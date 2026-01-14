¿Quién es Erfan Soltani y qué se sabe de la amenaza de Irán para ejecutarlo?

CNN Español

El joven iraní Erfan Soltani, estuvo amenazado de ser ejecutado este miércoles en relación con las protestas masivas contra el Gobierno de Irán que han sacudido al país en las últimas semanas y que han sido brutalmente reprimidas por las autoridades.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo el martes en una publicación en X que las autoridades iraníes planeaban ejecutar a Erfan Soltani, quien fue arrestado en su casa el pasado jueves por las protestas en Fardis, una ciudad a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán.

“Más de 10.600 iraníes han sido arrestados por el régimen de la República Islámica simplemente por exigir sus derechos básicos. Erfan Soltani, de 26 años, cuya sentencia de muerte fue fijada para el 14 de enero, está entre ellos”, dijo la dependencia federal estadounidense.

Sin embargo, este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Irán había desistido de ejecutar al manifestante iraní detenido por participar en manifestaciones antigubernamentales.

“Nos dijeron que las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes para ejecuciones”, dijo Trump desde la Oficina Oval. “Las matanzas han cesado. Las ejecuciones han cesado”. El mandatario de EE.UU. continuó: “No hay planes para matanzas ni para una ejecución”, dijo Trump a los periodistas. “Me lo han dicho con buena autoridad. Lo averiguaremos. Estoy seguro de que si sucede, estaré muy disgustado”.

El caso de Soltani atrajo la atención de activistas de derechos humanos, que denunciaron irregularidades en su detención.

Se están cometiendo “ejecuciones masivas ilegales” a una “escala sin precedentes” en medio de las continuas protestas antigubernamentales y un corte de internet, dijo Amnistía Internacional este miércoles, citando videos verificados y testimonios de testigos presenciales.

“La impunidad continuada por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en las protestas actuales y pasadas ha envalentonado a las autoridades iraníes para persistir en su conducta criminal”, dijo la organización. Hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU para que busquen mecanismos internacionales de justicia “para disuadir más derramamiento de sangre”.

Más de 2.400 manifestantes han muerto en Irán desde que comenzaron las protestas antigubernamentales, según un grupo de derechos con sede en EE.UU., una cifra mucho mayor que en protestas anteriores.

Amnistía analizó docenas de videos y fotografías de 10 ciudades en media docena de provincias, incluyendo Teherán, y los corroboró con entrevistas y testimonios médicos.

La familia de Soltani se enteró del arresto cuatro días después y se le ha negado el acceso a cualquier información sobre su caso, incluidos los cargos en su contra, informó Hengaw, una organización de derechos humanos con sede en Noruega.

Somayeh, una pariente de Soltani que prefirió no ser identificada por su nombre completo por razones de seguridad, dijo a CNN el martes que después de que fuera condenado a muerte, no se le permitió tener un abogado ni apelar, y dijo que su juicio fue apresurado. “Estoy en shock”, dijo Somayeh.

La también abogada colegiada dijo que ha intentado llevar adelante el caso, “pero hasta ahora las autoridades le han impedido acceder al expediente”, según Hengaw, detallando que su familia solo ha tenido “una breve oportunidad para una última visita” antes de su ejecución.

Somayeh describió a Soltani como “un joven increíblemente amable y de gran corazón” que “siempre ha luchado por la libertad de Irán”.

Somayeh pidió ayuda a Trump.

“Nuestra petición ahora es que Trump apoye de verdad las palabras que dijo, porque el pueblo iraní salió a las calles basándose en esas declaraciones”, dijo. “Una población desarmada confió en esas palabras y ahora está bajo el fuego. Se lo ruego, por favor no deje que ejecuten a Erfan. Por favor”.

Según expertos regionales, las sentencias de muerte apresuradas y los juicios simulados son frecuentes en Irán.

CNN está contactando a las autoridades iraníes para solicitar comentarios.

“Esta vez, el régimen de la República Islámica ni siquiera se molestó en realizar su habitual juicio simulado de 10 minutos”, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en una publicación en X.

El fiscal general iraní Mohammad Movahedi Azad dijo durante el fin de semana que los procedimientos legales contra los manifestantes, a quienes calificó de “terroristas”, se llevarían a cabo “sin indulgencia, misericordia ni apaciguamiento”, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El miércoles, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dijo que su red de inteligencia ha recibido cerca de 400.000 denuncias públicas, lo que en algunos casos ha llevado a arrestos.

La temida amenaza de ejecución ocurre mientras aumentan las tensiones entre EE. UU. e Irán, con Donald Trump considerando la posibilidad de tomar acción militar contra Irán.

El martes, Trump advirtió al régimen contra la ejecución de manifestantes y dijo que EE.UU. tomaría “medidas contundentes” en respuesta.

“Si hacen algo así, tomaremos medidas muy contundentes”, dijo el presidente a CBS News en una entrevista, sin precisar en qué consistirían esas medidas. Trump dijo a CBS que no había escuchado reportes sobre ahorcamientos, pero advirtió que un desarrollo así podría desatar una respuesta enérgica de EE.UU.

“No queremos ver lo que está ocurriendo en Irán. Y sabes, si quieren protestar, eso es una cosa. Cuando empiezan a matar a miles de personas, y ahora me hablas de ahorcamientos, veremos cómo les funciona”, dijo Trump. “No les va a salir bien”.

