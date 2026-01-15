María Corina Machado, la “Dama de Hierro” que ganó el Nobel y aún lucha por su lugar en Venezuela

Por Flora Charner, CNN

En las primeras horas de la madrugada del 11 de diciembre, una multitud se congregaba frente al Grand Hotel de Oslo, Noruega. Realizaban una vigilia, iluminando el lugar con las linternas de sus teléfonos en lugar de velas y cantaban en voz alta en español. Una figura salió del balcón decorado con luces navideñas: María Corina Machado, la líder opositora venezolana que había vivido en la clandestinidad durante 16 meses y que ahora era recibida con el himno nacional de su país.

Contra todo pronóstico y a gran riesgo personal, viajó desde un lugar desconocido en Venezuela hasta Oslo, donde le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025. No llegó a tiempo para la ceremonia, se la perdió por unas horas, pero su hija Ana Corina Sosa Machado aceptó el galardón en su nombre y leyó ante la audiencia en el Ayuntamiento de la Ciudad de Oslo el discurso que ella había preparado.

“Para tener democracia debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, leyó Sosa. “La libertad es una elección que debe renovarse cada día, medida por nuestra disposición y nuestro coraje para defenderla”.

Machado, de 58 años, ha sido amenazada, acusada de traición, detenida temporalmente y golpeada en su búsqueda de libertad. Ha sido una crítica vocal del presidente Nicolás Maduro y del movimiento socialista chavista que ha gobernado el país sudamericano los últimos 26 años. Se ha alineado con el presidente Donald Trump y con otras figuras de la derecha, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el partido Likud de Israel, y ha celebrado la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Ahora Maduro está fuera del poder y recluido en una cárcel de Nueva York después de que fuerzas especiales de Estados Unidos lo capturaron y arrestaron junto con su esposa Cilia Flores el 3 de enero.

Trump dijo que “dirigiría” Venezuela y ha estado trabajando con la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien ahora es la presidenta interina del país y a quien llamó una “aliada”.

En las horas siguientes a la detención de Maduro, Trump les dijo a los reporteros que Machado no tenía el “respeto” necesario para liderar el país. Luego sugirió que ella podría estar involucrada en “algún aspecto de esto” sin entrar en detalles. Ahora que Machado se reúne con Trump en Washington este jueves, ¿logrará encontrar la manera de asegurarse un papel para ella y para la oposición en esta nueva Venezuela? ¿Trabajará con la presidenta interina y con los funcionarios chavistas a quienes ha enfrentado durante décadas?

Machado nació en la capital de Venezuela, Caracas, el 7 de octubre de 1967. La mayor de cuatro hermanas, estudió ingeniería industrial y finanzas antes de entrar en la política.

Apodada la “Dama de Hierro”, su retórica frontal y sin rodeos se volvió emblemática de su ascenso político. En 2002, cofundó la organización sin fines de lucro Súmate junto al también ingeniero Alejandro Plaz y, dos años después, lideró el referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. Chávez finalmente ganó con el 57 % de los votos frente al 43 % de la oposición y permaneció en el poder hasta su muerte en 2013. Súmate denunció que hubo fraude electoral, pero observadores internacionales del Centro Carter y de la Organización de Estados Americanos certificaron los resultados.

Poco después, Chávez acusó a Machado y a Plaz de traición y conspiración por presuntamente haber recibido más de US$ 100.000 del Gobierno de Estados Unidos y de la National Endowment for Democracy. Los cargos fueron finalmente desestimados tras postergarse el juicio. También fue tildada de traidora luego de viajar a Washington y reunirse en la Casa Blanca con el entonces presidente George W. Bush.

Machado continuó abriéndose camino en su lucha por el cambio en Venezuela y se postuló a un cargo legislativo en 2010, cuando fue electa diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda. Permaneció en el cargo hasta que fue expulsada por el Gobierno de Maduro en 2014.

Maduro asumió como presidente interino tras la muerte de Chávez por cáncer de estómago en marzo de 2013. Ese mismo año convocó elecciones y derrotó por un estrecho margen al candidato opositor Henrique Capriles, con el 50,62 % de los votos.

Esto ocurrió en medio de una economía en colapso y un aumento de la criminalidad. En febrero de 2014 estallaron protestas masivas en todo el país exigiendo la renuncia de Maduro y su gobierno. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía y la Guardia Nacional, con un saldo de 43 muertos y miles de detenidos.

El destacado líder opositor Leopoldo López fue uno de los arrestados en las calles de Caracas. Tras su detención, Machado se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento de protesta, junto a Lilian Tintori, esposa de López.

“¿Cómo se llama un régimen que persigue, que reprime, que tortura a estudiantes y censura a la prensa?”, le dijo Machado a Rafael Romo, de CNN, durante una protesta en Caracas en ese período. “¿Cómo se llama eso? Es una dictadura”.

En marzo de 2014, Machado viajó a Washington para una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde acusó al gobierno de Maduro de violencia y represión, luego de que Panamá cediera su asiento para que pudiera intervenir.

Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, la acusó de “incitar a la violencia” y de “actuar como funcionaria panameña”, y le retiró su investidura parlamentaria y la inmunidad que esta conllevaba.

“Señor Cabello: soy diputada de la Asamblea Nacional mientras el pueblo de Venezuela así lo quiera”, escribió Machado en Twitter en ese momento.

