Trump impone un arancel del 25% a los chips, pero hace una excepción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este miércoles un nuevo arancel del 25 % sobre “ciertos chips de computación avanzada”, según una hoja informativa de la Casa Blanca. Eso incluye el chip H200 de Nvidia y el MI325X de AMD. Sin embargo, los chips importados para apoyar la construcción de la cadena de suministro tecnológica de EE.UU. estarían exentos.

No está claro qué criterios tendrían que cumplirse para calificar para la exención. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la consulta de CNN. El boletín de la Casa Blanca también advirtió que, en un futuro cercano, el presidente “podría imponer aranceles más amplios a las importaciones de semiconductores y sus productos derivados”.

La medida se produce en medio del amplio impulso de Trump para fomentar la fabricación tecnológica en Estados Unidos y consolidar al país como líder en Inteligenica Artificial (IA). Nvidia, cuyos chips son vitales para alimentar los centros de datos que impulsan los servicios de IA, ha estado en el centro del auge de la IA, llevando al CEO Jensen Huang al círculo de Trump.

Al promulgar el arancel, Trump citó preocupaciones de seguridad nacional y la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite a los presidentes abordar tales preocupaciones con aranceles sobre productos específicos.

Anteriormente, Trump declaró que se permitiría a Nvidia vender su chip H200 en China pero que EE.UU. tomaría un 25 % de los ingresos.

Nvidia dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que aplaude la “decisión de Trump de permitir que la industria estadounidense de chips compita para apoyar empleos bien remunerados y la manufactura en Estados Unidos”.

“Ofrecer el H200 a clientes comerciales aprobados, verificados por el Departamento de Comercio, logra un equilibrio reflexivo que es excelente para Estados Unidos”, dice el comunicado.

AMD dijo en un comunicado que cumple “con todas las leyes y políticas de control de exportaciones de EE.UU.”

No es la primera vez que Trump habla sobre exenciones de aranceles para incentivar la construcción en EE.UU.. En agosto, el presidente amenazó con gravámenes del 100 % sobre chips y semiconductores, pero dijo que las empresas que se comprometieran a fabricar dentro del país evitarían ese cargo.

Trump ha convertido la IA en piedra angular de su segundo mandato, firmando múltiples decretos relacionadas con la tecnología e introduciendo un plan de acción de IA destinado a reducir la regulación y aumentar la adopción y el desarrollo de la IA. Pero algunos, incluido Huang, han criticado anteriormente los estrictos controles de exportación a China, diciendo que tales restricciones solo han impulsado la innovación china.

Eso ha puesto a los gigantes de los chips, especialmente Nvidia, en medio de las disputas comerciales de Trump con China. En agosto, Nvidia y AMD dijeron que pagarían el 15 % de ingresos por ventas de chips realizadas en China al Gobierno de EE.UU., aunque ese acuerdo aparentemente se refería a chips más antiguos de ambas compañías.

Trump dijo en febrero pasado que planeaba imponer aranceles del 25 % a los chips para abril. Sin embargo, no fue hasta meses después que inició formalmente una investigación sobre las importaciones de chips, un precursor de los aranceles de la sección 232. Este tipo de aranceles son diferentes de los que se están impugnando en un caso ante la Corte Suprema.

