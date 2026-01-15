Familiares dicen que la ejecución del manifestante iraní Erfan Soltani fue postergada, y lo atribuyen a la presión de Trump

Por Isobel Yeung, Aida Karimi, Catherine Nicholls, Adam Cancryn y Augusta Anthony, CNN

La familia del manifestante iraní detenido Erfan Soltani indicó que su ejecución fue pospuesta, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había recibido garantías de que “las matanzas han cesado”.

“Nos dijeron que las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes de ejecuciones”, declaró Trump desde el Despacho Oval este miércoles, tras advertir previamente a Irán contra la ejecución de manifestantes. “Las ejecuciones han cesado”, añadió.

El Departamento de Estado y un miembro de su familia habían planteado la posibilidad de que Irán pudiera ejecutar a Soltani, de 26 años, quien fue detenido hace menos de una semana por participar en manifestaciones antigubernamentales.

Un miembro de la familia de Soltani llamada Somayeh le dijo este miércoles a CNN que la ejecución no se había llevado a cabo según lo planeado, pero agregó que no se había cancelado y que la familia estaba esperando más información.

Ella dijo que la postergación estuvo “definitivamente” influenciada por la participación de Trump en el caso.

Hengaw, una organización de derechos humanos con sede en Noruega, también informó el miércoles por la noche que la ejecución de Soltani había sido pospuesta.

“No hay ningún plan para ejecuciones o para una ejecución”, declaró Trump a la prensa el miércoles. “Me lo han dicho de buena fuente. Lo averiguaremos. Estoy seguro de que si ocurre, me disgustaré mucho”. Trump no dio más detalles sobre la fuente de su información.

Sin embargo, el poder judicial de Irán indicó este jueves que Soltani no había sido condenado a muerte, según la emisora ​​estatal IRIB. Citó al Centro de Medios Judiciales de Irán, que afirmó que tales informes eran “noticias inventadas”.

El poder judicial declaró que Soltani fue arrestado el 10 de enero y acusado formalmente de “reunión y colusión contra la seguridad interna del país”, así como de “actividades de propaganda” contra el régimen, según IRIB. Incluso si sus cargos fueran probados, el poder judicial afirmó que no sería condenado a muerte porque esa pena no se aplica a sus cargos.

Está detenido en la prisión central de Karaj, a unos 42 kilómetros al noroeste de Teherán, según el comunicado judicial.

En una publicación del martes en X, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo que las autoridades iraníes planeaban ejecutar a Soltani, quien fue arrestado en su casa la semana pasada en relación con las protestas en Fardis, una ciudad a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán.

Más de 10.600 iraníes han sido arrestados por el régimen de la República Islámica simplemente por exigir sus derechos fundamentales. Erfan Soltani, de 26 años, cuya sentencia de muerte se dictó el 14 de enero, es uno de ellos, declaró el Departamento de Estado.

En declaraciones a CNN el martes, Somayeh, quien se negó a ser identificada por su nombre completo por cuestiones de seguridad, dijo que Soltani era un “joven increíblemente amable y cálido” que “siempre había luchado por la libertad de Irán”.

A Soltani no se le permitió tener un abogado ni presentar una apelación después de ser sentenciado a muerte, según Somayeh, quien dijo que su juicio fue apresurado.

Según expertos regionales, las sentencias de muerte apresuradas y los juicios simulados son algo habitual en Irán.

“Esta vez, el régimen de la República Islámica ni siquiera se molestó en realizar su habitual juicio simulado de 10 minutos”, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en una publicación en X.

En una entrevista con Fox News transmitida el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que colgar a los manifestantes estaba “fuera de discusión”.

“Puedo decirles que estoy seguro de eso, no hay ningún plan para ahorcarlo en absoluto”, dijo, y agregó que los informes de lo contrario eran parte de una “campaña de desinformación” destinada a “provocar al presidente Trump y arrastrarlo a esta cuestión que podría tener consecuencias desastrosas”.

El secretario de Justicia, Mohammad Movahedi Azad, dijo durante el fin de semana que los procedimientos legales contra los manifestantes, a quienes llamó “terroristas”, se llevarán a cabo “sin indulgencia, piedad ni apaciguamiento”, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El miércoles, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) dijo que su red de inteligencia ha recibido casi 400.000 informes públicos, que en algunos casos han llevado a arrestos.

Hengaw informó que Soltani fue arrestado en su domicilio el jueves pasado. Cuatro días después de su arresto, se informó a su familia que se había programado su ejecución, según la información.

A la familia de Soltani se le ha negado el acceso a toda información sobre su caso, incluidos los cargos en su contra, informó Hengaw el lunes. Su hermana, abogada colegiada, ha intentado llevar adelante el caso, “pero las autoridades hasta el momento le han impedido acceder al expediente”, afirmó la organización.

Según Hengaw, a su familia solo se le ha concedido “una breve oportunidad para una última visita” antes de su ejecución.

La temida ejecución se enmarca en las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras Trump considera emprender acciones militares contra el régimen.

El martes, Trump le advirtió a Irán sobre la ejecución de manifestantes y dijo que Estados Unidos tomaría “medidas enérgicas” en respuesta.

“Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas”, declaró el presidente a CBS News en una entrevista, sin dar más detalles. Trump declaró a CBS que no había oído hablar de ahorcamientos, pero advirtió que tal suceso podría desembocar en una respuesta contundente de Estados Unidos.

“No queremos que ocurra lo que está pasando en Irán. Y, ya sabes, si quieren protestar, eso es una cosa. Cuando empiecen a matar a miles de personas, y ahora me hablas de ahorcarlas, veremos qué tal les va”, dijo Trump. “No les va a ir bien”.

Somayeh, el miembro de la familia, pidió ayuda a Trump.

“Nuestra exigencia ahora es que Trump realmente respete sus palabras, porque el pueblo iraní salió a las calles basándose en esas declaraciones”, declaró a CNN el martes. “Una población desarmada creyó en estas palabras y ahora está bajo fuego. Les ruego, por favor, que no ejecuten a Erfan. Por favor”.

Con información de Kevin Liptak y Helen Regan de CNN.