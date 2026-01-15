La ACLU de Minnesota demanda al Gobierno federal por las acciones de ICE en el estado

Por Holly Yan, CNN

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Minnesota presentó este jueves una demanda colectiva contra el Gobierno federal donde alega que agentes de inmigración arrestaron o detuvieron violentamente a ciudadanos estadounidenses que estaban ocupándose de sus propios asuntos.

“El Gobierno de Trump ha sido claro en su objetivo contra las comunidades somalí y latina a través de la Operación Metro Surge”, aseguró la organización. “El presidente Trump llamó ‘basura’ a las personas de Somalia, dijo ‘no los queremos en nuestro país’ y que ‘regresen de donde vinieron’”.

Desde entonces, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) “han arrestado indiscriminadamente —sin órdenes judiciales ni causa probable— a residentes de Minnesota únicamente porque los agentes los percibieron como somalíes o latinos”, dijo la ACLU de Minnesota.

Los acusados nombrados en la demanda incluyen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y sus agencias dependientes.

La ACLU está solicitando al Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Minnesota una orden de emergencia “para detener las acciones de ICE, CBP y otros agentes federales que violan los derechos de los residentes de Minnesota”, dijeron los abogados.

“Las prácticas de ICE y CBP son ilegales y moralmente reprobables”, detalló Catherine Ahlin-Halverson, abogada de ACLU. “La conducta de los agentes federales —deteniendo a habitantes de Minnesota mediante perfiles raciales y arrestos ilegales— viola la Cuarta Enmienda, que protege a los estadounidenses contra registros e incautaciones irrazonables”.

La demanda de la ACLU de Minnesota contra el Gobierno federal enumera las dificultades sufridas por varios ciudadanos estadounidenses en los últimos dos meses, afirmó Ahlin-Halverson. La demanda incluye los siguientes ejemplos:

Mubashir Khalif Hussen, de 20 años, estaba caminando durante su descanso para almorzar cuando fue detenido violentamente, inmovilizado en el suelo, puesto en una llave de cabeza y trasladado por agentes que se negaron a ver su tarjeta de pasaporte estadounidense hasta después de que estuvo detenido, dijo la abogada.

Mahamed Eydarus, de 25 años, se encontraba paleando nieve con su madre cuando agentes federales enmascarados llegaron en vehículos sin identificación, según la demanda. “Los agentes le dijeron a la madre del señor Eydarus que se quitara el niqab, que es un velo cultural y religioso, y luego separaron al señor Eydarus de su madre”. Después de tenerlos detenidos “durante un periodo prolongado”, dijo la abogada, Eydarus y su madre fueron liberados. Ahora, “el señor Eydarus tiene miedo de hacer su vida diaria en público, pues teme ser nuevamente detenido por su ascendencia y apariencia somalí”, asegura la demanda.

El demandante Javier Doe, que nació en Minnesota, fue derribado por un agente cerca de la entrada del Target donde trabajaba, según la demanda. A pesar de que Javier repitió varias veces que es ciudadano estadounidense, los agentes lo esposaron y lo arrastraron hasta una SUV, dijo la ACLU. Mientras estaba esposado, Javier resbaló y su cabeza golpeó contra la SUV, afirma la demanda. Fue empujado dentro del vehículo, y los agentes se marcharon “acelerando rápidamente, mientras ponían música mexicana a alto volumen”, dice la demanda. Después de que los agentes revisaran la identificación de Javier, lo dejaron en un estacionamiento de Walmart, de acuerdo a la abogada.

Un portavoz del DHS respondió a la demanda en un correo electrónico a CNN: “Estas acusaciones son repugnantes, irresponsables y categóricamente falsas”, decía el correo.

“Lo que convierte a alguien en objetivo de la aplicación de la ley migratoria es si está ilegalmente en EE.UU., no su color de piel, raza o etnia. Protegidos bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., los agentes del DHS usan una ‘sospecha razonable’ para hacer arrestos. No se están realizando ‘detenciones indiscriminadas’”, concluyó.