Intentó ingresar a la Asamblea Nacional para recuperar su curul, pero fue recibida por fuerzas de seguridad que la dispersaron con gases lacrimógenos.

Machado ganó las primarias organizadas por la oposición en octubre de 2023 con el 93 % de los votos, lo que la convirtió en la candidata del bloque opositor para enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Los comicios formaban parte de un acuerdo entre Estados Unidos, la oposición y el gobierno de Maduro. Conocido como el Acuerdo de Barbados, este establecía que Venezuela debía celebrar elecciones libres y justas a cambio del alivio de sanciones.

El acuerdo se rompió cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que Machado no podía postularse debido a una inhabilitación de 15 años impuesta en 2018, cuando el entonces líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente.

Machado sostuvo que la inhabilitación era ilegal y Estados Unidos acusó al gobierno de Maduro de incumplir sus compromisos, por lo que restableció muchas de las sanciones que habían sido levantadas.

Tras su inhabilitación, Machado eligió a Edmundo González, de 76 años, exembajador, como candidato de su partido.

La oposición aseguró haber ganado las elecciones con base en actas recopiladas en todo el país, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), alineado con el gobierno, declaró ganador a Maduro.

Un análisis independiente de CNN concluyó que la afirmación oficial de que Maduro había vencido con el 51,2 % de los votos era una “improbabilidad estadística”, y el CNE nunca presentó datos que respaldaran ese resultado.

La oposición publicó sus propios datos poco después del cierre de las urnas, mostrando que había obtenido el 67 % de los votos frente al 30 % de Maduro, con un desglose detallado estado por estado. Observadores internacionales del Centro Carter y de la Misión de Observación Electoral de Colombia consideraron legítimos los resultados.

Machado se vio obligada a pasar a la clandestinidad poco después de las elecciones en noviembre, tras ser acusada de traición por el gobierno de Maduro luego de expresar su apoyo a un proyecto de ley del Congreso estadounidense que impediría a Washington hacer negocios con entidades que mantuvieran vínculos comerciales con Maduro y su gobierno.

González recibió asilo político en España por la misma época y permanece allí desde entonces.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre pasado, mientras se encontraba en la clandestinidad.

El comité señaló que fue elegida por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Dios mío… no tengo palabras”, dijo Machado tras ser despertada en plena madrugada por una llamada del comité para informarle que había ganado el premio.

En un comunicado de aceptación, Machado afirmó que el galardón pertenecía al pueblo de Venezuela.

“Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de todo lo que aún falta por hacer”, dijo, y añadió que debía servir como un impulso para que los venezolanos culminen su tarea de alcanzar la libertad.

También agradeció públicamente a Trump por su apoyo y afirmó que había hablado con él por teléfono.

Trump dijo que habló con Machado después de que se anunciara el premio y agregó que ella fue “muy amable” durante la llamada. “La persona que realmente ganó el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en su honor, porque usted realmente lo merecía’”, afirmó el presidente.

Trump llevaba tiempo haciendo campaña por el galardón y no ocultaba su descontento por no haberlo recibido.

El 3 de enero, Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación nocturna en Caracas y los arrestó. Ambos se encuentran actualmente detenidos en una cárcel de Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico y armas.

“¡Venezolanos, ha llegado la HORA DE LA LIBERTAD!”, escribió Machado esa mañana en redes sociales.

También pidió que González asumiera su rol como presidente del país.

Horas después, Trump habló en una conferencia de prensa junto a su equipo de gobierno, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, y minimizó el papel de Machado y de la oposición en la transición.

“No tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, dijo Trump.

Desde entonces, ha llamado aliada a la exvicepresidenta de Maduro y actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, y afirmó que la cooperación de su gobierno permitió cancelar una “segunda ola de ataques” que se esperaba previamente.

No está claro qué saldrá de la reunión del jueves entre Trump y Machado.

La líder opositora ha sugerido que ofrecería su premio al presidente estadounidense, y él ha dicho que sería un “honor” recibirlo, aunque el Instituto Nobel de Noruega ha aclarado que el galardón no puede transferirse.

Consultado la semana pasada sobre si recibir el premio de Machado lo haría reconsiderar su visión sobre el rol de ella en Venezuela, Trump no respondió directamente.

“Tendré que hablar con ella. Puede que esté involucrada en algún aspecto de esto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy bonito que quiera venir. Y entiendo que esa es la razón”, le dijo el presidente a Kaitlan Collins, de CNN, durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca.

“No puedo pensar en nadie en la historia que merezca el Premio Nobel más que yo. Y no quiero presumir, pero nadie más resolvió guerras”, afirmó Trump.

Antes de su visita a Washington, Machado se reunió con el papa León en el Vaticano y le pidió que “interceda por todos los venezolanos que siguen secuestrados y desaparecidos”, según un comunicado.

Hay aproximadamente 800 presos políticos en cárceles venezolanas, según la ONG Foro Penal. El gobierno afirma que más de 100 personas han sido liberadas, pero Foro Penal solo ha confirmado la mitad de esa cifra.

Para Machado, el objetivo final es regresar a Venezuela “lo antes posible”.

“La libertad de Venezuela está cerca y pronto celebraremos en nuestra tierra. Gritaremos, rezaremos y nos abrazaremos como una familia, porque nuestros hijos volverán a casa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.