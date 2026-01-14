Activistas propalestinos sostienen una de las huelgas de hambre más largas del Reino Unido. Familiares dicen que seguirán

Por Kara Fox, CNN

Heba Muraisi sabe exactamente lo que le está sucediendo a su cuerpo.

“Mis órganos se están deteriorando lenta pero inexorablemente”, dijo el lunes por la noche en una llamada telefónica desde la prisión HMP New Hall, en el norte de Inglaterra.

Esta londinense de 31 años y activista propalestina se niega a comer como parte de una huelga de hambre coordinada, la más larga que se ha visto en el Reino Unido en décadas.

“Sigo adelante día a día, consciente de cada minuto que pasa”, dijo Muraisi, que lleva 73 días en huelga de hambre. CNN no pudo hablar directamente con ella por teléfono en la prisión. En cambio, un miembro del grupo de campaña Prisioneros por Palestina le transmitió las preguntas de CNN y luego compartió sus respuestas.

Muraisi y Kamran Ahmed, de 28 años, que lleva 66 días en huelga de hambre, comenzaron su acción a finales del año pasado, como parte de un grupo de ocho activistas propalestinos encarcelados que protestan por su prolongada detención preventiva y lo que consideran una represión de la disidencia política relacionada con la guerra en Gaza.

Tanto Muraisi como Ahmed fueron arrestados en noviembre de 2024 como parte de los llamados “Filton 24”, un grupo de activistas vinculados a Palestine Action acusados ​​de irrumpir y vandalizar una instalación de investigación y desarrollo en el Reino Unido cerca de Filton, al oeste de Londres, perteneciente a Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. El grupo activista tiene como objetivo interrumpir las operaciones de los fabricantes de armas conectados con el gobierno israelí.

La Fiscalía alega que el incidente de Filton causó daños por un valor estimado de 1 millón de libras esterlinas (US$ 1,3 millones). Muraisi y Ahmed han sido acusados ​​de robo, daños a la propiedad y conspiración. Niegan los cargos y están a la espera de juicio.

Aunque ninguno de los dos ha sido acusado en virtud de la legislación antiterrorista, ellos, junto con otros miembros del grupo de Filton, fueron inicialmente detenidos e interrogados en virtud de las leyes antiterroristas. Grupos de derechos humanos denunciaron el uso de dicha legislación, afirmando que ha influido en el trato que recibieron los activistas bajo custodia y allanó el camino para la posterior decisión del gobierno de prohibir el grupo, declarando a Palestine Action como organización terrorista el verano pasado.

La prohibición de Palestine Action, que equiparó legalmente al grupo con Hamas, ISIS y Al Qaeda, desató un acalorado debate en Gran Bretaña sobre el uso de las leyes antiterroristas por parte del gobierno y los límites de la libertad de expresión. La entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, justificó la medida como necesaria para salvaguardar la seguridad nacional, afirmando que el grupo “no era una organización no violenta” y que tenía un historial de “daños criminales inaceptables”. Grupos de derechos humanos y defensores de las libertades civiles acusan al gobierno de un grave abuso de poder para reprimir la protesta legítima en el país.

Muraisi y Ahmed comenzaron su huelga de hambre junto con otros seis activistas detenidos después de que las cartas de sus abogados al Ministerio del Interior, en las que expresaban su preocupación por su prolongada detención preventiva, quedaran sin respuesta. Lewie Chiaramello, de 22 años, continúa ayunando en días alternos debido a la diabetes, mientras que Umar Khalid, también de 22 años, reinició su huelga de hambre durante el fin de semana tras una breve pausa.

Los activistas han estado en prisión preventiva, detenidos sin juicio ni condena, desde sus arrestos, superando el límite de seis meses de detención preventiva establecido por la Fiscalía de la Corona para Inglaterra y Gales. Muraisi y Ahmed no tienen previsto comparecer ante el tribunal hasta junio de 2026, momento en el que habrán estado detenidos durante 20 meses.

Los huelguistas exigen ser puestos en libertad bajo fianza de inmediato, el fin de las restricciones a sus comunicaciones, la revocación de la prohibición gubernamental contra Palestine Action y el cierre de las 16 instalaciones donde opera Elbit Systems en el Reino Unido. También exigen un juicio justo y alegan que el gobierno ha ocultado documentos relevantes relacionados con su caso.

Un portavoz del Ministerio de Justicia afirmó que las dos personas recibirían un juicio justo y que el ministerio había organizado una reunión entre funcionarios de salud y los abogados de los prisioneros para tratar su atención médica, añadiendo que los huelguistas están siendo “atendidos de acuerdo con la política establecida, con acceso diario al personal penitenciario y de salud”.

“Se enfrentan a cargos graves, y ningún gobierno podría acceder a sus demandas, muchas de las cuales están relacionadas con procedimientos legales en curso, incluida la libertad bajo fianza inmediata, que es competencia de jueces independientes”, dijo el portavoz.

