumentando rápidamente en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios federales que ejecutan la purga de deportaciones del presidente Donald Trump más de una semana después de la muerte de Renee Good por disparos de un agente de ICE.

Este podría ser un enfrentamiento local. Pero se está convirtiendo en un momento político y cultural nacional, ya que los teléfonos celulares muestran constantemente imágenes cargadas de emoción.

En una escena casi inverosímil, agentes de ICE sacaron de su auto a una mujer discapacitada mientras se dirigía a una cita por traumatismo craneoencefálico.

Otros videos muestran a manifestantes coreando improperios contra agentes federales en las calles. En una nación polarizada, cada uno puede elegir el incidente que mejor se adapte a sus preferencias políticas.

Esta es una escena de represión despiadada orquestada por el presidente.

Minneapolis se ha convertido en un caldo de cultivo para sus políticas inmigratorias de línea dura, su fervor por las tácticas militarizadas de aplicación de la ley y sus intentos de usar la inmigración como arma para aplastar los valores progresistas en ciudades que rechazan su liderazgo autoritario.

Sin embargo, el presidente también podría estar llevando al país a un punto de inflexión que podría perjudicarlo políticamente.

Si bien su promesa de reforzar la frontera sur de Estados Unidos fue popular, cada vez hay más pruebas en las encuestas de opinión de que los estadounidenses se sienten alienados por las belicosas redadas del ICE en un año en que los republicanos ya temen las elecciones de mitad de mandato.

Trump corre el riesgo de socavar una de sus constantes fortalezas políticas —la política inmigratoria— al crear en la opinión pública una distinción entre la seguridad fronteriza y la aplicación insensible de la ley a cientos de kilómetros de distancia.

Durante su primer mandato, las imágenes de niños migrantes indocumentados en centros de detención similares a jaulas fueron demasiado para muchos ciudadanos.

En su segundo, la tolerancia pública hacia las deportaciones podría ser más profunda. Pero la está poniendo a prueba en Minnesota.

Las autoridades federales afirman que el aumento de 3.000 agentes federales en Minnesota es una medida prudente para abordar la inmigración descontrolada bajo la administración Biden y una forma de hacer que Estados Unidos sea más seguro.

Acusan a los líderes demócratas locales de proteger a delincuentes e incitar a la violencia que pone en peligro a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, la imagen de hombres enmascarados y armados con uniformes de camuflaje saliendo de los autos, abordando a la gente en las calles y exigiendo documentos de ciudadanía evoca imágenes autoritarias que parecen claramente antiestadounidenses.

Estas no son tácticas policiales tradicionales diseñadas para evitar la escalada. Es como si la administración pretendiera lo contrario.

Si los funcionarios quisieran bajar los ánimos, podrían hacerlo. Las tácticas de ICE podrían moderarse. La aplicación de la ley podría ser más sutil y específica.

Las autoridades nacionales podrían invitar a sus homólogos estatales a participar en la investigación del tiroteo de Good, una madre de 37 años, en lugar de prejuzgar el resultado.

Todo esto podría llevarse a cabo sin comprometer el principio de que la ley de inmigración debe implementarse y sin traicionar a millones de votantes que se sentían menos seguros debido a las laxas políticas fronterizas del presidente Joe Biden

Pero Trump ha decidido no hacerlo. Por lo tanto, cabe preguntarse si está satisfecho con el tumulto político y la violencia que estallaron en cuanto los agentes de ICE llegaron a Minneapolis.

El jueves, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y evitan que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen a los patriotas de ICE. Esta medida le permitiría desplegar la Guardia Nacional de Minnesota y enviar tropas regulares al estado.

La ley no se ha invocado desde los disturbios de Los Ángeles de 1992 y suele hacerse en cooperación con los líderes estatales.

En este caso, anularía sus deseos, lo que representaría un desafío impactante por parte de las autoridades federales al poder de los estados y desataría una controversia constitucional.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó implícitamente el jueves las preocupaciones sobre las tácticas agresivas de ICE y las crecientes preocupaciones legales y constitucionales sobre la represión en Minneapolis.

Afirmó que la advertencia de Trump sobre la Ley de Insurrección fue muy clara para los demócratas, quienes, según ella, estaban fomentando la violencia contra las fuerzas del orden federales.

Y se quejó de que estos líderes impedían que las fuerzas del orden locales cooperaran con ICE porque estaban “desquiciados en su odio” hacia Trump.

Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró a la prensa en la Casa Blanca que había conversado con Trump sobre su autoridad para utilizar la Ley de Insurrección. Esta no es la retórica de una administración que busca rebajar la tensión.

Las motivaciones de Trump, aparte de su perpetuo deseo de parecer fuerte, aún no están del todo claras.

Claramente disfruta invocando el espectro del poder presidencial ilimitado.

