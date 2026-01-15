El anime de “Frieren” se ha convertido en un fenómeno. Estas son las claves de su éxito

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

A diferencia de la narrativa clásica del anime –cargada de acción, giros argumentales constantes y una animación de luchas espectaculares–, “Frieren: Beyond Journey’s End” (conocido en español como “Frieren: Más allá del final del viaje”) ha logrado algo que no es habitual: atrapar la atención de la audiencia internacional apostando por una historia que prefiere la calma, la introspección y el “tranquilo” paso del tiempo.

Basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, el anime de “Frieren” (que en alemán significa “congelado” o “frío”) sigue la historia de una elfa hechicera que vive cientos de años, a diferencia de los seres humanos, por lo que experimenta el tiempo de forma distinta. A Frieren le toca presenciar muchos eventos importantes y también el fallecimiento de sus amigos y cercanos. Su objetivo: derrotar al Rey Demonio junto a su grupo de amigos humanos y guerreros.

La historia de “Frieren” combina fantasía, reflexión y un desarrollo de personajes que se desviven en temáticas como la amistad, el honor y la mortalidad. Pero la narrativa, eso sí, no comienza en el inicio ni tampoco en el clímax, sino que en el desenlace: Frieren y sus amigos ya derrotaron al gran enemigo, ya salvaron al mundo y ya cumplieron su objetivo principal. Ahora solo queda el camino hacia el final.

Esta premisa arriesgada le permitió, tanto al manga (que se publica desde 2020) como al anime, hacerse de gran popularidad en poco tiempo. Las buenas críticas al guion y la animación no tardaron en llegar y la historia se abrió paso en la industria: en 2025 “Frieren” ganó en la categoría mejor obra en el Tokyo Anime Award Festival (TAAF, por sus siglas en inglés) y también mejor drama, mejor director y mejor diseño de fondos en los Crunchyroll Anime Awards, entre varias otras nominaciones.

Para octubre del mismo año, el manga ya había vendido más de 32 millones de copias en todo el mundo.

En un abanico saturado de historias medievales fantásticas, dragones, demonios, caballeros y luchas descomunales, el anime de “Frieren” apunta a todo lo contrario: las grandes luchas ya pasaron. El conflicto mundial se resolvió: ahora sólo queda el conflicto personal y las luchas internas de cada personaje.

El verdadero enemigo en este anime ya no es un demonio, o un zombie, o una bruja superpoderosa. El villano de cada capítulo se conjuga, finalmente, en el tiempo mismo, la memoria y la dificultad del entendimiento de los vínculos humanos. ¿Cómo puede Frieren, un ser casi inmortal, empatizar con la breve vida de un humano? ¿Qué haces cuando sabes que verás morir a todos tus conocidos en este minuto? ¿Cuál es tu objetivo cuando ya cumpliste tu objetivo?

Otra clave en la historia de “Frieren” es la meticulosidad y sutileza con la que están escritos los diálogos de sus personajes, especialmente el grupo de Frieren, conocidos como “los cuatro héroes”: un sacerdote, un caballero, un escudero enano y la hechicera (Frieren).

Cuando el Rey Demonio ya cayó y las preguntas existenciales abordan a sus personajes principales, la serie se siente madura y reflexiva: incluso en los silencios, cuando los personajes no logran encontrar respuesta, se sienten como momentos esenciales de la narrativa, una parada infaltable para apreciar el paso del tiempo. Frieren, por ejemplo, no es humana, es una elfa; pero aún así desea entender a los humanos en profundidad. Y ahí surge un matiz especial: las escenas largas y pausadas, en las que a primera vista no ocurre nada, son momentos vitales para dar identidad y un tono a la atmósfera de este mundo.

El diseño visual de los escenarios es otro factor que destaca y le ha valido a “Frieren” premios y nominaciones: castillos y feudos medievales, bosques encantados, criaturas mágicas, demonios, elfos y hechiceros, entre varios otros. Todo reforzado por una paleta de colores suave que apunta a la nostalgia y melancolía de sus personajes, invitando y dando el tiempo necesario al espectador para no solo “mirar” “Frieren”, sino que más bien para “contemplar” todo el arte expuesto en conjunto: un trabajo en equipo reforzado por la gran coherencia entre el guion, la música (que nunca suena excesiva o redundante), el diseño y construcción de personajes y la estética visual completa.

La música y su composición, a cargo de Evan Call, acompaña cada cuadro visual cargándolo de una emoción que traspasa la pantalla: para este 21 mayo, ya está programado un evento orquestal con toda la banda sonora de “Frieren” en el OVO Arena de Londres, con la afamada Royal Philharmonic Concert Orchestra dirigida por Ben Palmer y con el mismo Call presente, quien compartirá sus experiencias de la composición con la audiencia.

La segunda temporada de “Frieren” será estrenada este viernes 16 de enero en todo el mundo a través de distintas plataformas. La dirección estuvo a cargo de Tomoya Kitagawa (“Spy x Family”) y fue producida en el estudio Madhouse.

La primera temporada de “Frieren”, en tanto, tuvo 28 episodios y contó con la dirección de Keiichiro Saito (“Bocchi The Rock!”), comenzando su emisión en septiembre de 2023. La composición de la serie estuvo a cargo de Tomohiro Suzuki (“One-Punch Man”).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.