Muraisi también solicita ser trasladada a una prisión más cercana a su familia. El año pasado, fue trasladada a una prisión a cientos de kilómetros de su madre discapacitada, que está gravemente enferma y tiene programada una cirugía cerebral para esta primavera.

La huelga se produce mientras la prohibición del gobierno a Palestine Action está siendo impugnada por separado a través de un proceso conocido como revisión judicial. El caso fue atendido durante tres días en diciembre y se espera una decisión en las próximas semanas.

Después de 10 semanas sin comer, Muraisi experimenta espasmos musculares involuntarios y fuertes dolores en el pecho, según Prisoners for Palestine, y sus médicos advierten de un posible colapso cardiovascular. Con un peso de aproximadamente 49 kilogramos, no puede permanecer sentada erguida durante largos períodos.

Muraisi declaró a CNN que la huelga de hambre fue su último recurso.

“Les escribimos una carta (a los ministros) informándoles sobre la huelga de hambre, por lo que tuvieron la oportunidad de resolver esto hace meses, pero optaron por ignorarlo”, dijo.

El portavoz del Ministerio de Justicia dijo que, para preservar la independencia judicial, “no deben intervenir en los procedimientos legales en curso”.

Cuando se le preguntó cómo le había afectado la negativa de los ministros a reunirse con ella, Muraisi dijo que no la sorprendía.

“No fui ingenua al respecto”, dijo. Acusó a los líderes del país de ser “cobardes sin carácter” que “permanecieron en silencio” ante la muerte de miles de niños palestinos por las fuerzas israelíes en Gaza desde los ataques liderados por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Muraisi y los otros huelguistas dijeron que detallaron los malos tratos en las prisiones en su carta al gobierno, pero que sus peticiones fueron “respondidas con silencio”. Un portavoz del Ministerio de Justicia declaró a CNN que “las preocupaciones sobre bienestar y procedimientos pueden plantearse a través de los canales legales y administrativos establecidos” y que “los presos también pueden solicitar en cualquier momento una reunión con el director o con personal de la prisión”.

El estado de salud de Ahmed se deteriora rápidamente. Los médicos le informaron la semana pasada que su músculo cardíaco se está debilitando y que su ritmo cardíaco ha descendido a 40 latidos por minuto. También ha comenzado a experimentar pérdida de audición intermitente, lo que podría indicar daño neurológico, según su hermana, Shamima Alam.

James Timpson, ministro de Estado para Prisiones, Libertad Condicional y Reducción de la Reincidencia, afirmó que, en promedio, se producen más de 200 casos de huelga de hambre en las prisiones del Reino Unido cada año.

“No trato a ningún preso de forma diferente a los demás”, declaró Timpson a ITV News, y añadió: “Por eso no nos reuniremos con ningún preso ni con sus representantes”.

Sin embargo, Alam sostiene que la protesta de los activistas es fundamentalmente diferente. Estableció paralelismos con otros huelguistas de hambre que protestaron para ser reconocidos como presos políticos, incluido el republicano irlandés Bobby Sands, quien murió el día 66 de su huelga de hambre en 1981, en la prisión de Maze, en Irlanda del Norte, y las sufragistas que lucharon por el derecho al voto de las mujeres y que ahora son conmemoradas con orgullo por el Estado británico.

“Deberíamos ser conscientes de que esta es una táctica que se utiliza para impulsar ciertas demandas políticas. Eso es lo que está sucediendo aquí”, dijo Alam sobre la huelga de hambre de los activistas.

“No van a parar, porque lo que buscan con su demanda política es más importante que lo que consideran su propia vida”.

Organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y un grupo de relatores especiales de la ONU, han expresado grave preocupación por la situación de los huelguistas, advirtiendo también que la detención preventiva prolongada y las restricciones a la comunicación representan una erosión más amplia de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Según la organización Defend Our Juries, la Policía ha arrestado a más de 2.700 personas en las protestas contra la prohibición de Palestine Action desde julio, y muchas de ellas han sido detenidas en virtud de la legislación antiterrorista por acciones como portar pancartas con el lema: “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

Francesca Nadin, de Prisoners for Palestine, afirmó que el caso de los huelguistas de hambre y el creciente apoyo para revocar la prohibición de Palestine Action reflejan la creciente preocupación pública por el derecho a la libertad de expresión.

“Se están atacando nuestros derechos democráticos fundamentales, que supuestamente tenemos en este país”, declaró. “Esto también forma parte de la huelga de hambre: llamar la atención del público sobre este asunto”.

La semana pasada, más de 50 parlamentarios instaron al Secretario de Justicia, David Lammy, a reconsiderar la postura del gobierno y le pidieron que se reuniera con los representantes legales de los huelguistas de hambre como “un acto de humanidad”.

Lammy aún no ha respondido a su carta.