Puede que esté intentando intimidar a los funcionarios locales. Tal vez quiera quitarle presión a los agentes de ICE demonizando a los manifestantes. O, como suele hacer, Trump puede estar buscando crear una narrativa para los medios conservadores.

Pero este es también un momento que Trump ha estado preparando durante años.

Desde su primera campaña presidencial, ha estado tejiendo una historia de ciudades estadounidenses, especialmente demócratas, como infiernos distópicos que necesitan la mano de un dictador.

Trump ha retratado a Minneapolis bajo esa luz, degradando a su comunidad somalí-estadounidense como “basura” criminal que debería ser expulsada del país.

Esta sombría visión es una forma de justificar su propia sed de poderes, algo que la mayoría de los presidentes no alcanzan. Y quizás también forme parte de su incesante búsqueda de dominio personal.

La noche en Minneapolis se ha vuelto tensa y peligrosa.

El ambiente era aún más inestable el jueves por la noche, un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional informara que un agente federal disparó e hirió a un hombre tras presuntamente agredirlo.

El DHS indicó que dos personas salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba.

Después de que el sospechoso se soltó y se unió al ataque, el agente disparó “tiros defensivos”, según el DHS, alcanzando al hombre en la pierna. CNN no ha confirmado de forma independiente la versión gubernamental del incidente.

Algunas declaraciones de los demócratas también parecen haber avivado la agitación política entre los manifestantes, especialmente después de la muerte de Good.

Pero ante el empeoramiento de la situación de seguridad pública, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, hizo el jueves un llamado directo a Trump a través de X. “Bajemos la temperatura”, escribió.

Walz también instó a los minnesotanos a alzar la voz, pero de forma pacífica. “No podemos avivar el caos. Eso es lo que él quiere”, solicitó Walz.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, otro demócrata, advirtió el miércoles que la vida cotidiana en su ciudad se estaba viendo gravemente limitada, y que la gente tenía miedo de salir al ver cómo se llevaban a sus vecinos. “Eso no es Estados Unidos. Por eso, pido la paz. Todos tenemos un papel que desempeñar en lograr esa paz”, señaló.

El comportamiento agresivo de ICE está generando alarma sobre las libertades civiles, los derechos humanos y la constitución.

La ACLU de Minnesota ha presentado una demanda contra el Gobierno federal por las duras experiencias sufridas por varios ciudadanos estadounidenses en los últimos dos meses.

En un incidente, Mubashir Khalif Hussen, de 20 años, caminaba durante su hora de almuerzo cuando fue detenido violentamente, inmovilizado contra el suelo, sometido a una llave de cabeza y se lo llevaron los agentes, quienes se negaron a examinar su tarjeta de pasaporte estadounidense hasta después de su detención.

El presidente del Ayuntamiento de Minneapolis, Elliott Payne, declaró a CNN que “muchos de nuestros residentes están observando legalmente las operaciones de nuestro Gobierno federal para garantizar que no se violen nuestros derechos constitucionales”.

Añadió: “Lo que estoy viendo de primera mano es que se están violando nuestros derechos constitucionales”.

La postura del Gobierno de Trump es que corresponde a los habitantes de Minnesota calmar las tensiones haciéndose a un lado, aunque muchos ciudadanos creen que ICE está violando la Constitución y la ley.

Pero la evidencia sugiere que Trump no quiere que se calmen los ánimos.

“Esto es algo que vi hace mucho tiempo, y forma parte de un patrón claro que él estaba estableciendo”, declaró el jueves el representante demócrata Dan Goldman de Nueva York a Kasie Hunt de CNN. “Se envía a agentes violentos de ICE para avivar la tensión, para que ellos mismos inciten a la violencia… (Trump) dirá: ‘Hay tanto malestar y caos. Necesitamos la Ley de Insurrección’ para poder usurpar más poder y enviar a las fuerzas armadas”.

Si Trump hace esto, está jugando con fuego político.

Una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS revela que la mayoría de los estadounidenses considera el tiroteo mortal de Renee Good como un uso inapropiado de la fuerza. Menos de un tercio cree que las operaciones de ICE han mejorado la seguridad de las ciudades.

Esto plantea una cuestión política intrigante.

La creciente insatisfacción pública y las posibles implicaciones electorales significan que podría tener sentido que Trump ahora ceda, aunque sea para frenar el torrente de videos que reflejan mal las tácticas de ICE y podrían poner a más votantes en contra de su partido.

Pero existe otra posibilidad. El ritmo de la escalada en Minnesota, que las autoridades no intentan detener, podría indicar una administración menos limitada por las posibles consecuencias políticas.

La beligerancia de Trump dentro y fuera del país puede demostrar que este presidente y sus colaboradores altamente comprometidos están ahora más preocupados por utilizar cada momento que tienen para imponer un cambio irrevocable en el carácter de EE.UU.

