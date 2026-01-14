Miguel Almirón buscará ser protagonista en la MLS para poder llegar en forma al Mundial 2026

Por Juan Alvarado, CNN en Español

El delantero Miguel Almirón es uno de los referentes más importantes dentro de la selección paraguaya.

El jugador del Atlanta United arrancó como titular en 15 de los 18 partidos de la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 y se consagró como una de las piezas fundamentales en el equipo albirrojo que volvió a conseguir un boleto al Mundial después de 16 años.

“Si Dios quiere voy a estar en la lista. Eso también depende del Profesor Gustavo Alfaro, de mi rendimiento en Atlanta…por eso trato de prepararme bien”, dijo Almirón en entrevista con CNN.

La llegada de Gustavo Alfaro marcó un antes y un después para Almirón y la selección de Paraguay.

Cuando el entrenador argentino asumió el rol de director técnico de la Albirroja, el equipo se encontraba en la séptima posición de la clasificación rumbo al Mundial con 5 puntos tras 1 triunfo, 2 empates y 3 derrotas.

El ciclo Alfaro con Paraguay en eliminatorias no pudo arrancar de la mejor manera, con su equipo sumando un empate de visita ante Uruguay y con un gran triunfo ante Brasil de local, en donde Almirón jugó casi todo el encuentro.

“Alfaro nos cambió la mentalidad, hizo que creamos más en nosotros”, dijo Almirón en entrevista con CNN. “Creo que también le devolvió la identidad a la selección de Paraguay…esa garra guaraní”.

Con Alfaro a la cabeza, la Albirroja terminó en el sexto lugar del torneo clasificatorio con 28 unidades, asegurando así el boleto directo a la próxima cita mundialista. Paraguay además sumó triunfos importantes en este proceso ante rivales de peso como Argentina y Uruguay.

Dentro de las claves detrás del alza en el rendimiento paraguayo destacó el rol protagónico del delantero del Atlanta United y otras figuras del equipo como Julio Enciso, Diego Gómez, Andrés Cubas y el capitán de la selección Gustavo Gómez, todos jugadores que son fundamentales dentro del esquema de Alfaro.

Paraguay disputará sus encuentros de la Copa del Mundo 2026 en el grupo D. En donde tiene como rivales a Estados Unidos, Australia y al ganador del repechaje europeo entre: Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Para Almirón, el encuentro ante la selección anfitriona del grupo será especial por su tiempo en la MLS. Pero al mismo tiempo un desafío, ya que el equipo de las barras y las estrellas ganó su último amistoso contra Paraguay por 2 a 1.

“Ya sabemos a quién nos vamos a enfrentar, así que sabemos que es un rival difícil y con jugadores buenos”, indicó Almirón en entrevista con CNN.

Con su objetivo de la Copa del Mundo en mente, Almirón buscará realizar una pretemporada solida de cara a la nueva campaña en la MLS con el Atlanta United.

El delantero paraguayo ya sabe lo que es ganar un título con el equipo de Georgia, ya que en 2018 levantó el título de la liga estadounidense como protagonista junto al venezolano Josef Martínez. Y tras regresar a la MLS tras pasar varias temporadas en Europa, Almirón no subestima el nivel de la liga como recurso para llegar fino al Mundial que arranca para Paraguay el próximo 12 de junio en California.

“En el 2017 que llegue ya se veía el cambio, que la liga iba mejorando…”, dijo Almirón en entrevista con CNN. “…La llegada de Lionel Messi, creo que hace a la liga más atractiva para otros jugadores. La MLS es muy competitiva, se nota”.

