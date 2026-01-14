La serie “Euphoria” ya tiene fecha de estreno y tráiler de su tercera temporada

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

HBO Max divulgó este miércoles el intenso y violento tráiler de la tercera temporada de la serie “Euphoria” y reveló la fecha de estreno de los nuevos episodios: el 12 de abril.

El nuevo avance confirmó el regreso de las figuras principales del elenco, que reúne a algunas de las estrellas más cotizadas de Hollywood, como Zendaya (“Dune”, “Spider-Man”), Sydney Sweeney (“Anyone But You”), Jacob Elordi (“Frankenstein”) y Hunter Schafer.

En el tráiler se puede ver brevemente (en el minuto 1:28) a la cantante Rosalía, quien participa con un pequeño papel, como stripper, en la nueva temporada.

Han transcurrido cuatro años desde que HBO emitió la segunda temporada de la serie. Así que el nuevo tráiler deja claro que han pasado cinco años desde la última vez que vimos a los personajes de Rue (Zendaya), Cassie (Sweeney) y Jules (Schafer). Atrás queda el entorno juvenil de los episodios previos para dar paso a una trama inmersa en el crimen y los bajos fondos. (HBO Max, al igual que CNN en Español, forman parte de Warner Bros. Discovery).

Las primeras escenas de la temporada 3 ubican a Rue en México, con una deuda por pagar a un grupo de delincuentes; a Cassie como creadora de contenido para adultos en la plataforma Only Fans y prometida con Nate (Elordi); y a Jules en una escuela de arte.

El tráiler también muestra al actor Colman Domingo y se sabe que la temporada 3 incorporará al elenco a Natasha Lyonne, Eli Roth, Sharon Stone, como la showrunner de una serie televisiva, y a Adewale Akinnuoye-Agbaje, como un capo de la droga.

Lanzada originalmente en 2019, “Euphoria” ha ganado nueve premios Emmy, de los que dos, en 2020 y 2022, fueron para Zendaya como mejor actriz principal en una serie dramática.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.