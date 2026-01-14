Republicanos del Senado blindan a Trump de limitaciones a sus poderes en Venezuela tras campaña de presión del presidente

Por Morgan Rimmer y Ted Barrett, CNN

Los republicanos del Senado bloquearon un intento de limitar la acción militar del Gobierno de Donald Trump en Venezuela, una victoria para el presidente, quien se mostró molesto ante el intento de algunos miembros de su propio partido de atarle las manos en un tema clave de política exterior.

El vicepresidente J.D. Vance viajó al Capitolio la noche del miércoles para emitir el voto de desempate, lo que frustró la medida que habría obligado al Gobierno de Trump a buscar la aprobación del Congreso antes de emplear más fuerza militar en el país.

Cinco republicanos habían votado inicialmente con los demócratas la semana pasada para llevar la iniciativa al pleno, pero los senadores republicanos Josh Hawley y Todd Young retiraron finalmente su apoyo tras una intensa campaña de presión por parte del Gobierno de Trump, que incluyó llamadas del presidente y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Los cambios de postura de último momento subrayan la influencia significativa del presidente sobre su partido, así como su disposición a atacar a cualquier miembro que se desvíe de su agenda. Los primeros republicanos que rompieron filas enfrentaron la ira de Trump, quien los criticó públicamente y prometió poner fin a sus carreras políticas.

Los líderes republicanos y la Casa Blanca han seguido de cerca la votación, que se produce cuando los miembros del Congreso han presionado al Gobierno para que dé respuestas sobre sus próximos pasos en el creciente conflicto con Venezuela.

Hawley dijo a los periodistas antes de la votación que la insistencia de Rubio en que no se enviarían tropas terrestres a Venezuela, así como su compromiso de que la Administración buscaría autorización del Congreso si eso cambiara, lo convencieron finalmente de que la resolución no era necesaria.

El senador demócrata Tim Kaine, uno de los principales copatrocinadores de la resolución, se burló de la decisión de Hawley horas antes de la votación. “¿Así que no cree que el Congreso tenga un papel en la guerra? Eso me parece extraño”, dijo a los reporteros.

Young, senador republicano por Indiana, afirmó el miércoles que ahora se opone a la resolución que habría obligado a Trump a obtener la aprobación del Congreso si las hostilidades se intensificaban con Venezuela.

Young, quien había estado en conversaciones con Rubio, dijo a CNN que recibió “garantías personales bastante amplias” por parte del Gobierno sobre el papel de Estados Unidos en Venezuela.

Entre esas garantías, según Young, figura que antes de “cualquier operación militar importante en Venezuela”, la Administración “acudirá al Congreso” para solicitar su aprobación. También indicó que Rubio comparecerá ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a finales de este mes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Sarah Ferris y Lauren Fox, de CNN, contribuyeron con este artículo